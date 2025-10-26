نصرت حق‌پرست، ورزش‌کار هنرهای رزمی ترکیبی افغان، از سوی حریف استرالیایی‌اش، کویلان سالکلید شکست غیرمنتظره را تجربه کرد.

سالکلید ۲۵ ساله در ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیۀ روند اول مسابقۀ دیشب سازمان یو‌اف‌سی در شهر ابوظبی، با ضربۀ سنگین لگد به سر حق‌پرست، او را «ناک‌اوت» کرد.

با این ضربه، نصرت حق‌پرست برای چند دقیقه از حال رفت و در حالی که هنوز او از روی قفس برنخاسته نتوانسته بود، داور مسابقه، سالکلید را برنده اعلام کرد.

در نهایت حق‌پرست ۳۰ ساله به هوش آمد و روی پای خود ایستاد، اما تمام سالون در ابوظبی پس از ناک‌اوت «وحشتناک» در سکوت فرو رفته بود.