شماری از آنان به رادیو آزادی گفته‌ اند که در جریان درگیری ‌ها، بیشترین آسیب را مردم محل متحمل شده ‌اند و اکنون امیدوارند این توافق به آتش‌ بس دایمی و زمینه‌ ساز صلح و ثبات در منطقه مبدل شود.

محمد علی، یکی از باشندگان ولسوالی ناری ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که در درگیری ‌های اخیر، منطقه‌ ‌شان به شدت آسیب دیده، اما اکنون از پایان جنگ خوشحال اند.

با این آتش‌ بس، دیگر خون ‌ریزی متوقف خواهد شد

"این اقدام نیک است، در چند روز گذشته، درگیری‌ها جان شمار زیادی از غیر نظامیان را گرفت؛ در میان آنان زنان، کودکان و حتی بازیکنان کریکت نیز شامل بودند. با این آتش‌ بس، دیگر خون ‌ریزی متوقف خواهد شد."

یکی از باشندگان ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت افغان‌ ها طرفدار جنگ نیستند، زیرا به گفته‌ او، درگیری ‌های مسلحانه زیان ‌های گسترده‌ ای به مردم وارد کرده است.

"جنگ تمام شد، ما بسیار خوش هستیم. این آتش ‌بس باید دایمی شود، چون جنگ کشور ها را ویران می‌ کند و مردم را نابود می ‌سازد، ما جنگ نمی ‌خواهیم، فقط آرزو داریم این آتش ‌بس پایدار بماند."

آتش ‌بس باید دایمی شود، چون جنگ کشور ها را ویران می‌ کند و مردم را نابود می ‌سازد

صدیق افریدی یکی از باشندگان منطقه تیرا از آن سوی خط دیورند نیز، به رادیو آزادی گفت: "در این درگیری‌ ها هر دو طرف خسارات زیادی دیده ‌اند، اکنون که توافق صلح صورت گرفته، کار بسیار خوبی انجام شده است، اما لازم است این توافق دایمی باشد، نه اینکه پس از یک ماه دوباره نقض شود و جنگ‌ ها از سر گرفته شوند."

زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، نیز از این توافق استقبال کرده و در بیانیه ‌ای در صفحه ایکس خود یکشنبه ۱۹ اکتوبر نوشته است که افغانستان و پاکستان با میانجیگری قطر و ترکیه به توافق رسیده ‌اند.

وزارت خارجهٔ ترکیه نیز در همین تاریخ در بیانیه‌ای از این توافق استقبال کرده است.

در این بیانیه که در صفحهٔ ایکس این وزارت منتشر شده، آمده است که ترکیه تلاش‌ های اش را برای دستیابی به صلح و ثبات دایمی در افغانستان، پاکستان و منطقه ادامه خواهد داد.

روز شنبه، ۱۸ اکتوبر، هیئت‌ های طالبان و پاکستان با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه گفتگو کردند و بر برقراری آتش‌ بس فوری توافق کردند.

وزارت خارجهٔ قطر گفته است که دو طرف بر یک آتش ‌بس فوری و نیز بر ایجاد میکانیزمی توافق کرده ‌اند که به برقراری صلح و ثبات دایمی میان این کشور ها منجر شود.

حکومت طالبان اعلام کرده است که دو طرف توافق کرده‌ اند که علاوه بر برقراری آتش‌ بس کامل و معنادار، از حمله به نیروهای امنیتی، غیر نظامیان و تأسیسات یکدیگر خودداری کنند.

ذبیح‌ الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در بیانیه ‌ای که یکشنبه ۱۹ اکتوبر در صفحه‌ ایکس خود نشر کرده، گفته است که بر اساس توافق تازه میان افغانستان و پاکستان، تعهد شده که از گروه‌ ها و جریان‌ های که علیه حکومت پاکستان فعالیت می‌ کنند، حمایت نمی‌شود، مجاهد برای وضاحت افزوده که این موقف همیشگی حکومت طالبان را نشان می‌دهد که اجازه داده نمی‌دهد تا خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

همزمان اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه‌ پاکستان نیز در صفحه‌ ایکس خود با استقبال از این توافق نوشته است: "این، نخستین گام در مسیر درست است، مهم است که برای جلوگیری از تلفات بیشتر، تمام تلاش‌ها صورت گیرد."

او افزوده است که کشورش در نشست بعدی که به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد، در انتظار ایجاد یک میکانیزم ویژه‌ نظارتی است تا براساس آن، به تهدید های ناشی از فعالیت‌ های «تروریستی» از خاک افغانستان رسیدگی شود.

در همین حال، شماری از کارشناسان سیاسی و امنیتی می‌ گویند در شرایطی که هر دو طرف یکدیگر را به حمایت از گروه‌ های تروریستی متهم می‌ سازند، اگر این ادعاها بررسی و حل نشود، توافق آتش ‌بس پایدار نخواهد ماند.

نکتهٔ اصلی این است که مسألهٔ تحریک طالبان پاکستان و داعش میان دو طرف چگونه حل خواهد شد

محمد اسحاق اتمر، یکی از آنان، در صحبت با رادیو آزادی گفت: "نکتهٔ اصلی این است که مسألهٔ تحریک طالبان پاکستان و داعش میان دو طرف چگونه حل خواهد شد، اگر این موضوع حل نشود، فکر نمی‌کنم آتش ‌بس دوام پیدا کند، زیرا ممکن است دوباره میان آنها حملات و درگیری‌ های رخ دهد."

این در حالی است که پاکستان، حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان متهم می‌ کند و در مقابل، حکومت طالبان نیز پاکستان را به پشتیبانی از شاخهٔ ولایت خراسان گروه داعش متهم ساخته است.

با این حال، هر دو طرف در مقاطع مختلف این ادعاها را رد کرده ‌اند.

در امتداد خط دیورند به تاریخ ۱۱ اکتوبر، درگیری ‌های شدیدی میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در حالی رخ داد که پیش از آن، وزارت دفاع طالبان در ۱۰ اکتوبر، پاکستان را به نقض حریم هوایی افغانستان و انجام حملات هوایی در کابل و ولایت پکتیکا متهم کرده بود.

پس از آن، درگیری ‌های وقفه‌ ای میان دو طرف ادامه یافت که در نتیجه آن، ده‌ها غیرنظامی نیز کشته و زخمی شدند.

دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز پنجشنبه، ۱۶ اکتوبر، اعلام کرد که در درگیری ‌های اخیر میان نیروهای طالبان و پاکستان، ۱۷ غیرنظامی کشته و ۳۴۶ تن دیگر زخمی شده ‌اند.

همچنان، در جریان این درگیری ‌ها، هر دو طرف یکدیگر را به وارد کردن تلفات و خسارات سنگین متهم کرده اند.