جهان

امریکا روند لغو حق اقامت مقام‌های ایرانی در این کشور را آغاز کرد

وزارت خارجه امریکا اقداماتی را برای لغو حق اقامت و زندگی مقام های ایرانی در امریکا روی دست گرفته است.

این وزارت روز پنجشنبه ۹ دلو در صفحه ایکس خود خبر داده که مارکو روبیو، وزیر خارجه در هفته جاری برای گرفتن این امتیاز از مقامات ارشد ایران و اعضای خانواده‌شان اقدام کرده است.

در این پیام همچنین هشدار داده شده است که «آنها که از سرکوب خشن مردم توسط رژیم ایران بهره می‌برند لایق بهره گرفتن از سیستم مهاجرت ما نیستند».

یکی از انتقادهای همیشگی مخالفان حکومت در ایران اقامت و زندگی اعضای خانواده‌های مقامات جمهوری اسلامی در کشورهای غربی در عین آن بوده است که در داخل ایران همواره شعار ضد امریکا سر داده‌اند.

این انتقادها این بار نیز پس از دور تازه اعتراضات در ایران در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته و در دست‌کم یک مورد باعث شده است که به کار دختر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ایران در دانشگاهی در امریکا پایان داده شود.

روسیه در مورد تخلیۀ کارمندان خود از نیروگاه هسته‌‌ای بوشهر، ابراز آمادگی کرد

نیروگاه هسته‌‌ای بوشهر در ایران(آرشیف)
روسیه می‌گوید که در صورت لزوم آماده تخلیۀ کارمندان خود از نیروگاه هسته‌‌ای بوشهر در ایران است.

براساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، روز پنج‌شنبه(۲۹ جنوری) گفت، روسیه صمیمانه امیدوار است که طرف‌های درگیر به تعهدات خود در زمینۀ مصونیت بوشهر پایبند بمانند. به گفتۀ او، روسیه اوضاع را به‌دقت زیر نظر دارد و در همکاری با وزارت‌های خارجه و وزارت دفاع این کشور، در صورت لزوم آماده اجرای اقدامات تخلیه خواهد بود.

این اظهارات بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز چهارشنبه از ایران خواست تا به میز مذاکره حاضر شود و با کنار گذاشتن سلاح هسته‌ای به توافق برسد؛ در غیر آن، حمله بعدی امریکا به مراتب شدیدتر خواهد بود.

حملۀ امریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران در اول سرطان ۱۴۰۴شمسی، نیروگاه هسته ای بوشهر را هدف قرار نداد. در آن زمان، الکسی لیخاچف هشدار داده بود که حمله بر تاسیسات بوشهر می‌تواند، فاجعه‌ای هسته‌ای قابل مقایسه با حادثه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ میلادی را باعث شود.

قالیباف مذاکرات ایران با امریکا را رد کرد

محمدباقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران
محمدباقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، گفت‌وگوها با ایالات متحده امریکا را رد کرده و گفته که "امریکا تنها می‌خواهد ارادهٔ خود را بر دیگران تحمیل کند."

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا روز چهارشنبه ۸ دلو اعلام کرد که یک کشتی جنگی بزرگ امریکایی به سمت ایران در حرکت است و در صورت لزوم، ماموریت خود را با سرعت و قدرت کامل انجام خواهد داد.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که تهران به زودی برای آغاز مذاکرات آماده شود.

قالیباف به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت که هرچند تهران آمادهٔ گفت‌وگو است، اما به گفته او فکر نمی‌کند این نوع مذاکرات همان صحبتی باشد که رئیس‌جمهور ترمپ انتظار آن را دارد.

هشدار شدید ترمپ واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مقام‌های ایرانی در پی داشت.

اتحادیۀ اروپا با وضع تحریم‌ها بر شماری از مقام‌های ایرانی توافق کرد

اعتراض در روم در حمایت از اعتراض های سراسری در ایران
سفیران کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا توافق کردند که بر شماری از مقامات ایرانی به دلیل نقش شان در سرکوب اعتراضات اخیر تحریم وضع شود.

این اعتراضات که در اوائل جنوری به سراسر ایران گسترش یافت، از سوی حکومت با اقدامات مرگبار سرکوب شد.

اتحادیۀ اروپا نیز تحریم های جداگانه را علیه افراد و نهادهای ایرانی که از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کرده اند، تصویب کرد.

این تحریم‌ها که شامل منجمد شدن دارایی‌ها و ممنوعیت ویزا است، روز چهارشنبه از سوی سفیران اتحادیه اروپا تصویب شد و انتظار می‌رود روز پنجشنبه توسط وزیران خارجۀ این اتحادیه رسماً امضا شود.

اعتراض های اخیر در ایران از تهران در (۲۸ دسمبر) به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش ریال ایرانی در مقابل اسعار خارجی آغاز شد ، سپس این اعتراضات به تظاهرات ضد دولتی تبدیل شد و در سراسر این کشور گسترش یافت.

در پیوند به سرکوب اعتراضات، تحریم‌هایی بر اسکندر مومنی وزیر داخلۀ ایران و ۱۴ مقام دیگر وضع شده است.

خبرگزاری فعالان حقوق بشر موسوم به «هرانا» مستقر در ایالات متحده می گوید که تا روز چهارشنبه کشته شدن ۶,۲۲۱ تن به شمول ۲۱۴ عضو نیروی امنیتی را در جریان اعتراض های ایران تایید کرده و مرگ بیش از ۱۷,۰۰۰ تن دیگر هنوز تحت بررسی قرار دارد.

هشدار ترمپ به ایران: اگر توافق نکنید، حملهٔ بعدی بسیار بدتر خواهد بود

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحدهٔ امریکا روز چهارشنبه ۸ دلو یک‌بار دیگر ایران را تهدید کرد.

ترمپ گفت امیدوار است ایران هرچه زودتر به میز گفت‌وگوها حاضر شود و در زمینهٔ سلاح‌های هسته‌ای به یک توافق عادلانه تن بدهد.

رئیس‌جمهور ترمپ در رسانه‌های اجتماعی همچنان نوشته که یک نیروی بزرگ نظامی به‌سوی ایران در حرکت است. او افزوده که پیش از این نیز خواهان رسیدن به یک توافق با ایران بود، اما آنها آماده نشدند که در نتیجهٔ حملات بر تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شد، به گفتهٔ او، اما این‌بار حمله بسیار شدیدتر از حملهٔ قبلی خواهد بود.

پیش از این هشدار رئیس‌جمهور امریکا، عباس عراقچی وزیر امور خارجهٔ ایران گفته بود که گفت‌وگو برای مصالحه با واشنگتن ممکن نیست و به گفتۀ او دیپلوماسی از طریق تهدید نظامی نه مؤثر است و نه هم سودمند.

ترمپ می‌گوید « نیروی دریای زیبای دیگر» اکنون به سوی ایران در حرکت است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز چهارشنبه اعلام کرد که «نیروی دریایی» دیگری از نیروهای نظامی امریکا در حال حرکت به سمت ایران است.

ترمپ در یک سخنرانی در ایالت آیووا گفت: «راستی، همین حالا نیروی دریایی دیگر هم به شکلی زیبا در حال حرکت به سوی ایران است. بنابراین باید ببینیم چه می‌شود.»

رئیس‌جمهور امریکا مشخص نکرد که منظورش از این نیروی دریایی، همان کشتی های هواپیمابر یو‌اس‌اس ابراهام لینکلن و کشتی‌های جنگی همراه آن است که روز دوشنبه وارد شرق میانه شدند یا نیروی دریایی دیگر از نیروهای نظامی امریکا که قرار است وارد منطقه شوند، اما در جمله‌ای دیگر گفت: «امیدوارم به توافق برسند.»

این در حالی است که هم‌زمان با تشدید تنش‌ها بین تهران و واشینگتن بر سر سرکوب معترضان در ایران، ایالات متحده روز سه‌شنبه هفتم دلو از برگزاری یک رزمایش بزرگ چندروزهٔ نیروی هوایی در شرق میانه خبر داد.

کشتی‌های حامل طیاره «ابراهام لینکلن» که نزدیک به ۹۰ جنگنده،‌ از جمله جنگنده‌های فوق پیشرفته اف-۳۵ را روی عرشهٔ خود دارد، طی روزهای گذشته از محل استقرار قبلی‌اش در دریای جنوبی چین، به سمت خلیج فارس در حرکت بود و بنا بر تأیید سنتکام، به نزدیکی این کانال مهم بین‌المللی در جنوب ایران رسیده است.

ترمپ در پی سرکوب خونین اعتراضات در ایران، که بر اساس گزارش منابع حقوق بشری هزاران کشته بر جا گذاشته، احتمال مداخلهٔ نظامی آمریکا را رد نکرده است.

ترمپ پیش‌تر نیز به خبرگزاری اکسیوس گفته بود که ایران به راه‌حل دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها با امریکا علاقه‌مند است. او در گفت‌وگو با اکسیوس تأکید کرده بود که وضعیت ایران «در حال تغییر» است، زیرا ایالات متحده یک نیروی دریایی بزرگ نظامی را به منطقه اعزام کرده است

نتانیاهو: اگر ایران حمله کند، با چنان واکنشی که تجربه نکرده است روبه‌رو می‌شود

نیامین نتانیاهو
صدرعظم اسرائیل تهدید کرد که اگر این کشور از سوی ایران مورد حمله قرار گیرد، با چنان واکنشی روبه‌رو خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده است.

بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه هفتم دلو در یک نشست خبری تلویزیونی گفت: «اگر ایران مرتکب اشتباه بزرگ حمله به اسرائیل شود، ما با چنان نیرویی پاسخ خواهیم داد که ایران هرگز ندیده است».

او روز ۲۹ جدی نیز تهدید مشابهی را بیان کرده بود.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی است که اردوی اسرائیل خود را برای رویارویی احتمالی بین ایران و ایالات متحده آماده کرده است، تا در صورت بروز جنگ بین دو کشور، با حملات موشکی تهران مقابله کند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، با توجه به به‌کارگیری سیستم دفاع هوایی لیزری «پرتو آهنین» که از ۱۱ جدی امسال در اردوی این کشور عملیاتی شده و سامانه‌های دفاع هوایی چندلایه را تقویت کرده است، اسرائیل احتمالاً توان مقابله با موشک‌های شلیک‌شده ایران تا ۷۰۰ فروند در روز را افزایش داده است.

ترمپ: یک نیروی دریایی بزرگ در کنار ایران داریم اما دیپلماسی هنوز یک گزینه است

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، در گفت‌وگو با وب‌سایت اکسیوس در مورد آخرین وضعیت تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران گفت: «ما یک نیروی دریایی بزرگ در کنار ایران داریم؛ بزرگ‌تر از [مورد مشابه در کنار] ونزوئلا.»

رئیس‌جمهور امریکا در این گفت‌وگو که روز دوشنبه ۶ دلو منتشر شد، دربارهٔ گزینه‌هایی که تیم امنیت ملی‌ دولت او در قبال ایران به او ارائه کرده یا این‌که کدام گزینه را ترجیح می‌دهد، خودداری کرد.

او در عین حال گفت که دیپلماسی همچنان یک گزینه است و تصریح کرد: «آن‌ها می‌خواهند به یک توافق برسند. این را می‌دانم. بارها تماس گرفته‌اند. آن‌ها می‌خواهند گفت‌وگو کنند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که به‌گفتهٔ مقام‌های امریکایی، رئیس‌جمهور آمریکا اوایل ماه جاری و پس از کشته شدن هزاران معترض در ایران، تا آستانه صدور دستور حمله به اهدافی در داخل ایران پیش رفت، اما در نهایت تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت و هم‌زمان دستور تقویت حضور نظامی امریکا در منطقه را صادر کرد.

وزیر دفاع جرمنی: ترمپ به‌خاطر اظهاراتش درباره حضور گذشته ناتو در افغانستان عذرخواهی کند

بوریس پیستوریوس وزیر دفاع جرمنی
بوریس پیستوریوس وزیر دفاع جرمنی، شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون ملی این کشور (ARD) گفت که «این درست نیست و بی‌احترامی است که درباره کشته‌شدگان متحدان خود به این شکل صحبت شود. همه آن‌ها در کنار امریکا ایستاده بودند. هر ادعای دیگری که امروز مطرح شود، هیچ حقیقتی ندارد.»

ترامپ اخیراً گفته بود که متحدان ناتو در افغانستان خود را از خط مقدم جنگ کنار کشیده بودند. این اظهارات با انتقادهای شدید سیاست‌مداران و نظامیان پیشین کشورهای اروپایی روبه‌رو شده است.

ترامپ هفته گذشته در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس گفت که امریکا هرگز به ناتو نیاز نداشته و ناتو را متهم کرد که نیروهایش در افغانستان از خط مقدم جنگ دوری می‌کردند. این سخنان باعث نارضایتی عمیق متحدان ناتو شده است.

هزاران سرباز جرمنی در جریان بیست سال جنگ افغانستان در صفوف ناتو فعالیت داشتند و ۵۹ سرباز این کشور در آنجا کشته شدند.

بوریس پیستوریوس گفت که در دیدار آینده‌اش با وزیر دفاع امریکا، پیت هاگسِت، این موضوع را مطرح خواهد کرد و از رئیس‌جمهور ترمپ خواست که عذرخواهی کند.

او افزود که چنین عذرخواهی‌ای، به گفته خودش، «نشانه نجابت، احترام و همچنان بصیرت» خواهد بود.

پیش از اظهارات پیستوریوس، سیاست‌مداران دیگر اروپایی، از جمله کی‌یر استارمر صدراعظم بریتانیا، نیز اظهارات ترمپ را «وحشتناک» توصیف کرده بود.

ترمپ روز شنبه، با وجود این‌که از سخنان خود عذرخواهی نکرد، اما سربازان بریتانیایی را «بزرگ و شجاع» خواند.

صدراعظم استرالیا، ایتالیا، دانمارک، پولند، و همچنان مقام‌های دیگر کشورهای عضو و متحد ناتو نیز به‌شدت از اظهارات ترامپ درباره نقش کشورشان در جنگ افغانستان انتقاد کرده‌اند.

مقام‌های اداره ترمپ از متحدان اروپایی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که آن‌ها سهم نسبتاً کمتری در هزینه‌های ناتو می‌پردازند و برای دفاع خود بیش از حد به ایالات متحده متکی اند.

در حملات روسیه به اوکراین، دو تن کشته و بیش از بیست تن زخمی شدند

آرشیف
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این حملات در شهر اسلوویانسک در شرق دونتسک و در شهر جنوبی اودیسه صورت گرفته است.

اولِگ کیپر، والی منطقه در شبکه‌های اجتماعی گفت که روسیه در این حملات بیش از ۵۰ پهپاد تهاجمی را بر این منطقه پرتاب کرده که در نتیجه آن یک زوج کشته شدند و بیست تن از جمله دو کودک و یک زن حامله زخمی، ده‌ها ساختمان مسکونی، یک کلیسا و چند مکتب نیز آسیب دیده‌اند.

شهر بندری اودیسه در کنار دریای سیاه که برای صادرات اوکراین اهمیت حیاتی دارد، از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین به‌طور منظم هدف حملات قرار گرفته است.

در هفته‌های اخیر، حملات پهپادی و موشکی روسیه باعث قطع برق، روشنایی و گرمایش میلیون‌ها اوکراینی در سراسر این کشور شده است.

این درحالیست که مذاکرات صلح با میانجیگری امریکا میان روسیه و اوکراین که که هفته گذشته در ابوظبی برگزار شده بود، روز شنبه چهارم دلو بدون دستیابی به توافق مشخص به پایان رسید، اما مقام‌های دو طرف و میانجی‌ها از آمادگی برای ادامۀ گفت‌وگوها خبر دادند.

یک مقام امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که در این گفت‌وگوها تماس مستقیم میان نمایندگان روسیه و اوکراین برقرار بوده و بخش‌هایی از طرح صلح پیشنهادی امریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

