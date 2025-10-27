هرچند برخی از رسانههای پاکستانی ناوقت روز یکشنبه گزارش دادند که جانب پاکستانی از مذاکرات خارج شده و گفتوگوها بدون هیچ نتیجهای به پایان رسیده است، اما رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز دوشنبه ۲۷ اکتوبر گزارش داد که در دور دوم گفتوگوها روی بیشتر موارد توافق شده و انتظار میرود روی موضوعات محدود دیگر نیز تا پایان امروز توافق صورت گیرد.
این خبر میافزاید که گفتوگوها تا ناوقت امشب ادامه خواهد داشت و در پایان یک اعلامیهٔ مشترک در مورد تمدید آتشبس، بازگشایی راههای مواصلاتی، رهایی زندانیان، زمان و مکان نشست بعدی و برخی مسایل دیگر صادر خواهد شد.
در عین حال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان نیز به رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت که گفتوگوها امروز ادامه دارد و منتظر نتایج این گفتوگوها هستند.
در پیام صوتی مجاهد که در صفحهٔ ایکس تلویزیون ملی (سابق توییتر) پخش شد، آمده است: «ما به حل مشکلات از طریق گفتوگو باور داریم، اما اگر خدای ناخواسته هر طرفی به افغانستان حمله کند، بدیهی است که با عکسالعمل مشابه مواجه خواهد شد و افغانها حق دفاع از خود را دارند.»
حکومت پاکستان هنوز بهطور رسمی در مورد مذاکرات جاری در استانبول چیزی نگفته است، اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی پاکستان گزارش داده است که «هیئت پاکستانی واضح ساخته است که هیچ سازشی در مورد خواستههای اصلی آنان در مورد تروریزم در آنطرف مرز ممکن نیست.»
این گزارش افزوده است که جانب پاکستانی طالبان را متهم به عدم همکاری در این مذاکرات کرده است.
اما یک منبع طالبان این ادعا را در صحبت با خبرگزاری رویترز رد کرده و گفته است که گفتوگوها هنوز ادامه دارد.
در همین حال، چندین رسانهٔ پاکستانی از جمله دان، اکسپرس تریبیون و جیو نیوز نیز به نقل از منابع گزارش دادهاند که هیئت پاکستانی ناوقت شب گذشته خواستههایش را به جانب افغان ارائه کرده و گفته است که اسلامآباد خواهان عملیشدن این خواستهها است و تنها راه حل این مسئله اقدام علیه گروههای مسلح مخالف در داخل افغانستان است.
این رسانهها گزارش دادهاند که پاکستانیهای دخیل در این گفتوگوها هشدار دادهاند که موضع کنونی طالبان به نفع افغانستان، پاکستان و منطقه نیست.
این منابع گفتهاند که هرچند امیدواریهایی برای پیشرفت در روز دوم گفتوگوها وجود داشت، اما آنان مدعی شدهاند که خودداری طالبان از ارائهٔ اطمینان کتبی این روند را مختل کرده است.
آنان مدعی شدهاند که هیئت طالبان که در این گفتوگوها حضور دارد، صلاحیت تصمیمگیری را ندارد.
رسانههای پاکستانی نیز گزارش دادهاند که هیئت حکومت طالبان پیشنهاد کرده است که اسلامآباد با تحریک طالبان پاکستان (TTP) مذاکره کند، اما هیئت پاکستانی این درخواست را رد کرده و گفته است که با یک گروه تروریستی صحبت نمیکند و از بینبردن تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسئولیت حکومت طالبان در افغانستان است.
حکومت طالبان تاکنون رسماً در مورد این خواستههای پاکستان چیزی نگفته است، اما روز یکشنبه، ۲۶ اکتوبر، یک منبع در وزارت خارجهٔ طالبان به رادیو آزادی گفت که پاکستان خواهان عملیات علیه تحریک طالبان پاکستان (TTP) و آزادیخواهان بلوچ است، اما پیش از این، حکومت حضور این گروههای مسلح طالبان در افغانستان را رد کرده است.
این منبع همچنان گفته که پاکستان نیز خواهان تقویت تبادل اطلاعات استخباراتی و هماهنگی میان اسلامآباد و کابل است.
به گفتهٔ این منبع، افزایش نظارت در خط دیورند، اقدام عاجل علیه مراکز تحریک طالبان پاکستان، بازداشت سران این گروه و مبارزان آزادیخواه بلوچ و اجازهندادن استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان از دیگر خواستههای هیئت پاکستانی است.
رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان روز گذشته با نشر خبرنامهای گفته است که هیئت طالبان خواستههای خود را بهصورت کتبی به پاکستان سپرده است.
در اعلامیه آمده است: «در مسوده بر این تمرکز شده است که پاکستان حریم سرزمینی و هوایی افغانستان را نقض نکند و به هیچ گروه یا مخالفی اجازه ندهد که از خاک پاکستان علیه افغانستان استفاده کند و همچنان آمادگی نشان داده شده است که به هدف تعقیب توافق آتشبس، یک کانال چهارجانبه ایجاد شود تا تخطیها را ارزیابی کرده و از طریق آن معلومات تبادله شود.»
در اعلامیه آمده است که جانب پاکستانی نیز مسودهٔ خود را به هیئت طالبان سپرده و به گفتهٔ اعلامیه تلاش میشود تا با حضور میانجیگران به نتیجهٔ نهایی برسد.
نخستین دور گفتوگوها میان حکومت طالبان و پاکستان به تاریخ ۱۹ اکتوبر در دوحه با میانجیگری قطر و ترکیه آغاز شد که در نتیجهٔ آن روی آتشبس و برگزاری دور دوم مذاکرات در استانبول توافق صورت گرفت.
این پسمذاکرات پس از آن صورت میگیرد که وزارت دفاع طالبان به تاریخ ۱۱ اکتوبر با نشر اعلامیهای گفته بود که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و بر غیرنظامیان در پکتیکا حملات هوایی انجام داده است.
پس از آن، درگیریهای سنگین وقفهای در امتداد خط دیورند میان دو طرف رخ داد که طالبان آن را حملات انتقامجویانه خواندند و هر دو طرف ادعای رساندن تلفات سنگین به یکدیگرشان را کردند.
گزارشهایی هم به نشر رسیده که در این درگیریها به دهها غیرنظامی نیز تلفات وارد شده است.
به همین ترتیب، تا امروز (۲۷ اکتوبر) تمامی دروازههای بین دو کشور در امتداد خط دیورند برای پانزدهمین روز مسدود مانده که خسارات هنگفت مالی را به تاجران وارد کرده است.