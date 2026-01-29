خبر ها
تیم ملی فوتسال افغانستان فردا به مصاف مالیزیا میرود
در ادامه رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا، تیم افغانستان فردا جمعه ۱۰ دلو، به مصاف تیم مالیزیا میرود.
این دومین بازی تیم ملی فوتسال افغانستان در این جام خواهد بود.
پیش از این، تیم افغانستان در نخستین بازی اش به روز چهارشنبه عربستان سعودی را با نتیجه ۳ در مقابل صفر شکست داد.
افغانستان در جام ملتهای فوتسال آسیا در گروه چهارم با عربستان سعودی، مالیزیا و ایران هم گروه است.
این جام با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو در اندونیزیا آغاز شد و تا ۱۸ دلو ادامه مییابد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
قالیباف مذاکرات ایران با امریکا را رد کرد
محمدباقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، گفتوگوها با ایالات متحده امریکا را رد کرده و گفته که "امریکا تنها میخواهد ارادهٔ خود را بر دیگران تحمیل کند."
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا روز چهارشنبه ۸ دلو اعلام کرد که یک کشتی جنگی بزرگ امریکایی به سمت ایران در حرکت است و در صورت لزوم، ماموریت خود را با سرعت و قدرت کامل انجام خواهد داد.
او همچنین ابراز امیدواری کرد که تهران به زودی برای آغاز مذاکرات آماده شود.
قالیباف به شبکه خبری سیانان گفت که هرچند تهران آمادهٔ گفتوگو است، اما به گفته او فکر نمیکند این نوع مذاکرات همان صحبتی باشد که رئیسجمهور ترمپ انتظار آن را دارد.
هشدار شدید ترمپ واکنشهای گستردهای از سوی مقامهای ایرانی در پی داشت.
گفتوگوهای دفاعی میان طالبان و روسیه در مسکو
بر اساس گزارش رسانههای روسی، معاون استراتیژی و پالیسی وزارت دفاع حکومت طالبان در دیدار با همتای روسی خود در مورد همکاریهای دفاعی میان افغانستان و روسیه گفتوگو کرده است.
خبرگزاری انترفاکس روز گذشته ۸ دلو، به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد که محمد فرید در این دیدار با همتای خود، واسیلی اسماکوف در مسکو گفتوگوهای مشورتی انجام داده است.
براساس خبرگزاری، دو طرف در مورد آغاز همکاریهای نظامی در زمینههای مورد علاقه بحث کرده و توافق نمودهاند تا اقدامات لازم را برای آغاز کار منظم در این بخش روی دست گیرند.
حکومت طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردهاند.
روسیه تنها کشوری در جهان است که حکومت طالبان را در بیش از چهارسال بازگشت به قدرت به رسمیت شناخته است.
فروریختن یک ساختمان در جلالآباد؛ هفت عضو یک خانواده جان باختند
در اثر فروریختن یک ساختمان دو منزله در شهر جلالآباد، مرکز ولایت ننگرهار، هفت عضو یک خانواده جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است.
خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان، گزارش داده است که این رویداد ناوقت شب گذشته ۸ دلو، در منطقهٔ غوچک شهر جلالآباد رخ داده و در نتیجهٔ آن یک مادر همراه با شش فرزندش جان باختهاند و پدر این کودکان زخمی شده است.
در این گزارش علت این رویداد مشخص نشده است؛ اما در روزهای اخیر بارندگی و برفباری شدید در شرق و شماری از دیگر مناطق افغانستان جریان داشته که خسارات هنگفت مالی و جانی به باشندگان وارد کرده است.
پیشبینی بارندگی شدید و احتمال سیلاب در برخی ولایتهای افغانستان
براساس پیشبینی نهادهای هواشناسی، از فردا جمعه ۱۰ دلو تا روز یکشنبه، شماری از حوزههای دریایی افغانستان شاهد بارندگیهای شدید خواهند بود که در پی آن احتمال سرازیر شدن سیلابها وجود دارد.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز در اعلامیهای که در صفحهٔ ایکس خود نشر کرده، گفته است که در دریاهای ولایتهای هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، ارزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوگر، میدان وردک، کابل و پروان احتمال بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلابها وجود دارد.
در این اعلامیه از باشندگانی که در نزدیکی این دریاها زندگی میکنند، خواسته شده است تا مطلع باشند و در صورت جاری شدن سیلاب، به جاهای امن منتقل شوند.
فعالیت دفتر بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان تا دو روز دیگر پایان می یابد
دفتر بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان ،سیگار، اعلام کرده است که فعالیتش در ۳۱ جنوری سال جاری به پایان می رسد.
سیگار روز چهارشنبه (۸ دلو ، ۲۸ جنوری) از همه کسانی که در ۱۷ سال گذشته از آن حمایت کردهاند ، فعالیتهایش را دنبال کرده و از آن بهره بردهاند، سپاسگزاری کرده است.
کانگرس ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ «سیگار» را به هدف بازرسی کمک ها و هزینههای امریکا در افغانستان ایجاد کرد.
سیگار در این مدت گزارش های متعدد را در مورد فساد در پروژه های انکشافی در افغانستان منتشر کرد و گفته بود که میلیون ها دالر پول مالیه دهندگان امریکا در افغانستان حیف و میل شده است.
بر اساس معلومات سیگار ، امریکا پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان بیش از سه میلیارد دالر به این کشور کمک کرده است.
اتحادیۀ اروپا با وضع تحریمها بر شماری از مقامهای ایرانی توافق کرد
سفیران کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا توافق کردند که بر شماری از مقامات ایرانی به دلیل نقش شان در سرکوب اعتراضات اخیر تحریم وضع شود.
این اعتراضات که در اوائل جنوری به سراسر ایران گسترش یافت، از سوی حکومت با اقدامات مرگبار سرکوب شد.
اتحادیۀ اروپا نیز تحریم های جداگانه را علیه افراد و نهادهای ایرانی که از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کرده اند، تصویب کرد.
این تحریمها که شامل منجمد شدن داراییها و ممنوعیت ویزا است، روز چهارشنبه از سوی سفیران اتحادیه اروپا تصویب شد و انتظار میرود روز پنجشنبه توسط وزیران خارجۀ این اتحادیه رسماً امضا شود.
اعتراض های اخیر در ایران از تهران در (۲۸ دسمبر) به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش ریال ایرانی در مقابل اسعار خارجی آغاز شد ، سپس این اعتراضات به تظاهرات ضد دولتی تبدیل شد و در سراسر این کشور گسترش یافت.
در پیوند به سرکوب اعتراضات، تحریمهایی بر اسکندر مومنی وزیر داخلۀ ایران و ۱۴ مقام دیگر وضع شده است.
خبرگزاری فعالان حقوق بشر موسوم به «هرانا» مستقر در ایالات متحده می گوید که تا روز چهارشنبه کشته شدن ۶,۲۲۱ تن به شمول ۲۱۴ عضو نیروی امنیتی را در جریان اعتراض های ایران تایید کرده و مرگ بیش از ۱۷,۰۰۰ تن دیگر هنوز تحت بررسی قرار دارد.
در جام ملت های فوتسال آسیا روز پنجشنبه نیز چهار بازی برگزار می شود
تیم فوتسال لبنان روز پنجشنبه (۹ دلو) به مصاف تیم ویتنام می رود و تیم کوریای جنوبی با تیم عراق رو به رو می شود. به همین ترتیب تیم کویت با تیم تایلند بازی می کند و در یک دیدار دیگر تیم قرغیزستان و اندونیزیا با هم رقابت می کنند.
در بازی های روز چهارشنبه ، افغانستان با نتیجۀ ۳-۰ عربستان سعودی را شکست داد، بازی بین تاجکستان و ازبکستان صفر بر صفر مساوی پایان یافت ، ایران ۴-۱ در مقابل مالیزیا برنده شد و استرالیا ۶-۲ از جاپان شکست خورد.
قرار است ملی پوشان فوتسال افغانستان در دومین دیدار شان در این جام روز جمعه با تیم مالیزیا رو به رو شوند.
افغانستان در جام ملت های فوتسال آسیا در گروه چهارم با عربستان سعودی ، مالیزیا و ایران هم گروه است.
این جام با اشتراک شانزده تیم در ۷ ماه دلو در اندونیزیا آغاز شد و تا ۱۸ دلو ادامه می یابد.
تیم ملی کریکت افغانستان هفته آینده به مصاف تیم های اسکاتلند و ویست اندیز می رود
جدول زمانی مسابقات تمریناتی جام جهانی بیست اووره کریکت ۲۰۲۶ اعلام شد و بر اساس آن تیم ملی کریکت افغانستان هفتۀ آینده به مصاف تیم های اسکاتلند و ویست اندیز می رود.
بورد کریکت افغانستان در پستی در حساب فیسبوکش روز چهارشنبه (۸ دلو) گفته است که بازی تمریناتی بیست اووره بین تیم های افغانستان و اسکاتلند ۰۲:۰۰ پس از ظهر روز دوشنبه (۱۳ دلو) برگزار خواهد شد.
به گفتۀ بورد ، ملی پوشان کریکت افغانستان در یک بازی تمریناتی بیست اوورۀ دیگر چهارشنبه (۱۵ دلو) به مصاف تیم ویست اندیز خواهند رفت.
جام جهانی بیست اوورۀ کریکت به میزبانی مشترک هند و سریلانکا در ۱۹ ماه دلو آغاز می شود.
ترکیه پنجصد هزار دالر به صندوق امانی افغانستان کمک کرد
صندوق امانی ویژۀ افغانستان از کمک ۵۰۰ هزار دالری ترکیه خبر داده است. این صندوق روز چهارشنبه (۸ دلو) در پستی در شبکۀ ایکس از ترکیه سپاسگزاری کرده است.
در ادامه آمده که این پول به افزایش ارائه خدمات ضروری برای بازگشتکنندگان و بیجا شدگان داخلی کمک میکند.
صندوق امانی ویژۀ افغانستان توسط سازمان ملل متحد ایجاد شده است.
ارقام دفترهماهنگی اموربشری سازمان ملل متحد ،اوچا، نشان می دهد که در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱.۹ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمکهای بشردوستانه اند.
به گفتۀ اوچا ، برای رسیدگی به این افراد به ۱.۷۲ میلیارد دالر بودجه نیاز است.