حکومت طالبان به جز سه نهاد، جواز فعالیت تمامی نهادهای حامی خبرنگاران را لغو کرد

حکومت طالبان به‌جز سه نهاد، تمامی نهادهای حامی خبرنگاران را لغو کرد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده است که نهادهای پشتیبان خبرنگاران و رسانه‌ها را در افغانستان ارزیابی کرده و از میان آن‌ها، جواز فعالیت سه نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کرده است.

خبیب غفران، سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفته است که جواز فعالیت «بنیاد حمایت از خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان»، «مرکز مطبوعاتی افغان» و «کمیته مصونیت خبرنگاران» تمدید شده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بیانیۀ که به روز دوشنبه، ۶ ماه دلو منتشر شد، مسئولان نهادهای دیگر را به «غیرحرفه‌ای بودن» متهم کرده و ادعا کرده است که آنان به‌جای حل مشکلات خبرنگاران، بر مشکلات آنان افزوده‌اند، بی‌آنکه این وزارت توضیح دهد.

این‌که در حال حاضر در مجموع چه تعداد نهاد حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان فعالیت دارند و وزارت اطلاعات و فرهنگ چند نهاد را ارزیابی کرده است، خبیب غفران، سخنگوی این وزارت تا کنون به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده است.

این اقدام طالبان واکنش‌هایی را برانگیخته است.

ضیا بومیا رئیس سابق اتحادیه ژورنالیستان جنوب آسیا یا سفما امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت، که از نظام‌های استبدادی چیزی بیشتر از این توقع نمی‌رود.

پیش از این شماری از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان بارها شکایت کرده‌اند که از سوی حکومت طالبان با کنترل شدید، نظارت و سانسور روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر، نهادهای مختلف بین‌المللی پیش‌تر ابراز نگرانی کرده‌اند که طالبان فضای آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای را در افغانستان محدود کرده‌اند.