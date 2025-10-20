خبر ها
اجرای حکم اعدام یک نفر دیگر در ایران به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»
قوۀ قضائیۀ ایران یک نفر را به اتهام آنچه «جاسوسی برای اسرائیل» خوانده شده، اعدام کرده است.
کاظم موسوی، لوی سارنوال ولایت قم، روز یکشنبه ۲۷ میزان، بدون فاشساختن هویت متهم گفت که این فرد بهخاطر «جاسوسی برای موساد»، سازمان استخباراتی اسرائیل، روز شنبه اعدام شد.
به گفتۀ موسوی، متهم در ماه دلو سال گذشته به اتهام ارسال اطلاعات محرمانه برای موساد بازداشت شده بود.
قوۀ قضائیۀ ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، تاکنون چند تن را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرده است.
گفته میشود تمام این افراد پیش از آغاز جنگ در ماههای جوزا و سرطان امسال بازداشت و محاکمه شده بودند.
نهادهای حقوق بشری میگویند که ایران در سال جاری اجرای احکام اعدام را افزایش داده است.
سازمان عفو بینالملل نیز اخیراً گزارش داده که مقامهای جمهوری اسلامی بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، کاربرد مجازات اعدام را به بهانۀ «امنیت ملی» شدت بخشیدهاند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
تیم ملی کریکت افغانستان امروز بازی تست خود را برابر زیمبابوی آغاز میکند
تیم های ملی کریکت افغانستان و زیمبابوی امروز یکشنبه، ۲۰ اکتوبر در یک بازی تست به مصاف هم میروند.
قرار است این بازی، ساعت دوازده و نیم ظهر به وقت افغانستان در هراری پایتخت زیمبابوی برگزار شود.
کریکت بورد افغانستان گفته است که راشد خان، در این بازی تست حضور نخواهد داشت اما تاکید کرد که خان در بازیهای بیست آووره که قرار است میان دو تیم انجام شود اشتراک خواهد کرد.
پس از برگزاری بازی تست، تیم های افغانستان و زیمبابوی در ۲۹ و ۳۱ اکتوبر و ۲ نومبر سه بازی بیست آووره را انجام دهند.
ملل متحد: ۲۰ کارمند این سازمان توسط شورشیان حوثی در یمن بازداشت شدند
دفتر سازمان ملل متحد در یمن، روز یکشنبه ۱۹ اکتوبر، اعلام کرده است که پنج شهروند یمنی و ۱۵ کارمند خارجی این دفتر در میان افرادی اند که از سوی شورشیان حوثی بازداشت شدهاند.
شورشیان حوثی روز شنبه بر تعمیر دفتر سازمان ملل متحد در شهر صنعا، پایتخت یمن، حمله کرده و ۲۰ کارمند این سازمان را بازداشت کردند.
خبرگزاری فرانسپرس به نقل از یک مقام سازمان ملل متحد که نخواسته نامش فاش شود، گزارش داده است که پیتر هاوکینز، نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، نیز در میان بازداشتشدگان قرار دارد.
به گفتهٔ منابع، بازداشتشدگان شامل کارمندان چندین نهاد سازمان ملل از جمله برنامه جهانی غذا، یونیسف و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان میباشند.
انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با نشر بیانیهای بازداشت کارمندان این سازمان از سوی شورشیان حوثی را به شدت محکوم کرده و گفته است که تلاشها برای رهایی آنان به گونهٔ جدی ادامه دارد.
در پی این رویداد، سازمان ملل متحد فعالیتهای خود را در منطقه صعده، واقع در شمال یمن، به حالت تعلیق درآورده است.
دزدان در روز روشن جواهر سلطنتی را از موزیم لوور در فرانسه دزدیدند
حکومت فرانسه گفته است که صبح یکشنبه چند سارق با استفاده از جرثقیل و شکستن پنجره، وارد موزیم لوور پاریس شدند و جواهر گرانبهای سلطنتی فرانسه را دزدیده و با موترسایکل فرار کردند.
وزیر فرهنگ فرانسه گفته این سرقت تنها چهار دقیقه دوام کرد و توسط افراد حرفهای انجام شد.
یکی از جواهرات هنگام فرار در بیرون موزیم پیدا شده که احتمالاً تاج امپراتریس اوژنی، همسر ناپلیون سوم بوده است.
پولیس فرانسه بررسی این رویداد را آغاز کرده و موزیم لوور برای یک روز بهگونه استثنایی بسته شده است.
خط پرواز میدان هوایی مونیخ شنبه موقتاً بسته شد
خط پرواز میدان هوایی مونیخ روز شنبه بهطور موقت به دلیل فعالیت ظاهراً «مشکوک» بسته شد.
به گزارش خبرگزاری دی پی ای، این پس از آنست که چند نفر به پولیس گزارش دادند که چیزی «مشکوک» دیدهاند، اما مشخص نبود که آیا این گزارشها مربوط به مشاهده طیاره بی سرنشین یا درون بوده یا نه.
در آغاز ماه اکتوبر نیز پروازها در میدان هوایی مونیخ دو شب پیهم به دنبال مشاهده درونها متوقف شده بود.
نزدیک به ۱۰ هزار مسافر تحت تأثیر قرار گرفتند و برخی از آنان شب را روی تختهای موقتی و دوشکهای سفری در ترمینالها سپری کردند.
در هفتههای اخیر رویدادهای مشابه در دیگر میدانهای هوایی اروپا نیز رخ داده است.
مقامهای اوکراین: روسیه چندین حمله به شهرهای مختلف اوکراین انجام داد
مقامهای اوکراینی گفتند روسیه شامگاه ۱۸ اکتبر چندین حمله به شهرهای مختلف اوکراین انجام داد.
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، مقامات اوکراین گفتهاند شهرهای خارکیف، سومی و زاپوریژیا از جمله مناطقی بودند که توسط جنگندههای روسی با بمبهای هدایتشونده هدف قرار گرفتند.
اداره خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که در منطقه مسکونی شهر لوزووا در ولایت خارکیف، چهار نفر زخمی شدهاند.
گزارش شده که طیارههای بی سرنشین روسیه بر فراز مناطق چرنیهیو و دنیپروپتروفسک دیده شدهاند.
جزئیاتی درباره تلفات احتمالی منتشر نشده، اما به گفته شرکت منطقهای تأمین انرژی، در چرنیهیو یکی از تأسیسات انرژی هدف قرار گرفته است.
این رویداد سبب قطع برق حدود ۱۷ هزار تن در شمال اوکراین شده است.
وزارت خارجه امریکا: حماس در حال برنامهریزی حمله بر غیرنظامیان در غزه است
وزارت خارجه ایالات متحده گفته است «گزارشهای موثق» دارد که گروه حماس در حال برنامهریزی حملهای قریبالوقوع علیه غیرنظامیان در غزه است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در بیانیه روز شنبه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است: «این حمله برنامهریزیشده علیه غیرنظامیان فلسطینی، نقض مستقیم و جدی توافق آتشبس محسوب میشود و پیشرفت چشمگیری را که از طریق تلاشهای میانجیگرانه بهدست آمده، تضعیف خواهد کرد.»
در ادامه بیانیه آمده است: «اگر حماس این حمله را انجام دهد، تدابیری برای حفاظت از مردم غزه و حفظ اعتبار آتشبس اتخاذ خواهد شد.»
حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشود.
حکومت طالبان: هیئتهای مذاکرهکننده افغانستان و پاکستان بر سر آتشبس کامل و معنیدار به توافق رسیدند
حکومت طالبان میگوید که هیئتهای مذاکرهکننده افغانستان و پاکستان در قطر بر سر آتشبس کامل و معنیدار به توافق رسیدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه ایکس از تلاشهای قطر و ترکیه برای میانجیگری در این گفتگوها قدردانی کرده و نوشته است که افغانستان و پاکستان سندی را نیز امضا کردهاند که بر اساس آن، دو کشور بر تعهد خود نسبت به صلح، احترام متقابل و روابط نیک همجواری تاکید کردهاند.
در مذاکرات قطر، ریاست هیئتهای دو کشور را وزیران دفاع، ملا محمد یعقوب و خواجه محمد آصف، بر عهده داشتند.
مجاهد گفته است که دو طرف توافق کردند هیچگونه اقدام خصمانه علیه یکدیگر انجام ندهند و از گروههای مخالف حکومت پاکستان، حمایت نکنند.
مجاهد افزوده است که در آینده، با میانجیگری کشورهای واسطه، میکانیزمی ایجاد خواهد شد تا ادعاهای دوجانبه بررسی و توافقها عملی شود.
خواجه آصف هم دستیابی دو طرف به توافق را تایید کرده و گفته است که دور بعدی مذاکرات در شهر استانبول در ۲۵ آکتوبر برگزار خواهد شد.
وزارت خارجه قطر نیز صبح امروز اعلام کرد که هیئتهای افغانستان و پاکستان روز شنبه در جریان گفتگوها با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه، بر آتشبس فوری توافق کردهاند.
جنگ میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان در امتداد خط دیورند زمانی آغاز شد که پاکستان چندی پیش حملات هوایی را در داخل خاک افغانستان انجام داد.
پاکستان و افغانستان بر سر آتشبس فوری توافق کردند
پاکستان و افغانستان بر سر آتشبس فوری توافق کردند.
این توافق شنبه در جریان گفتوگوها با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه، حاصل شد.
وزارت خارجه قطر در اعلامیهای در ۱۹ اکتبر این خبر را در شبکه ایکس منتشر کرد.
در اعلامیه این وزارت خارجه آمده است: «در جریان مذاکرات، دو جانب بر سر برقراری آتشبس فوری و ایجاد میکانیزمها برای تحکیم صلح و ثبات پایدار میان دو کشور توافق کردند.»
به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دو طرف همچنان توافق کردند که در روزهای آینده نشستهای پیگیری برگزار کنند تا از پابرجا ماندن آتشبس اطمینان حاصل کنند و «اجرای آن را بهگونه قابل اعتماد و پایدار ارزیابی کنند.»
گفتوگوهای صلح میان طالبان افغان و مقامات پاکستان در ۱۸ اکتبر در پایتخت قطر، آغاز شد.
این در حالی است که پس از درگیریها و حملات مرزی نگرانیها از احتمال آغاز جنگ تمامعیار میان دو کشور بوجود آمده بود.
شورای بین المللی کریکت از کشته شدن کریکت بازان افغان ابراز "تاسف عمیق" کرد
شورای بینالمللی کریکت (ICC) از کشته شدن سه بازیکن کریکت داخلی افغانستان در پکتیکا ابراز تأسف عمیق کرده است.
این شورا امروز، شنبه، در یک اعلامیه گفته است که بازیکنان به نامهای کبیر آغا، صبغتالله و هارون زمانی کشته شدند که پس از یک بازی به سوی خانه بازمیگشتند.
این بازیکنان کریکت و حداقل ۷ غیرنظامی دیگر روز جمعه در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا در نتیجهی حمله هوایی پاکستان کشته شدند.
کریکت بورد افغانستان، بازیکنان تیم ملی کریکت و شمار زیادی از مردم این حمله را محکوم کردهاند.
کریکت بورد افغانستان پس از این حمله، مسابقات برنامهریزیشده ماه نوامبر با پاکستان را نیز لغو کرده است؛ مسابقاتی سهجانبه که قرار بود میان پاکستان، سریلانکا و افغانستان برگزار شود.