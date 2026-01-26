جهان
در نتیجۀ رویدادهای طوفان زمستانی در ایالات متحده دست کم ۱۸ نفر جان باختند
بر اساس گزارش سازمانهای بینالمللی طوفان و برفباریها در ایالتهای مختلف ایالات متحده میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، زهرا ممدانی، شاروال نیویارک، گزارش داد که پنج نفر در این شهر به دلیل سرما جان خود را از دست دادهاند.
گزارشها حاکی از آن است که علاوه بر تگزاس و نیویارک، در ایالتهای میشیگان و لوئیزیانا نیز افرادی جان باختند.
در نتیجۀ این برفباریها و طوفان در ۲۵ ایالت وضعیت اضطراری اعلام شده است.
برفباری اخیر و طوفان در امریکا در کنار تلفات و ایجاد دیگر مشکلات، سبب قطع برق صدها هزار خانه و کارخانه و لغو هزاران پرواز شده است.
سازمان ملی هواشناسی امریکا پیشبینی کرده است که در روزهای آینده برف بیشتری خواهد بارید.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
در جریان طوفان زمستانی دستکم ۱۰ تن در سراسر ایالات متحده جان باختند
در جریان طوفان نیرومند که بخشهای گستردۀ ایالات متحده را درمینوردد، دستکم ۱۰ تن جان باختند.
زهران ممدانی، شاروال نیویارک گفته است که در پایان هفته گذشته پنج تن در فضای باز و در دمای یخبندان در این شهر جان باختهاند.
هرچند او تایید نکرد که مرگ این افراد مستقیماً به وضعیت هوا مرتبط بوده است.
مقامها مرگ سه تن بشمول یک دختر ۱۶ ساله را در ایالت تگزاس تایید کردهاند.
مقامهای صحی در ایالت لوئیزیانا اعلام کردند که دو نفر در این ایالت بر اثر کاهش شدید دمای بدن جان باختهاند.
بر اساس معلومات وبسایت ردیابی PowerOutage.com تا شامگاه یکشنبه، بیش از ۸۴۰ هزار مشترک برق نداشتهاند و بیشترشان در جنوب ایالات متحده زندگی میکنند، جایی که طوفان از روز شنبه شدت گرفت.
مجله تایم: احتمالاً بیش از ۳۰ هزار نفر در جریان اعتراض ها در ایران کشته شده اند
در حالی که ممنوعیت اینترنیت در ایران تا حد زیادی پابرجا است، گزارشهایی از افزایش آمار تلفات در اعتراضات اخیر این کشور منتشر شده است. ادارۀ نیت بلاکس که از دسترسی و اتصال اینترنت در جهان نظارت می کند روز یکشنبه (۵ دلو) گفت که توقف اینترنیت در ایران از ۴۰۰ ساعت گذشته است.
به گفتۀ این اداره ، افزایش موقتی اتصال اینترنیت در ایران ممکن است تصور نادرست را ایجاد کرده باشد که اینترنیت در مقیاس بزرگ دوباره احیا شده است.
در همین حال، گروه های حقوق بشر میگویند که ممنوعیت اینترنیت، توانایی معترضان را در سازماندهی و هماهنگی تضعیف کرده ، جریان اطلاعات را محدود ساخته و تأیید مستقلانۀ تلفات را دشوار کرده است.
گروه حقوق بشر موسوم به هرانا مستقر در ایالات متحده میگوید که آمار تلفات تایید شده به ۵۴۵۹ نفر رسیده است و مرگ ۱۷۰۳۱ تن دیگر هنوز تحت بررسی قرار دارند.
با این حال، مجلۀ تایم به نقل از دو مقام ارشد صحی ایران که با آنها صحبت کرده روز یکشنبه گزارش داد که آمار تلفات اعتراض ها در ایران ممکن است بیش از ۳۰ هزار نفر باشد.
به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ، آمار تلفات این اعتراضات به دلیل سانسور شدید و قطع طولانی مدت اینترنیت نمی تواند به طور مستقل تأیید شود.
آمار تلفات منتشر شده توسط مجله تایم از آمار رسمی تلفات که از سوی شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام شده خیلی متفاوت است.
این شورا ، جان باختن ۳۱۱۷ نفر را در جریان اعتراضات در ایران تایید کرده است.
یک فعال برجستۀ حقوق بشر در پاکستان و همسرش به ۱۰ سال زندان محکوم شدند
محکمهای در پاکستان، ایمان زینب مزاری، وکیل مدافع و فعال برجستۀ حقوق بشر و همسرش را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
خانم مزاری و همسرش، هادی علی چته، که او نیز وکیل مدافع است، از منتقدان صریح اردوی پاکستان هستند.
طبق اسناد محکمه، آنها به سه اتهام، از جمله تروریسم آنلاین یا سایبری و انتشار عمدی اطلاعات نادرست، محکوم شدند.
محکمه دیروز در بیانیهای اعلام کرد که خانم مزاری محتوای بسیار توهینآمیزی را در صفحۀ ایکس خود منتشر میکرده است. در این بیانیه آمده است که او و همسرش باید ۱۰ سال در زندان بمانند.
حکم محکمه یک روز پس از آن صادر شد که پولیس این زوج را در حالی که برای جلسۀ محکمه در مورد پروندهشان به اسلام آباد میرفتند، بازداشت کرد.
خانم مزاری وکیل مدافع پناهندگان افغان که توسط دولت پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگرفتند و کسانی که در پاکستان به کفرگویی متهم بودند، بود.
پایان بدون توافق مذاکرات صلح روسیه و اوکراین
در مذاکرات دو روزۀ صلح روسیه و اوکراین در ابوظبی توافقی حاصل نشد، اما تأکید شد که مذاکرات ادامه مییابد.
مذاکرات صلح با میانجیگری امریکا میان روسیه و اوکراین که طی دو روز در ابوظبی برگزار شد، روز شنبه چهارم دلو بدون دستیابی به توافق مشخص به پایان رسید، اما مقامهای دو طرف و میانجیها از آمادگی برای ادامۀ گفتوگوها خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان مسکو و کییف پس از دور دوم گفتوگوها اعلام کردند اگرچه توافقی حاصل نشده، اما درهای دیپلوماسی همچنان باز است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین گفت تمرکز اصلی مذاکرات بر "چارچوبهای احتمالی برای پایان دادن به جنگ" بوده و افزود طرفها قرار است نتایج رایزنیها را به پایتختهای خود منتقل کنند و برای گامهای بعدی با رهبرانشان هماهنگ شوند.
زلنسکی همچنین گفت که نشستهای بعدی میتواند هفته آینده از سر گرفته شود.
در همین حال، یک مقام دولت امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که در این گفتوگوها تماس مستقیم میان نمایندگان روسیه و اوکراین برقرار بوده و بخشهایی از طرح صلح پیشنهادی امریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
ترمپ: سربازان بریتانیایی در جمع رزمندگان عالی در افغانستان بودند
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، پس از مواجهه با انتقادات شدید به دلیل اظهاراتش در مورد ماموریت ۲۰ سالۀ ناتو به رهبری امریکا در افغانستان، از برخی اظهارات خود عقبنشینی کرد.
ترمپ هفتۀ گذشته در گفتوگو با فاکس نیوز گفت که نیروهای غیرامریکایی ناتو در پشت خطوط مقدم جنگ افغانستان بودند.
پس از آنکه صدر اعظم بریتانیا و دیگر مقامات این اظهارات را محکوم کردند، آقای ترمپ روز شنبه از نقش بریتانیا در افغانستان تمجید کرد. او گفت که "سربازان بزرگ و شجاع" بریتانیا همیشه در کنار ایالات متحده خواهند بود.
ترمپ گفت که ۴۵۷ سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدهاند و بسیاری دیگر به شدت زخمی شدهاند و آنان در جمع رزمندگان عالی بودند. اما همزمان با اظهارات ترمپ، سخنگوی دولت بریتانیا گفت که کایر استارمر، صدر اعظم این کشور در یک تماس تیلیفونی در مورد این موضوع با رئیس جمهور امریکا صحبت کرده است.
از سوی دیگر، صدر اعظمهای استرالیا، ایتالیا، دنمارک و پولند، وزیر دفاع جرمنی و مقامات سایر اعضای ناتو و متحدانش نیز به شدت از اظهارات ترمپ در مورد نقش آنها در جنگ افغانستان انتقاد کردهاند.
شورای بینالمللی کریکت: در جام جهانی ۲۰۲۶، بهجای بنگلهدیش، اسکاتلند شرکت میکند
این تصمیم روز شنبه (۴ دلو) پس از آن اعلام شد که بنگلهدیش به دلیل نگرانی های امنیتی از بازی در هند خودداری کرده بود.
شورای بینالمللی کریکت میگوید که «برای تیم بنگلهدیش در هند هیچگونه نگرانی آشکار امنیتی وجود ندارد.»
بنگلهدیش در چهارم ماه جنوری درخواست کرده بود که به سبب نگرانیهای امنیتی نمیخواهد در هند بازی کند.
این تنشها در میدان کریکت میان هند و بنگلهدیش پس از آن بالا گرفت که هیئت کریکت هند مستفیض الرحمن بازیکن بنگلهدیشی را از بازی در رقابت های آی پی اِل، منع کرد.
بر اساس گزارش رسانههای هندی، وی به دلیل برخورد تبعیضآمیز با هندوها در بنگلهدیش از تیم حذف شده بود.
جام جهانی بیستآوره کریکت در ماه فبروری آینده آغاز میشود و بازیهای بنگلهدیش قرار بود در کلکته و ممبئی برگزار شود.
جنرال آلمانی: ناتو در حال تقویت دفاعی خود در امتداد مرزهای اروپایی با روسیه است
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جنرال توماس لووین، معاون لوی درستیز عملیات ناتو گفته است که برای این منظور یک «منطقه خودکار» مبتنی بر هوش مصنوعی را ایجاد میکنند که به نیروهای زمینی انسانی متکی نخواهد بود.
او همچنان افزوده است که این منطقه بهعنوان یک حایل دفاعی قبل از آنکه هرگونه نیروی دشمن وارد این منطقه شود، عمل خواهد کرد.
به گفته او، این منطقه خودکار مجهز به حسگرهایی خواهد بود که نیروهای دشمن را شناسایی کرده و سیستم دفاعی مانند طیارههای بیسرنشین، وسایط جنگی نیمهخودکار، رباتهای زمینی، همچنان سیستمهای دفاع هوایی خودکار و سیستم های ضد راکتی را فعال میکند.
لووین گفت این حسگرها که «در زمین، فضا، فضای سایبری و هوا» مستقر خواهند بود منطقهای به وسعت چند هزار کیلومتر را پوشش داده، تحرکات دشمن یا استقرار سلاحها را شناسایی میکنند و این اطلاعات را به صورت همزمان به تمام کشورهای عضو ناتو منتقل خواهند کرد.
این جنرال افزوده که این سیستم هدایتشده با هوش مصنوعی، سلاحها و نیروهای مستقر فعلی ناتو را تقویت خواهد کرد.
کشورهای اروپایی عضو ناتو در حال افزایش آمادگیهای خود هستند، زیرا نگراناند که روسیه که اقتصادش به دلیل جنگ در اوکراین در حالت جنگی قرار دارد ممکن است به دنبال گسترش بیشتر، حتی به داخل قلمرو اتحادیه اروپا، باشد.
حمله انتحاری در پاکستان ۷ کشته برجای گذاشت
در شمالغرب پاکستان، در منطقهٔ دیره اسماعیلخان، بر اثر یک انفجار ۷ نفر کشته و ۲۵ نفر دیگر زخمی شدهاند.
محمد عدنان یکی از مقامهای پولیس دیره اسماعیلخان ب به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که یک حمله انتحاری روز جمعه هنگام برگزاری مراسم عروسی رخ داده و در آن، هفت تن به شمول وحیدالله جگری باختهاند.
شاهدان عینی میگویند بر اثر این انفجار یک اتاق فرو ریخته و عملیات نجات همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
مذاکرهکنندگان اوکراینی و روسی با مقامهای ایالات متحدۀ امریکا ملاقات کردند
مذاکرهکنندگان اوکراینی و روسی برای گفتوگوهای حیاتی درمورد جنگ تمام عیار مسکو علیه اوکراین با مقامهای ایالات متحدۀ امریکا ملاقات کردند؛
در حالی که کرملین پس از نشست میان ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، و هیئتی از قصر سفید، هیچ نشانهای از نرمشدن مواضع سختگیرانهاش در مورد مطالبات ارضی نشان نداده است.
براساس مرکز خبر رادیو آزادی، گفتوگوهای روزجمعه(۲۳ جنوری) در ابوظبی برگزار شد و نخستین بار بود که از زمان آغاز تهاجم حدود چهار سال پیش، مقامهای اوکراینی و روسی از نزدیک، همراه با مذاکرهکنندگان امریکایی، دیدار کردند.
این نشستها در حالی دایر میشود که اوکراین در تاریکی و سرمای شدید ناشی از حملات شدید روسیه بر زیربناهای انرژی این کشور، نیروگاهها، استیشنهای برق و مراکز گرمایش شهری دستوپنجه نرم میکند؛ حملاتی که میلیونها تن را در اوج زمستان با دشواریهای جدی روبهرو ساخته است.
روسیه بهآهستگی و با تلفات سنگین انسانی در حال تصرف بخشهای بیشتری از سرزمینهای دونباس است، پوتین و سایر مقامات روسی بارها گفتهاند که اگر مسکو از راه دیپلوماتیک به این اهداف دست نیابد، نیروهایش قلمروهای بیشتری را با زور تصرف خواهند کرد.