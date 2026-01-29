لینک‌های قابل دسترسی

جمعه ۱۰ دلو ۱۴۰۴

افغانستان

تیم کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان، امروز به مصاف تیم ایرلند می رود

تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان(آرشیف)
تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان(آرشیف)

به سلسلۀ مسابقات جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال، تیم افغانستان امروز(۳۰ جنوری) یک مسابقۀ مهم را با تیم ایرلند انجام می‌دهد.

اگر تیم افغانستان، امروز ایرلند را شکست دهد، چانس صعود این تیم به مرحلۀ نیمه‌نهایی این جام جهانی بسیار افزایش می‌یابد.
افغانستان در گروه «الف» این جام جهانی از سه مسابقه، در دو بازی برنده شده و با شکست در یک بازی، پس از تیم استرالیا در جایگاه دوم قرار دارد. تیم ایرلند نیز سه مسابقه انجام داده و هر سه مسابقه را باخته است.
جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال، به میزبانی مشترک زیمبابوی و نامیبیا در پانزدهم جنوری آغاز شد و بازی نهایی آن در ششم فبروری برگزار خواهد شد.

فعالیت ادارۀ "سیگار" فردا رسماً پایان می‌دهد

جان سوپکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان(آرشیف)
جان سوپکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان(آرشیف)

ادارۀ سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرده که به فعالیت‌های این اداره رسماً پایان می‌دهد.

سیگار در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که فعالیت‌هایش سر از فردا سی‌ویکم جنوری سال ۲۰۲۶ میلادی خاتمه می‌یابد.
ادارۀ سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در سال ۲۰۰۸ میلادی از سوی کانگرس امریکا ایجاد شد و هدف آن نظارت بر کمک‌ها و مصارف امریکا در افغانستان بود.

سیگار طی این مدت گزارش های متعددی را در بارۀ فساد در پروژه های انکشافی امریکا در افغانستان منتشر کرده، گفته که میلیون ها دالر پول مالیه دهندگان امریکایی در افغانستان حیف و میل شده است.

سیگار در اعلامیه‌ای که به مناسبت ختم فعالیت‌هایش منتشر نموده، از همۀ افراد و نهاد هایی که در هفده سال گذشته از این اداره حمایت کرده‌اند، ابراز قدردانی کرده است.

تیم ملی فوتسال افغانستان، امروز با تیم ملی مالیزیا، مسابقه می دهد

تیم فوتسال افغانستان(آرشیف)
تیم فوتسال افغانستان(آرشیف)

قرار است امروز(۳۰ جنوری) تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب بازی‌های جام آسیایی، با تیم ملی مالیزیا به میدان برود.

تیم افغانستان در نخستین دیدار خود در این جام، تیم عربستان سعودی را با نتیجه سه در برابر صفر شکست داد.

افغانستان در گروه (D) با تیم‌های مالیزیا، عربستان سعودی و ایران هم‌گروه است

مسابقات جام آسیایی فوتسال به اشتراک شانزده تیم در چهار گروه، بیست‌وهفتم جنوری در اندونیزیا آغاز شد و دیدار نهایی آن در هفتم فبروری برگزار خواهد شد.

امروز، فردا و پس‌فردا در ۱۷ ولایت افغانستان، احتمال بارندگی وجود دارد

شهر کابل، ۲۲ جنوری، ۲۰۲۶(آرشیف)
شهر کابل، ۲۲ جنوری، ۲۰۲۶(آرشیف)

براساس پیش بینی ادارۀ هوا شناسی افغانستان تحت کنترل طالبان، امروز(۳۰ جنوری) فردا و پس‌فردا در هفده ولایت افغانستان، احتمال بارندگی وجود دارد.

این اداره در خبرنامۀ در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در ولایات هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، ارزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوگر، میدان وردک، پروان و کابل برف و باران خواهد بارید.

بر اساس خبرنامۀ، ادارۀ هوا شناسی افغانستان در برخی مناطق این کشور، احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها نیز وجود دارد.

گفت‌وگوهای دفاعی میان طالبان و روسیه در مسکو

بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، معاون استراتیژی و پالیسی وزارت دفاع حکومت طالبان در دیدار با همتای روسی خود در مورد همکاری‌های دفاعی میان افغانستان و روسیه گفت‌وگو کرده است.

خبرگزاری انترفاکس روز گذشته ۸ دلو، به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد که محمد فرید در این دیدار با همتای خود، واسیلی اسماکوف در مسکو گفت‌وگوهای مشورتی انجام داده است.

براساس خبرگزاری، دو طرف در مورد آغاز همکاری‌های نظامی در زمینه‌های مورد علاقه بحث کرده و توافق نموده‌اند تا اقدامات لازم را برای آغاز کار منظم در این بخش روی دست گیرند.

حکومت طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده‌اند.

روسیه تنها کشوری در جهان است که حکومت طالبان را در بیش از چهارسال بازگشت به قدرت به رسمیت شناخته است.

فروریختن یک ساختمان در جلال‌آباد؛ هفت عضو یک خانواده جان باختند

آرشیف
آرشیف

در اثر فروریختن یک ساختمان دو منزله در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، هفت عضو یک خانواده جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است.

خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان، گزارش داده است که این رویداد ناوقت شب گذشته ۸ دلو، در منطقهٔ غوچک شهر جلال‌آباد رخ داده و در نتیجهٔ آن یک مادر همراه با شش فرزندش جان باخته‌اند و پدر این کودکان زخمی شده است.

در این گزارش علت این رویداد مشخص نشده است؛ اما در روزهای اخیر بارندگی و برف‌باری شدید در شرق و شماری از دیگر مناطق افغانستان جریان داشته که خسارات هنگفت مالی و جانی به باشندگان وارد کرده است.

پیش‌بینی بارندگی شدید و احتمال سیلاب در برخی ولایت‌های افغانستان

آرشیف
آرشیف

براساس پیش‌بینی نهادهای هواشناسی، از فردا جمعه ۱۰ دلو تا روز یک‌شنبه، شماری از حوزه‌های دریایی افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید خواهند بود که در پی آن احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها وجود دارد.

وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز در اعلامیه‌ای که در صفحهٔ ایکس خود نشر کرده، گفته است که در دریاهای ولایت‌های هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، ارزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوگر، میدان وردک، کابل و پروان احتمال بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها وجود دارد.

در این اعلامیه از باشندگانی که در نزدیکی این دریاها زندگی می‌کنند، خواسته شده است تا مطلع باشند و در صورت جاری شدن سیلاب، به جاهای امن منتقل شوند.

فعالیت دفتر بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان تا دو روز دیگر پایان می یابد

دفتر بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان ،سیگار، اعلام کرده است که فعالیتش در ۳۱ جنوری سال جاری به پایان می رسد.

سیگار روز چهارشنبه (۸ دلو ، ۲۸ جنوری) از همه کسانی که در ۱۷ سال گذشته از آن حمایت کرده‌اند ، فعالیت‌هایش را دنبال کرده و از آن بهره برده‌اند، سپاس‌گزاری کرده است.

کانگرس ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ «سیگار» را به هدف بازرسی کمک ها و هزینه‌های امریکا در افغانستان ایجاد کرد.

سیگار در این مدت گزارش های متعدد را در مورد فساد در پروژه های انکشافی در افغانستان منتشر کرد و گفته بود که میلیون ها دالر پول مالیه دهندگان امریکا در افغانستان حیف و میل شده است.

بر اساس معلومات سیگار ، امریکا پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان بیش از سه میلیارد دالر به این کشور کمک کرده است.


در جام ملت های فوتسال آسیا روز پنجشنبه نیز چهار بازی برگزار می شود

اعضای تیم فوتسال افغانستان (آرشیف)
اعضای تیم فوتسال افغانستان (آرشیف)

تیم فوتسال لبنان روز پنجشنبه (۹ دلو) به مصاف تیم ویتنام می رود و تیم کوریای جنوبی با تیم عراق رو به رو می شود. به همین ترتیب تیم کویت با تیم تایلند بازی می کند و در یک دیدار دیگر تیم قرغیزستان و اندونیزیا با هم رقابت می کنند.

در بازی های روز چهارشنبه ، افغانستان با نتیجۀ ۳-۰ عربستان سعودی را شکست داد، بازی بین تاجکستان و ازبکستان صفر بر صفر مساوی پایان یافت ، ایران ۴-۱ در مقابل مالیزیا برنده شد و استرالیا ۶-۲ از جاپان شکست خورد.

قرار است ملی پوشان فوتسال افغانستان در دومین دیدار شان در این جام روز جمعه با تیم مالیزیا رو به رو شوند.

افغانستان در جام ملت های فوتسال آسیا در گروه چهارم با عربستان سعودی ، مالیزیا و ایران هم گروه است.

این جام با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو در اندونیزیا آغاز شد و تا ۱۸ دلو ادامه می یابد.

تیم ملی کریکت افغانستان هفته آینده به مصاف تیم های اسکاتلند و ویست اندیز می رود

تیم ملی کریکت افغانستان
تیم ملی کریکت افغانستان

جدول زمانی مسابقات تمریناتی جام جهانی بیست اووره کریکت ۲۰۲۶ اعلام شد و بر اساس آن تیم ملی کریکت افغانستان هفتۀ آینده به مصاف تیم های اسکاتلند و ویست اندیز می رود.

بورد کریکت افغانستان در پستی در حساب فیسبوکش روز چهارشنبه (۸ دلو) گفته است که بازی تمریناتی بیست اووره بین تیم های افغانستان و اسکاتلند ۰۲:۰۰ پس از ظهر روز دوشنبه (۱۳ دلو) برگزار خواهد شد.

به گفتۀ بورد ، ملی پوشان کریکت افغانستان در یک بازی تمریناتی بیست اوورۀ دیگر چهارشنبه (۱۵ دلو) به مصاف تیم ویست اندیز خواهند رفت.

جام جهانی بیست اوورۀ کریکت به میزبانی مشترک هند و سریلانکا در ۱۹ ماه دلو آغاز می شود.

