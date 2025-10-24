لینک‌های قابل دسترسی

خبر ها

فرستادۀ ویژۀ بریتانیا از طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند"

ریچارد لینزی فرستادۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان
ریچارد لینزی فرستادۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان

ریچارد لینزی فرستادۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان، در سفری به کابل از مقامهای طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند".

حکومت طالبان دسترسی مردم به شماری از ویبسایت ها، به شمول برخی از ویبسایت های خبری را، محدود کرده است.

در اعلامیۀ که امروز نشر شد آقای لینزی گفته است که "این سفر فرصتی بود تا با وزرا و مقامهای طالبان در مورد مسائل مهم گفت‌وگوی سازنده" داشته باشد.

در اعلامیه، بدون آن که تاریخ دقیق سفر ریچارد لینزی ذکر شود، آمده است که او در ماه اکتوبر به کابل سفر کرده است.

به اساس این اعلامیه فرستادهٔ ویژهٔ بریتانیا برای افغانستان همچنان، با رهبران جامعهٔ مدنی، از جمله مدافعان حقوق زن، دیدار کرده و دیدگاه‌های آنان را "دربارهٔ زندگی زیر محدودیت‌های کنونی و نقش زنان در ارائهٔ کمک‌های بشردوستانه" شنیده است.

ریچارد لینزی در ماه جون به حیث نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان تعیین شد.

حکومت بریتانیا میگوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی نزدیک به ۴ میلیون پوند کمک اضطراری و تا ۱۵۱ میلیون پوند کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

استانبول فردا میزبان مذاکرات بین طالبان و پاکستان است

استانبول ترکیه
استانبول ترکیه

دومین دور گفت‌وگوها درباره توافق آتش‌بس میان طالبان و پاکستان، فردا در شهر استانبول برگزار می‌شود.

دو طرف در تاریخ ۱۸ اکتبر با میانجی‌گری قطر و ترکیه در شهر دوحه بر سر آتش‌بس به توافق رسیده بودند.

وزیر دفاع طالبان، که از جانب افغانستان توافق آتش‌بس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده است، می‌گوید در نشست استانبول درباره راه‌های اجرای آتش‌بس و سازوکاری که بتواند نه‌تنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سراسر منطقه صلح و ثبات پایدار ایجاد کند، گفت‌وگو خواهد شد.

در توافق دوحه، دو طرف بر آتش‌بس فوری توافق کردند و پس از آن، درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد.

در آن توافق، طالبان همچنین تعهد کردند که از گروه‌های ضدپاکستانی حمایت نکنند.

مرگ ۱۴ مهاجر در پی غرق شدن قایق در سواحل ترکیه

قایق غرق شده در سواحل ترکیه
قایق غرق شده در سواحل ترکیه

دفتر والی موغلا در ترکیه اعلام کرد که دست‌کم ۱۴ مهاجر در پی واژگونی یک قایق بادی در نزدیکی سواحل گردشگری بودروم در دریای اژه جان باخته‌اند.

به گفته مقام‌های محلی، گارد ساحلی ترکیه بامداد جمعه عملیات نجات را آغاز کرد و تاکنون دو نفر از سرنشینان نجات یافته‌اند. یکی از بازماندگان گفته است قایق حامل ۱۸ نفر بوده و تنها ده دقیقه پس از ورود آب به درون آن، غرق شده است.

یکی از نجات‌یافتگان شهروند افغانستان است، اما هنوز درباره ملیت سایر افراد اطلاعاتی در دست نیست.

نیروهای امدادی در جست‌وجوی دو فرد مفقودشده هستند.

قایق‌های مهاجران معمولاً در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان دچار حادثه می‌شوند. طبق آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون حدود ۱۴۰۰ مهاجر در مسیرهای دریایی منتهی به اروپا جان خود را از دست داده‌اند.

تیم ملی والیبال افغانستان در مقابل ترکمنستان شکست خورد

تیم والیبال افغانستان
تیم والیبال افغانستان

در ادامه رقابت‌های قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا، تیم ملی افغانستان امروز (جمعه) در سومین بازی خود برابر ترکمنستان قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد.

این تیم در چارچوب این رقابت‌ها روز یکشنبه به مصاف تیم نیپال خواهد رفت.

تیم ملی والیبال افغانستان که در دو دیدار گذشته یک پیروزی برابر مالدیف و یک شکست مقابل سریلانکا داشتند، حالا در تلاش‌اند تا در بازی بعدی عملکرد بهتری نشان دهند.

مسابقات قهرمانی زون مرکز آسیا به میزبانی بنگلادیش و با حضور شش تیم از جمله افغانستان، نیپال، ترکمنستان، سریلانکا، مالدیف و بنگلادیش برگزار شده است.

صدراعظم جدید جاپان وعده تقویت روابط با امریکا و رویکرد سخت‌گیرانه‌تر در برابر چین و مهاجرت را داد

سانائه تاکایچی
سانائه تاکایچی

سانائه تاکایچی، صدراعظم محافظه‌کار و نخستین زن در تاریخ جاپان که به این سمت رسیده است، در نخستین سخنرانی سیاست‌گذاری خود وعده داد روابط توکیو با واشنگتن را در همکاری با رئیس‌جمهور امریکا، دونالد ترمپ به «سطحی تازه» ارتقا دهد.

او با اشاره به افزایش نگرانی‌ها از فعالیت‌های نظامی چین، کوریایی شمالی و روسیه، اعلام کرد دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری به بودجه دفاعی اختصاص خواهد یافت.

تاکایچی همچنین از برنامه دولت برای کنترل مهاجرت و برخورد با تخلفات برخی اتباع خارجی خبر داد و گفت دولت همزمان با حفظ فاصله از بیگانه‌هراسی، اجرای قوانین را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد.

او در بخش اقتصادی نیز وعده داد فشار هزینه‌های زندگی بر خانواده‌ها را کاهش دهد، در حالی که تورم در ماه سپتامبر به ۲.۹ درصد رسیده است.

احمد ولی هوتک با شکست حریف روسی در بلاروس، کمربند قهرمانی را به‌دست آورد

احمد ولی هوتک
احمد ولی هوتک

احمد ولی هوتک، ورزشکار مبارزات آزاد در رقابت‌های سازمان WKTF در شهر مینسکِ بلاروس، کمربند قهرمانی را از آن خود کرد.

او در این دیدار در وزن ۷۰ کیلوگرام در برابر حریف روسی‌اش مبارزه کرد و توانست با اجرای حرکت «سبمیشن» پیروزی را به دست آورد.

این دوازدهمین برد احمد ولی هوتک در رقابت‌های حرفه‌ای رزمی به‌حساب می‌آید.

یوناما در ۸۰مین سالگرد تأسیس ملل متحد: جامعه جهانی باید حمایت از مردم افغانستان را تجدید کند

یوناما
یوناما

هم‌زمان با روز ملل متحد و هشتادمین سالگرد تأسیس این سازمان، هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با صدور بیانیه‌ای بر تعهد دوباره خود به صلح، حقوق بشر و توسعه پایدار تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست حمایت از مردم افغانستان را تجدید کند.

در بیانیه آمده است که سازمان ملل در دهه‌های گذشته در کنار مردم افغانستان ایستاده و همچنان برای حاکمیت فراگیر، حمایت از حقوق زنان و ارائه کمک‌های حیاتی تلاش می‌کند.

در بیانیه‌ای که جمعه ۲ عقرب منتشر شد، یوناما گفت این سالگرد فرصتی است برای بازتاب نقش سازمان ملل در حمایت از مردم افغانستان در دوره‌های دشوار و پیشرفت، از کمک‌های بشردوستانه و حمایت از حقوق بشر تا تقویت نهادهای ملی.

جورجت گانین، معاون نمایندۀ ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد گفت: «این هشتادمین سالگرد یادآور قدرت و ضرورت چندجانبه‌گرایی است. راه ثبات و توسعۀ پایدار افغانستان نمی‌تواند به‌تنهایی پیموده شود.»

او افزود که همکاری منطقه‌ای و تعهد مشترک به گفت‌وگو و دیپلماسی برای آیندۀ افغانستان حیاتی است.

یوناما هشدار داد که بحران انسانی در افغانستان از شدیدترین‌ها در جهان است و محدودیت‌های فزاینده بر زنان و کاهش کمک‌های مالی، وضعیت را وخیم‌تر کرده است.

ایندریکا راتواته، معاون دیگر نمایندۀ سرمنشی ملل متحد، از جامعۀ جهانی خواست حمایت و همبستگی خود را با مردم افغانستان تجدید کند و گفت سازمان ملل متحد «امروز، فردا و در آینده» در کنار آنان خواهد ماند.

ترامپ: مذاکرات تجاری با کانادا به دلیل تبلیغ ضد تعرفه تعلیق شده

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه اول عقرب اعلام کرد که گفت‌وگوهای تجاری با کانادا را در پی پخش یک آگهی ضد تعرفه از سوی حکومت ایالت انتاریو به حالت تعلیق درمی‌آورد.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت: «بنیاد رونالد ریگان اعلام کرده که کانادا به‌طور متقلبانه از یک آگهی ساختگی استفاده کرده است که در آن رونالد ریگان علیه تعرفه‌ها سخن می‌گوید.»

او افزود: «آنها این کار را فقط برای تأثیرگذاری بر تصمیم محکمه عالی ایالات متحده و دیگر محاکم انجام داده‌اند. تعرفه‌ها برای امنیت ملی و اقتصاد آمریکا بسیار مهم‌اند.»

ترامپ تأکید کرد: «با توجه به این رفتار فریبکارانه، تمام مذاکرات تجاری با کانادا فوراً متوقف می‌شود.»

داگ فورد، صدراعظم ایالت انتاریو، اوایل اکتوبر از آغاز این کارزار تبلیغاتی خبر داده و گفته بود که حکومتش ۷۵ میلیون دالر کانادایی برای پخش این تبلیغات در امریکا هزینه خواهد کرد. در این آگهی بخش‌هایی از سخنرانی رادیویی رونالد ریگان در سال ۱۹۸۷ درباره زیان‌های تعرفه‌ها استفاده شده بود.

بنیاد ریاست‌جمهوری ریگان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این آگهی شامل بخش‌های گزینشی از آن سخنرانی بوده و حکومت انتاریو بدون اجازه اقدام به ویرایش و استفاده از آن کرده است. این بنیاد گفته است در حال بررسی گزینه‌های قانونی خود در این زمینه است.

ایالات متحده بزرگ‌ترین شریک تجاری کاناداست. از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در ماه جنوری، او تعرفه‌های متعددی بر کالاهای کانادایی وضع کرده و کانادا را متهم کرده است که در جلوگیری از ورود مواد مخدر فنتانیل به خاک امریکا ناکام بوده است. مذاکرات دشواری میان دو کشور برای دستیابی به توافق جامع تجاری در جریان است.

تصادف بس در جنوب هند حداقل ۲۰ کشته برجای گذاشت

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

در یک تصادف بین یک بس خصوصی و یک موترسایکل در مسیر بین شهرهای جنوب هند، بنگلور و حیدرآباد، آتش‌سوزی ناشی از نشت سوخت باعث مرگ دست‌کم ۲۰ نفر شد.

این موضوع را رسانه‌های داخلی به نقل از مقامات محلی روز جمعه ۲ عقرب گزارش دادند.

یک مقام مالیاتی منطقه، به خبرگزاری ANI گفت: «از ۴۱ مسافر، ۲۱ نفر نجات یافته‌اند و اجساد ۱۱ نفر تا کنون شناسایی شده است.»

هند با اینکه سومین بازار بزرگ موتر در جهان است، جاده‌هایش از جمله مرگبارترین‌هاست و سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار نفر در حوادث جاده‌ای کشته شدند.

در حادثه‌ای مشابه ماه گذشته در ایالت راجستان غربی، موقعی که یک بس خصوصی آتش گرفت، ۱۹ نفر کشته شدند.

افزایش بهای مواد خوراکی پس از بسته شدن راه‌های رفت‌وآمد میان افغانستان و پاکستان

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

پس از مسدود شدن راه‌های رفت‌وآمد میان افغانستان و پاکستان، بهای مواد خوراکی در هر دو کشور افزایش یافته است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده که در پاکستان، بهای یک کیلوگرام بادنجان رومی به ۶۰۰ کلدار رسیده که پنج برابر بیشتر از بهای پیش از درگیری‌ها است.

یک مقام پاکستانی در تورخم که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفته است که در حال حاضر حدود پنج هزار کانتینر حامل مواد خوراکی در دو سوی مرز متوقف مانده‌اند.

راه‌های رفت‌وآمد میان دو کشور از ۱۱ اکتوبر به این‌سو بسته شده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که پاکستان بر کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد و در پاسخ، نیروهای طالبان با سربازان پاکستانی در امتداد مرز درگیر شدند.

هرچند دو طرف در ۱۸ اکتوبر در دوحه بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند، قرار است نشست پی‌گیری این آتش‌بس فردا (شنبه) در ترکیه برگزار شود.

