خبر ها
نصرت حقپرست با ضربۀ سنگین لگد حریف استرالیاییاش، «ناکاوت» شد
نصرت حقپرست، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغان، از سوی حریف استرالیاییاش، کویلان سالکلید شکست غیرمنتظره را تجربه کرد.
سالکلید ۲۵ ساله در ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیۀ روند اول مسابقۀ دیشب سازمان یوافسی در شهر ابوظبی، با ضربۀ سنگین لگد به سر حقپرست، او را «ناکاوت» کرد.
با این ضربه، نصرت حقپرست برای چند دقیقه از حال رفت و در حالی که هنوز او از روی قفس برنخاسته نتوانسته بود، داور مسابقه، سالکلید را برنده اعلام کرد.
در نهایت حقپرست ۳۰ ساله به هوش آمد و روی پای خود ایستاد، اما تمام سالون در ابوظبی پس از ناکاوت «وحشتناک» در سکوت فرو رفته بود.
فرستادۀ روسیه: امریکا، روسیه و اوکراین به راهحل دیپلماتیک برای پایان جنگ نزدیک شدهاند
فرستادهٔ ویژهٔ رئیسجمهور روسیه در امور سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی میگوید ایالات متحده، اوکراین و روسیه به راهحلی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین نزدیک شدهاند.
کیریل دیمیتریف روز جمعه دوم عقرب در گفتوگو با شبکۀ سیانان گفت: «فکر میکنم روسیه، آمریکا و اوکراین واقعاً به راهحلی دیپلماتیک بسیار نزدیک شدهاند.»
دیمیتریف پیشتر تأیید کرده بود که برای دیداری از پیش برنامهریزیشده در ایالات متحده حضور دارد، اما نگفت با چه کسانی ملاقات خواهد کرد.
رسانههای امریکایی گزارش دادند که او قرار است روز شنبه در میامی با استیو ویتکاف، فرستادۀ ویژهٔ دونالد ترامپ، دیدار کند.
خبرگزاری تاس هم از قول دیمیتریف نوشت که او با افراد دیگری نیز ملاقات خواهد داشت، بدون آنکه نامی از آنها ببرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، این هفته دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را هدف تحریم قرار داد تا مسکو را برای پایان دادن به تهاجم گسترده به اوکراین تحت فشار بگذارد.
وزارت خزانهداری آمریکا هفتۀ گذشته اعلام کرد شرکت دولتی «روسنِفت» و شرکت خصوصی «لوکاویل» را تحریم کرده است؛ شرکتهایی که صادرات آنها منبع مهمی برای تأمین بودجۀ کرملین بهشمار میرود.
رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ، این تحریمها را «فوقالعاده» توصیف کرد و گفت «این تحریمها بسیار بزرگاند، علیه دو غول نفتیشان».
یک روز بعد، اتحادیۀ اروپا نیز «روسنفت» و «گازپرومنفت»، یکی دیگر از شرکتهای بزرگ نفتی وابسته به غول گازی دولتی گازپروم، را تحریم کرد.
گفتوگوهای طالبان و پاکستان در استانبول برای کاهش تنشهای مرزی آغاز شد
گفتوگوهای میان طالبان افغانستان و مقامهای پاکستانی روز شنبه ۳ عقرب در شهر استانبول ترکیه آغاز شد.
به گفتهٔ مقامهای هر دو کشور، هیأتها روز جمعه برای برگزاری دور دوم گفتوگوهای فوری دربارهٔ بحران جاری، عازم ترکیه شدند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که هیئتی به ریاست حاجی نجیب، معاون وزارت داخله طالبان، از سوی طالبان به ترکیه سفر کرده و قرار است در این نشست دربارهٔ مسائل باقیمانده گفتوگو شود.
از سوی دیگر، طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان، گفته است هدف مذاکرات استانبول همانند گفتوگوهای دوحه، یافتن راه و سازوکاری روشن برای جلوگیری از فعالیت گروههای تروریستی در دو سوی مرز است، بهویژه گروه تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادیبخش بلوچستان.
پاکستان طالبان افغانستان را متهم میکند که به رفتوآمد این گروههای مسلح اجازه میدهد، اما طالبان این اتهام را رد کرده و میگویند اسلامآباد ناکامیهای داخلی خود را به گردن افغانستان میاندازد.
هفتهٔ گذشته با میانجیگری قطر و ترکیه، میان حکومت طالبان و پاکستان آتشبسی برقرار شد که تا حدی پابرجا مانده است، اما مسیرهای مرزی در امتداد خط دیورند هنوز از سوی پاکستان بسته است.
آتشبس میان دو در دوحه پس از دو هفته درگیری شدید میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان در امتداد مرز برقرار شد؛ درگیریهایی که به گفتهٔ مقامها دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
مقامهای امریکا و چین امروز ملاقات میکنند تا زمینه دیدار رهبران دو کشور را فراهم کنند
مقامهای ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین قرار است امروز شنبه در شهر کوالالامپور، پایتخت مالیزیا، دیدار کنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کرده و زمینهٔ برگزاری نشست میان دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین را فراهم سازند.
دونالد ترمپ و شی جین پین قرار است هفتهٔ آینده دیدرا کنند.
این گفتوگوها در حاشیۀ نشست سران انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسیان) برگزار میشود و هدف آن یافتن راهی برای کاهش تنشهای تجراتی بین دو کشور است.
رییس جمهور ترمپ تهدید کرده است که از تاریخ اول نوامبر بر واردات کالاهای چینی تا ۱۰۰ درصد تعرفه وضع کند.
نقاشی پیکاسو ۲۷ ملیون یورو فروخته شد، هویت خریدار پنهان ماند
یک نقاشی از پابلو پیکاسو، هنرمند اسپانیایی، دیروز جمعه در حراجی پاریس ۲۷ میلیون یورو فروخته شد.
این اثر با عنوان "نیمتنهٔ زنی با کلاه گلدار"، در سال ۱۹۴۴ توسط یک خانوادهٔ فرانسوی خریداری شد و دههها در مجموعهٔ خصوصی آنها باقی ماند تا اینکه وراثان خانواده تصمیم به فروش آن گرفتند.
خریدار در سالون حراج حضور داشت، اما هویتش فاش نشد.
به گفتهٔ کارشناسان هنر، این تابلو پیش از حراج هرگز بهطور عمومی به نمایش در نیامده بود و تنها مدرک وجود آن، عکسی از سال ۱۹۴۴ از این نقاشی بود.
مهاجر افغان نجات یافته از حادثۀ غرق شدن قایق در ترکیه "شش ساعت شنا" کرده
شانزده مهاجر و یک قاچاقبر انسان زمانی جان باختند که قایق بادی آنها بامداد جمعه در سواحل ترکیه غرق شد.
این رویداد تازهترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازههای ورود به اتحادیهٔ اروپا بهشمار میروند.
گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد "۱۶ مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر" پیدا شده است.
این نهاد افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافتهاند.
دفتر والی محل در آغاز، آمار تلفات را ۱۴ مهاجر اعلام کرده و در شبکهٔ ایکس (توییتر سابق) نوشته بود که یکی از مهاجران توانسته بود گارد ساحلی را از وضعیت اضطراری آگاه سازد.
یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است، به امدادگران گفته که قایق تنها ده دقیقه پس از آنکه آب در آن نفوذ کرد، غرق شد.
او افزوده است که مجبور شد شش ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند.
مقامها در مورد ملیت دیگر قربانیان جزئیاتی ارائه نکردهاند.
بودروم کمتر از پنج کیلومتر از جزیرهٔ کاس یونان فاصله دارد.
بر اساس آمار سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، از آغاز سال تا کنون نزدیک به ۱۴۰۰ مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باختهاند.
ترکیه که در سال ۲۰۱۶ با اتحادیهٔ اروپا توافقنامهای برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هماکنون میزبان بیش از ۲.۵ میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستان اند.
فرستادۀ ویژۀ بریتانیا از طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند"
ریچارد لینزی فرستادۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان، در سفری به کابل از مقامهای طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند".
حکومت طالبان دسترسی مردم به شماری از ویبسایت ها، به شمول برخی از ویبسایت های خبری را، محدود کرده است.
در اعلامیۀ که امروز نشر شد آقای لینزی گفته است که "این سفر فرصتی بود تا با وزرا و مقامهای طالبان در مورد مسائل مهم گفتوگوی سازنده" داشته باشد.
در اعلامیه، بدون آن که تاریخ دقیق سفر ریچارد لینزی ذکر شود، آمده است که او در ماه اکتوبر به کابل سفر کرده است.
به اساس این اعلامیه فرستادهٔ ویژهٔ بریتانیا برای افغانستان همچنان، با رهبران جامعهٔ مدنی، از جمله مدافعان حقوق زن، دیدار کرده و دیدگاههای آنان را "دربارهٔ زندگی زیر محدودیتهای کنونی و نقش زنان در ارائهٔ کمکهای بشردوستانه" شنیده است.
ریچارد لینزی در ماه جون به حیث نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان تعیین شد.
حکومت بریتانیا میگوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی نزدیک به ۴ میلیون پوند کمک اضطراری و تا ۱۵۱ میلیون پوند کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است.
