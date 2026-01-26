خبر ها
حکومت طالبان به جز سه نهاد، جواز فعالیت تمامی نهادهای حامی خبرنگاران را لغو کرد
حکومت طالبان بهجز سه نهاد، تمامی نهادهای حامی خبرنگاران را لغو کرد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده است که نهادهای پشتیبان خبرنگاران و رسانهها را در افغانستان ارزیابی کرده و از میان آنها، جواز فعالیت سه نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کرده است.
خبیب غفران، سخنگوی این وزارت به رسانهها گفته است که جواز فعالیت «بنیاد حمایت از خبرنگاران و رسانههای افغانستان»، «مرکز مطبوعاتی افغان» و «کمیته مصونیت خبرنگاران» تمدید شده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بیانیۀ که به روز دوشنبه، ۶ ماه دلو منتشر شد، مسئولان نهادهای دیگر را به «غیرحرفهای بودن» متهم کرده و ادعا کرده است که آنان بهجای حل مشکلات خبرنگاران، بر مشکلات آنان افزودهاند، بیآنکه این وزارت توضیح دهد.
اینکه در حال حاضر در مجموع چه تعداد نهاد حامی رسانهها و خبرنگاران در افغانستان فعالیت دارند و وزارت اطلاعات و فرهنگ چند نهاد را ارزیابی کرده است، خبیب غفران، سخنگوی این وزارت تا کنون به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداده است.
این اقدام طالبان واکنشهایی را برانگیخته است.
ضیا بومیا رئیس سابق اتحادیه ژورنالیستان جنوب آسیا یا سفما امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت، که از نظامهای استبدادی چیزی بیشتر از این توقع نمیرود.
پیش از این شماری از مسئولان رسانهها و خبرنگاران در افغانستان بارها شکایت کردهاند که از سوی حکومت طالبان با کنترل شدید، نظارت و سانسور روبهرو هستند.
از سوی دیگر، نهادهای مختلف بینالمللی پیشتر ابراز نگرانی کردهاند که طالبان فضای آزادی بیان و فعالیتهای رسانهای را در افغانستان محدود کردهاند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
سازمان جهانی صحت: بیش از ۳۰۰ تن در یک ماه در افغانستان جان باختهاند
سازمان جهانی صحت میگوید که در ماه دسمبر پارسال در افغانستان دستکم ۳۶۶ نفر عمدتاً بر اثر بیماریهای حاد تنفسی جان باختهاند.
این سازمان ناوقت دیروز در وبسایت خود گزارش تفصیلیای در این زمینه منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، تنها در ماه دسمبر ۲۰۲۵، ۳۵۲ نفر بر اثر بیماری سینهبغل جان خود را از دست دادهاند که این رقم در مقایسه با ماه نومبر نزدیک به ۲۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
در افغانستان، در ماههای سرد زمستان موارد بیماریهای شدید تنفسی افزایش مییابد و در نتیجه آن، افراد آسیبپذیر بهویژه سالمندان و کودکان، با خطر جدی مرگ روبهرو میشوند.
در جریان طوفان زمستانی دستکم ۱۰ تن در سراسر ایالات متحده جان باختند
در جریان طوفان نیرومند که بخشهای گستردۀ ایالات متحده را درمینوردد، دستکم ۱۰ تن جان باختند.
زهران ممدانی، شاروال نیویارک گفته است که در پایان هفته گذشته پنج تن در فضای باز و در دمای یخبندان در این شهر جان باختهاند.
هرچند او تایید نکرد که مرگ این افراد مستقیماً به وضعیت هوا مرتبط بوده است.
مقامها مرگ سه تن بشمول یک دختر ۱۶ ساله را در ایالت تگزاس تایید کردهاند.
مقامهای صحی در ایالت لوئیزیانا اعلام کردند که دو نفر در این ایالت بر اثر کاهش شدید دمای بدن جان باختهاند.
بر اساس معلومات وبسایت ردیابی PowerOutage.com تا شامگاه یکشنبه، بیش از ۸۴۰ هزار مشترک برق نداشتهاند و بیشترشان در جنوب ایالات متحده زندگی میکنند، جایی که طوفان از روز شنبه شدت گرفت.
تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدارش در جام آسیایی روز چهارشنبه با تیم عربستان سعودی رو به رو می شود
قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا روز چهارشنبه (۸ دلو) به مصاف تیم عربستان سعودی برود.
افغانستان در این جام در گروه چهارم با عربستان سعودی ، مالیزیا و ایران هم گروه است.
فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که ملی پوشان فوتسال این کشور پس از اجرای تمرینات در تایلند ، برای اشتراک در جام ملت های فوتسال آسیا روز یکشنبه به اندونیزیا رسیدند.
این جام با اشتراک شانزده تیم از ۷ تا ۱۸ دلو برگزار می شود.
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مرحلۀ دوم رقابت های جام جهانی امروز به مصاف تیم سریلانکا می رود
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مرحلۀ دوم رقابت های جام جهانی امروز دوشنبه (۶دلو) با تیم سریلانکا رو به رو می شود. انتظار می رود که این بازی ساعت ۱۲ ظهر به وقت کابل آغاز شود.
بر اساس اعلام بورد کریکت افغانستان ، ملی پوشان زیر۱۹ سال این کشور در دیدار بعدی روز جمعه به مصاف تیم ایرلند خواهند رفت.
تیم های سریلانکا و ایرلند در گروه الف حضور دارند.
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مرحلۀ گروهی رقابت های جام جهانی در گروه چهارم تیم های افریقای جنوبی ، ویست اندیز و تانزانیا را شکست داد و به مرحلۀ بعدی راه یافت.
در مرحلۀ پیشرو ، هر تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کند ، جواز صعود به مرحلۀ نیمه نهایی جام جهانی را به دست خواهد آورد.
این جام به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا راه اندازی شده است.
هشدار از احتمال بارش برف و باران در ۲۱ ولایت افغانستان
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در ۲۱ ولایت افغانستان هشدار داده است.
این ریاست در خبرنامه ای روز یکشنبه (۵ دلو) گفت که ولایتهای نورستان ، کنر، بغلان ، پروان ، لوگر ، پکتیا ، پکتیکا ، میدان وردک ، بامیان ، غزنی ، زابل ، اروزگان ، دایکندی ، غور ، کندهار، هلمند ، نیمروز ، فراه ، هرات ، بادغیس و فاریاب امروز دوشنبه گواه برفباری نسبتاً سنگین ، باران شدید و باد های تُند خواهند بود.
میزان بارش باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۴۰ ملی متر و میزان بارش برف بین ۱۰ تا ۴۰ سانتی متر پیشبینی شده است.
این در حالی است که به تازگی ولایت های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت.
ارقام ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث طالبان نشان می دهد که در نتیجۀ بارش برف و باران از روز چهارشنبه به این طرف بیش از ۶۰ نفر جان باختند و اضافه از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
مجله تایم: احتمالاً بیش از ۳۰ هزار نفر در جریان اعتراض ها در ایران کشته شده اند
در حالی که ممنوعیت اینترنیت در ایران تا حد زیادی پابرجا است، گزارشهایی از افزایش آمار تلفات در اعتراضات اخیر این کشور منتشر شده است. ادارۀ نیت بلاکس که از دسترسی و اتصال اینترنت در جهان نظارت می کند روز یکشنبه (۵ دلو) گفت که توقف اینترنیت در ایران از ۴۰۰ ساعت گذشته است.
به گفتۀ این اداره ، افزایش موقتی اتصال اینترنیت در ایران ممکن است تصور نادرست را ایجاد کرده باشد که اینترنیت در مقیاس بزرگ دوباره احیا شده است.
در همین حال، گروه های حقوق بشر میگویند که ممنوعیت اینترنیت، توانایی معترضان را در سازماندهی و هماهنگی تضعیف کرده ، جریان اطلاعات را محدود ساخته و تأیید مستقلانۀ تلفات را دشوار کرده است.
گروه حقوق بشر موسوم به هرانا مستقر در ایالات متحده میگوید که آمار تلفات تایید شده به ۵۴۵۹ نفر رسیده است و مرگ ۱۷۰۳۱ تن دیگر هنوز تحت بررسی قرار دارند.
با این حال، مجلۀ تایم به نقل از دو مقام ارشد صحی ایران که با آنها صحبت کرده روز یکشنبه گزارش داد که آمار تلفات اعتراض ها در ایران ممکن است بیش از ۳۰ هزار نفر باشد.
به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ، آمار تلفات این اعتراضات به دلیل سانسور شدید و قطع طولانی مدت اینترنیت نمی تواند به طور مستقل تأیید شود.
آمار تلفات منتشر شده توسط مجله تایم از آمار رسمی تلفات که از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام شده خیلی متفاوت است.
این شورا ، جان باختن ۳۱۱۷ نفر را در جریان اعتراضات در ایران تایید کرده است.
معاون سرمنشی ملل متحد در دیدار با مقام های طالبان خواستار لغو فوری محدودیت ها بر کار و آموزش زنان شد
رزمری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح دیدارش را از کابل روز یکشنبه (۵ دلو) به پایان رساند.
ملل متحد در اعلامیه ای دیروز گفت که خانم دیکارلو در این سفر با مقامهای حاکم در افغانستان، اعضای جامعۀ دیپلماتیک مقیم کابل و همچنان با زنان، نمایندگان جامعۀ مدنی و کارمندان زن در نهادهای ملل متحد دیدار کرد.
در اعلامیه آمده است که این مقام ارشد سازمان ملل متحد در ملاقات با مقام های حاکم در مورد محدودیت ها بر زنان افغان کارمند در دفاتر ملل متحد و همچنان در بارۀ محدودیت های گسترده بر تحصیل ، کار و زندگی عمومی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو فوری این محدودیت ها شد.
در اعلامیه همچنان آمده است که خانم دیکارلو مقامهای حاکم را تشویق کرده تا بهگونۀ کامل در روند دوحه دخیل بمانند و به تعهدات بینالمللی خود توجه کنند ، تعهداتی که به گفتۀ ملل متحد، برای ادغام دوبارۀ افغانستان در جامعه جهانی ضروری است.
بر اساس اعلامیه ، هر دو طرف توافق کردند که به تعامل خود ادامه دهند.
آنتویوگوتیرش سرمنشی ملل متحد روند دوحه را در ماه می سال ۲۰۲۳ آغاز کرد و هدف آن هماهنگ ساختن روابط جامعه جهانی با افغانستان دانسته شده است.
رزمری دیکارلو روز شنبه به کابل رسید و با امیرخان متقی وزیر خارجه و سراج الدین حقانی وزیر داخلۀ طالبان به طور جداگانه دیدار کرد.
یک فعال برجستۀ حقوق بشر در پاکستان و همسرش به ۱۰ سال زندان محکوم شدند
محکمهای در پاکستان، ایمان زینب مزاری، وکیل مدافع و فعال برجستۀ حقوق بشر و همسرش را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
خانم مزاری و همسرش، هادی علی چته، که او نیز وکیل مدافع است، از منتقدان صریح اردوی پاکستان هستند.
طبق اسناد محکمه، آنها به سه اتهام، از جمله تروریسم آنلاین یا سایبری و انتشار عمدی اطلاعات نادرست، محکوم شدند.
محکمه دیروز در بیانیهای اعلام کرد که خانم مزاری محتوای بسیار توهینآمیزی را در صفحۀ ایکس خود منتشر میکرده است. در این بیانیه آمده است که او و همسرش باید ۱۰ سال در زندان بمانند.
حکم محکمه یک روز پس از آن صادر شد که پولیس این زوج را در حالی که برای جلسۀ محکمه در مورد پروندهشان به اسلام آباد میرفتند، بازداشت کرد.
خانم مزاری وکیل مدافع پناهندگان افغان که توسط دولت پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگرفتند و کسانی که در پاکستان به کفرگویی متهم بودند، بود.
معاون سرمنشی ملل متحد با سراجالدین حقانی دیدار کرد
روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور صلح و سیاست که به افغانستان سفر کرده، مشغول دیدار با مقامهای حکومت طالبان است.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان امروز (یکشنبه، ۵ دلو) در صفحۀ ایکس خود نوشته که بانو دیکارلو و هیئت همراهش با سراجالدین حقانی، وزیر داخلۀ طالبان دیدار و در مورد گسترش تعامل بین افغانستان و جامعۀ بینالمللی و سایر مسائل گفتوگو کردند.
او افزوده که دو طرف همچنین در مورد مبارزه با مواد مخدر، ثبات اقتصادی افغانستان، لغو تحریمها علیۀ بخش خصوصی افغانستان و گسترش همکاری در روند کمکهای بشردوستانه تحت رهبری ملل متحد گفتوگو کردند.
خانم دیکارلو که دیروز وارد کابل شد، در مورد این دیدار اظهار نظری نکرده، اما استیفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد پیش از این گفته بود که در این سفر با برخی از رهبران طالبان دیدار خواهد کرد.
به گفتۀ او، هدف از این دیدار پیگیری روند دوحه است.
این روند در ماه می سال ۲۰۲۳ از سوی انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد آغاز شد.
دو نشست قبلی این روند، بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان، حقوق زنان و کمکهای بشردوستانه متمرکز بود.