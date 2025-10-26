ترمپ: اگر پوتین آمادۀ توقف جنگ نباشد، وقت خود را با دیدار با او ضایع نخواهم کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت که اگر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای پایان دادن به جنگ خود علیه اوکراین آمادۀ اجرای توافق نباشد، وقت خود را با دیدار با او «ضایع نخواهد کرد.»

ترمپ روز شنبه ۲۵ اکتوبر هنگام پرواز به سوی آسیا و در جریان توقف در دوحه به خبرنگاران در طیارۀ «ایر فورس ون» گفت: «شما باید بدانید که ما می‌خواهیم یک توافق انجام دهیم. من وقت خود را ضایع نخواهم کرد.»

او افزود: «من همیشه روابط خوب با ولادیمیر پوتین داشته‌ام، اما این وضعیت بسیار مایوس‌کننده بوده است. فکر می‌کردم این موضوع پیش از برقراری صلح در شرق میانه حل خواهد شد.»

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امریکایی و شخص دیگر آگاه از موضوع، گزارش داده است که ادارهٔ ترمپ بستۀ تازه‌ای تحریم‌ها علیه اقتصاد روسیه را آماده کرده است که در صورت خودداری پوتین از رسیدن به توافق صلح، وضع شده می‌تواند.