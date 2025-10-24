فرستادۀ ویژۀ بریتانیا از طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند"

ریچارد لینزی فرستادۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان، در سفری به کابل از مقامهای طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند".

حکومت طالبان دسترسی مردم به شماری از ویبسایت ها، به شمول برخی از ویبسایت های خبری را، محدود کرده است.

در اعلامیۀ که امروز نشر شد آقای لینزی گفته است که "این سفر فرصتی بود تا با وزرا و مقامهای طالبان در مورد مسائل مهم گفت‌وگوی سازنده" داشته باشد.

در اعلامیه، بدون آن که تاریخ دقیق سفر ریچارد لینزی ذکر شود، آمده است که او در ماه اکتوبر به کابل سفر کرده است.

به اساس این اعلامیه فرستادهٔ ویژهٔ بریتانیا برای افغانستان همچنان، با رهبران جامعهٔ مدنی، از جمله مدافعان حقوق زن، دیدار کرده و دیدگاه‌های آنان را "دربارهٔ زندگی زیر محدودیت‌های کنونی و نقش زنان در ارائهٔ کمک‌های بشردوستانه" شنیده است.

ریچارد لینزی در ماه جون به حیث نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان تعیین شد.

حکومت بریتانیا میگوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی نزدیک به ۴ میلیون پوند کمک اضطراری و تا ۱۵۱ میلیون پوند کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است.