سه شنبه ۷ دلو ۱۴۰۴ کابل ۰۳:۴۸

افغانستان

یونیسف: در کنار ممنوعیت آموزشی دختران، ثبت پسران هم برای آموزش در افغانستان کاهش یافته است

یک صنف درسی در یکی از مکتب‌ها در افغانستان
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) می‌گوید که در کنار ۲.۲ میلیون دختر محروم از آموزش در افغانستان، ثبت نام پسران برای آموزش نیز کاهش یافته است.

یونیسف روز دوشنبه، ۶ دلو در صفحۀ ایکس خود نوشته است، با محدودیت حکومت طالبان بر آموزش دختران، ۲.۲ میلیون دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند و در کنار آن ثبت نام پسران برای آموزش در مکتب‌ها نیز کاهش یافته است.

این ادارۀ ملل متحد هشدار داده که بحران در سیستم آموزش سرنوشت یک نسل را با خطر روبه‌رو می‌کند.

طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱ آموزش بالاتر از صنف دختران را ممنوع کردند و پس از آن تحصیل دختران در موسسه‌های تحصیلی عالی و نیمه‌عالی را هم منع کردند.

با وجود انتقادات گستردۀ ملی و بین‌المللی، طالبان هنوز هم این ممنوعیت‌ها را برنداشته اند.

برخی نهادهای حامی خبرنگاران: لغو جواز برخی نهادهای حامی خبرنگاران خلاف آزادی رسانه‌ها است

خبرنگاران افغانستان در یک نشست خبری (تصویر آرشیف)
از این میان مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته که لغو جواز فعالیت نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان خلاف قانون رسانه‌های همگانی و اصول بنیادی آزادی رسانه‌ها است و آن را محکوم می‌کند.

این نهاد این اقدام را ادامۀ "روند سرکوب آزادی بیان و آزادی رسانه‌ای در راستای سیاست تک صدایی ادارۀ حاکم" دانسته است.

در همین حال سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان با صدور اعلامیه‌ای گفته که این تصمیم بدون معیارهای شفاف حقوقی و حرفه‌ای اجرا شده و می‌تواند پیامدهای جدی و زیانباری برای آزادی رسانه‌ها، امنیت خبرنگاران و جریان آزاد اطلاعات داشته باشد.

این درحالیست که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه، ۶ دلو اعلام کرد که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها را در افغانستان ارزیابی کرده که از میان آن‌ها، جواز فعالیت سه نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کرده است.

دور دوم مسابقات جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال؛ افغانستان در مقابل سریلانکا باخت

اعضای تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان (تصویر آرشیف)
تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در نخستین بازی‌اش در دور دوم مسابقات جام جهانی در برابر سریلانکا باخت.

بازی میان تیم‌های افغانستان و سریلانکا روز دوشنبه آغاز شد و در نخست تیم افغانستان توپ‌اندازی را آغاز کرد و در ۴۹.۵ آور ۱۹۳ دوش برای تیم سریلانکا هدف تعیین کرد.

اما تیم سریلانکا در آور ۴۶ام هدف تعیین شده را پوره کرد و با تفاوت ۴ ویکیت نتایج بازی را به نفع خود رقم زد.

بازی دوم افغانستان در این مرحله در برابر تیم ایرلند خواهد بود که روز جمعه برگزار خواهد شد.

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مرحلۀ گروهی رقابت‌های جام جهانی در گروه چهارم تیم‌های افریقای جنوبی ، ویست اندیز و تانزانیا را شکست داد و به مرحلۀ دوم راه یافت.

رئیس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان در تبعید برندۀ جایزۀ "لیاقت" شورای المپیک آسیا شد

حفیظ‌الله ولی رحیمی، رئیس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان در تبعید در حال دریافت جایزۀ "لیاقت" شورای المپیک آسیا
این جایزه روز دوشنبه، ۶ دلو در ۴۶مین مجمع عمومی شورای المپیک آسیا (OCA) از سوی تیموتی فوک، سرپرست این شورا به حفیظ‌الله ولی رحیمی در تاشکند، پایتخت ازبیکستان اهدا شد.

حفیظ‌الله ولی رحیمی در سال ۲۰۱۸ به عنوان رئیس کمیتۀ ملی المپیک افغانستان تعیین شد و پس از سقوط نظام جمهوری پیشین در آگست ۲۰۲۱، از افغانستان بیرون شد و رهبری این کمیته را در تبعید به پیش می‌برد.

با آنکه حکومت طالبان احمدالله وثیق را به عنوان رئیس کمیتۀ المپیک گماشته است، اما کمیتۀ بین‌المللی المپیک و شورای المپیک آسیا رهبری آقای رحیمی را به رسمیت می‌شناسند.

کمیتۀ ملی المپیک افغانستان در تبعید به رهبری آقای رحیمی هر از گاهی ورزشکاران افغان را به مسابقات جهانی معرفی می‌کند.

طالبان: حکم شلاق بر ۳۶ تن به‌گونۀ علنی در خوست تطبیق شد

افغانستان - محل شلاق‌زدن علنی زنان و مردان در ورزشگاه فوتبال شهر چاریکار (عکس آرشیف)
ستره‌محکمۀ حکومت طالبان اعلام کرد که حکم شلاق بر ۳۶ تن به‌گونۀ علنی به روز دوشنبه، ۶ ماه دلو در ولایت خوست تطبیق شد.

بر اساس خبرنامۀ این اداره، این افراد به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، رابطۀ نامشروع و لواطت، هر یک به ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق و همچنان از یک تا دو سال زندان محکوم شده‌اند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست سال ۲۰۲۱، اجرای مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و اعدام در محضر عام در شماری از ولایت‌های افغانستان عملی شده است.

نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی بارها این‌گونه مجازات‌ها را نقض آشکار حقوق بشر خوانده‌اند.

منتقدان استدلال می‌کنند که متهمان در نظام قضایی طالبان به وکیل مدافع مستقل، روند دادرسی شفاف و محکمۀ عادلانه دسترسی ندارند و اعتراف‌ها در برخی موارد ممکن است تحت فشار اخذ شده باشد.

سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، پیش از این خواستار توقف فوری مجازات‌های بدنی و علنی در افغانستان شده و از طالبان خواسته‌اند که به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری احترام بگذارند.

حکومت طالبان به جز سه نهاد، جواز فعالیت تمامی نهادهای حامی خبرنگاران را لغو کرد

افغانستان - خبرنگاران افغان (عکس آرشیف)
حکومت طالبان به‌جز سه نهاد، تمامی نهادهای حامی خبرنگاران را لغو کرد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اعلام کرده است که نهادهای پشتیبان خبرنگاران و رسانه‌ها را در افغانستان ارزیابی کرده و از میان آن‌ها، جواز فعالیت سه نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کرده است.

خبیب غفران، سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفته است که جواز فعالیت «بنیاد حمایت از خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان»، «مرکز مطبوعاتی افغان» و «کمیته مصونیت خبرنگاران» تمدید شده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بیانیۀ که به روز دوشنبه، ۶ ماه دلو منتشر شد، مسئولان نهادهای دیگر را به «غیرحرفه‌ای بودن» متهم کرده و ادعا کرده است که آنان به‌جای حل مشکلات خبرنگاران، بر مشکلات آنان افزوده‌اند، بی‌آنکه این وزارت توضیح دهد.

این‌که در حال حاضر در مجموع چه تعداد نهاد حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان فعالیت دارند و وزارت اطلاعات و فرهنگ چند نهاد را ارزیابی کرده است، خبیب غفران، سخنگوی این وزارت تا کنون به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده است.

این اقدام طالبان واکنش‌هایی را برانگیخته است.

ضیا بومیا رئیس سابق اتحادیه ژورنالیستان جنوب آسیا یا سفما امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت، که از نظام‌های استبدادی چیزی بیشتر از این توقع نمی‌رود.

پیش از این شماری از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان بارها شکایت کرده‌اند که از سوی حکومت طالبان با کنترل شدید، نظارت و سانسور روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر، نهادهای مختلف بین‌المللی پیش‌تر ابراز نگرانی کرده‌اند که طالبان فضای آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای را در افغانستان محدود کرده‌اند.

سازمان جهانی صحت: بیش از ۳۰۰ تن در یک ماه در افغانستان جان باخته‌اند

افغانستان - یکی از شفاخانه‌های ولایت قندهار
سازمان جهانی صحت می‌گوید که در ماه دسمبر پارسال در افغانستان دست‌کم ۳۶۶ نفر عمدتاً بر اثر بیماری‌های حاد تنفسی جان باخته‌اند.

این سازمان ناوقت دیروز در وب‌سایت خود گزارش تفصیلی‌ای در این زمینه منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، تنها در ماه دسمبر ۲۰۲۵، ۳۵۲ نفر بر اثر بیماری سینه‌بغل جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مقایسه با ماه نومبر نزدیک به ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در افغانستان، در ماه‌های سرد زمستان موارد بیماری‌های شدید تنفسی افزایش می‌یابد و در نتیجه آن، افراد آسیب‌پذیر به‌ویژه سالمندان و کودکان، با خطر جدی مرگ روبه‌رو می‌شوند.

تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدارش در جام آسیایی روز چهارشنبه با تیم عربستان سعودی رو به رو می شود

اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان (آرشیف)
قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا روز چهارشنبه (۸ دلو) به مصاف تیم عربستان سعودی برود.

افغانستان در این جام در گروه چهارم با عربستان سعودی ، مالیزیا و ایران هم گروه است.

فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که ملی پوشان فوتسال این کشور پس از اجرای تمرینات در تایلند ، برای اشتراک در جام ملت های فوتسال آسیا روز یکشنبه به اندونیزیا رسیدند.

این جام با اشتراک شانزده تیم از ۷ تا ۱۸ دلو برگزار می شود.

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مرحلۀ دوم رقابت های جام جهانی امروز به مصاف تیم سریلانکا می رود

آرشیف
تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مرحلۀ دوم رقابت های جام جهانی امروز دوشنبه (۶دلو) با تیم سریلانکا رو به رو می شود. انتظار می رود که این بازی ساعت ۱۲ ظهر به وقت کابل آغاز شود.

بر اساس اعلام بورد کریکت افغانستان ، ملی پوشان زیر۱۹ سال این کشور در دیدار بعدی روز جمعه به مصاف تیم ایرلند خواهند رفت.

تیم های سریلانکا و ایرلند در گروه الف حضور دارند.

تیم ملی کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مرحلۀ گروهی رقابت های جام جهانی در گروه چهارم تیم های افریقای جنوبی ، ویست اندیز و تانزانیا را شکست داد و به مرحلۀ بعدی راه یافت.

در مرحلۀ پیشرو ، هر تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کند ، جواز صعود به مرحلۀ نیمه نهایی جام جهانی را به دست خواهد آورد.

این جام به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا راه اندازی شده است.

هشدار از احتمال بارش برف و باران در ۲۱ ولایت افغانستان

مردم محلی در حال برف پاکی سرک به دنبال برفباری در ولسوالی دره ولایت پنجشیر در ۲۴ جنوری ۲۰۲۶
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف و باران در ۲۱ ولایت افغانستان هشدار داده است.

این ریاست در خبرنامه ای روز یکشنبه (۵ دلو) گفت که ولایت‌های نورستان ، کنر، بغلان ، پروان ، لوگر ، پکتیا ، پکتیکا ، میدان وردک ، بامیان ، غزنی ، زابل ، اروزگان ، دایکندی ، غور ، کندهار، هلمند ، نیمروز ، فراه ، هرات ، بادغیس و فاریاب امروز دوشنبه گواه برفباری نسبتاً سنگین ، باران شدید و باد های تُند خواهند بود.

میزان بارش باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۴۰ ملی متر و میزان بارش برف بین ۱۰ تا ۴۰ سانتی متر پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که به تازگی ولایت های مختلف افغانستان شاهد برفباری و باران بودند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت.

ارقام ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث طالبان نشان می دهد که در نتیجۀ بارش برف و باران از روز چهارشنبه به این طرف بیش از ۶۰ نفر جان باختند و اضافه از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

