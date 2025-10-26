افغانستان
ترامپ در مالیزیا: میتوانم جنجال افغانستان و پاکستان را بهزودی حل کنم
رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ، بار دیگر گفته است که میتواند جنجال افغانستان و پاکستان را «بسیار زود» حل کند.
او روز یکشنبه ۴ میزان در مراسم امضای توافق آتشبس میان تایلند و کامبودیا در مالیزیا، از صدراعظم پاکستان، شهباز شریف، و مقامهای ارشد اردوی آن کشور یاد کرد و گفت که آنان به ثبات منطقه متعهد هستند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مقامهای پاکستان و حکومت طالبان امروز برای دومین روز در استانبول درباره حلوفصل منازعات گفتوگو میکنند.
جزئیات نشست استانبول هنوز رسانهای نشده است، اما این گفتگوها در پی توافق آتشبس دوحه برگزار شده و محور آن ایجاد یک سازوکار مشترک میان دو طرف است.
توافق آتشبس دوحه در ۱۸ اکتوبر چندی پس از آن امضا شد که پاکستان به کابل و پکتیکا حمله کرد و سپس طالبان در واکنش دست به حملات تلافیجویانه زدند. در نتیجه این درگیریها، دهها نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
نیلا ابراهیمی، دختر فعال افغان یکی از رهبران جوان ملل متحد برای توسعۀ اهداف پایدار شد
نیلا ابراهیمی، دختر فعال افغان به عنوان یکی از ۱۷ رهبر جوان ملل متحد برای توسعۀ اهداف پایدار برگزیده شده است.
بیش از ۳۳ هزار متقاضی از بیش از ۱۵۰ کشور امسال برای این برنامۀ دو ساله درخواست دادهاند.
ابراهیمی شنبه در انستاگرم خود نوشت: «بینهایت سپاسگزارم که میتوانم از صدای دختران افغان در میان چنین تغییرآفرینان الهامبخشی نمایندگی کنم.»
این دختر جوان افزوده است: در دو سال آینده، از نزدیک با سازمان ملل متحد و شرکای آن همکاری خواهد کرد تا برای اهداف توسعه پایدار حمایت، همکاری و اقدام را ترویج و بسیج کند.
ابراهیمی گفته است که نقشش شامل گسترش فعالیتهای حمایتیاش از طریق نهاد موسوم به HerStory، ایجاد مشارکت با سازمانهای غیردولتی، حضور در گفتوگوهای سیاستگذاری جهانی، و استفاده از روایتگری برای برجستهکردن استقامت و آرزوهای دختران افغان و دیگر جوامع بهحاشیهراندهشده، خواهد بود.
بانو ابراهیمی در حال حاضر در کانادا زندگی میکند.
او یکی از بنیانگذاران نهاد HerStory است که داستانهای شجاعت، تابآوری و امید و آروزی دختران در افغانستان را بازتاب میدهد.
نصرت حقپرست با ضربۀ سنگین لگد حریف استرالیاییاش، «ناکاوت» شد
نصرت حقپرست، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغان، از سوی حریف استرالیاییاش، کویلان سالکلید شکست غیرمنتظره را تجربه کرد.
سالکلید ۲۵ ساله در ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیۀ روند اول مسابقۀ دیشب سازمان یوافسی در شهر ابوظبی، با ضربۀ سنگین لگد به سر حقپرست، او را «ناکاوت» کرد.
با این ضربه، نصرت حقپرست برای چند دقیقه از حال رفت و در حالی که هنوز او از روی قفس برخاسته نتوانسته بود، داور مسابقه، سالکلید را برنده اعلام کرد.
در نهایت حقپرست ۳۰ ساله به هوش آمد و روی پای خود ایستاد، اما تمام سالون در ابوظبی پس از ناکاوت «وحشتناک» در سکوت فرو رفته بود.
گفتوگوهای طالبان و پاکستان در استانبول برای کاهش تنشهای مرزی آغاز شد
گفتوگوهای میان طالبان افغانستان و مقامهای پاکستانی روز شنبه ۳ عقرب در شهر استانبول ترکیه آغاز شد.
به گفتهٔ مقامهای هر دو کشور، هیأتها روز جمعه برای برگزاری دور دوم گفتوگوهای فوری دربارهٔ بحران جاری، عازم ترکیه شدند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که هیئتی به ریاست حاجی نجیب، معاون وزارت داخله طالبان، از سوی طالبان به ترکیه سفر کرده و قرار است در این نشست دربارهٔ مسائل باقیمانده گفتوگو شود.
از سوی دیگر، طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان، گفته است هدف مذاکرات استانبول همانند گفتوگوهای دوحه، یافتن راه و سازوکاری روشن برای جلوگیری از فعالیت گروههای تروریستی در دو سوی مرز است، بهویژه گروه تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادیبخش بلوچستان.
پاکستان طالبان افغانستان را متهم میکند که به رفتوآمد این گروههای مسلح اجازه میدهد، اما طالبان این اتهام را رد کرده و میگویند اسلامآباد ناکامیهای داخلی خود را به گردن افغانستان میاندازد.
هفتهٔ گذشته با میانجیگری قطر و ترکیه، میان حکومت طالبان و پاکستان آتشبسی برقرار شد که تا حدی پابرجا مانده است، اما مسیرهای مرزی در امتداد خط دیورند هنوز از سوی پاکستان بسته است.
آتشبس میان دو در دوحه پس از دو هفته درگیری شدید میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان در امتداد مرز برقرار شد؛ درگیریهایی که به گفتهٔ مقامها دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
مهاجر افغان نجات یافته از حادثۀ غرق شدن قایق در ترکیه "شش ساعت شنا" کرده
شانزده مهاجر و یک قاچاقبر انسان زمانی جان باختند که قایق بادی آنها بامداد جمعه در سواحل ترکیه غرق شد.
این رویداد تازهترین مورد از سلسله مرگ مهاجران در مسیر کوتاه اما خطرناک میان سواحل ترکیه و جزایر یونان است که دروازههای ورود به اتحادیهٔ اروپا بهشمار میروند.
گارد ساحلی ترکیه گفته است که جسد "۱۶ مهاجر غیرقانونی و یک قاچاقبر" پیدا شده است.
این نهاد افزوده که دو مهاجر دیگر نجات یافتهاند.
دفتر والی محل در آغاز، آمار تلفات را ۱۴ مهاجر اعلام کرده و در شبکهٔ ایکس (توییتر سابق) نوشته بود که یکی از مهاجران توانسته بود گارد ساحلی را از وضعیت اضطراری آگاه سازد.
یکی از نجات یافته ها که شهروند افغانستان است، به امدادگران گفته که قایق تنها ده دقیقه پس از آنکه آب در آن نفوذ کرد، غرق شد.
او افزوده است که مجبور شد شش ساعت شنا کند تا خود را به ساحل برساند.
مقامها در مورد ملیت دیگر قربانیان جزئیاتی ارائه نکردهاند.
بودروم کمتر از پنج کیلومتر از جزیرهٔ کاس یونان فاصله دارد.
بر اساس آمار سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، از آغاز سال تا کنون نزدیک به ۱۴۰۰ مهاجر در تلاش برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باختهاند.
ترکیه که در سال ۲۰۱۶ با اتحادیهٔ اروپا توافقنامهای برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی امضا کرد، هماکنون میزبان بیش از ۲.۵ میلیون پناهجو است که بیشترشان شهروندان سوریه و افغانستان اند.
نصرت حقپرست امشب با حریف آسترالیایی مبارزه میکند
قرار است نصرت حقپرست، رزمی کار افغان، امشب در UFC مبارزه کند.
نصرت حقپرست در معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی با کیلیان سالکلید، مبارز استرالیایی، روبرو خواهد شد.
این مبارزه در ورزشگاه اتحاد ابوظبی در سیصد و بیست و یکمین دوره UFC برگزار میشود.
نصرت حقپرست در ۱۸ مبارزه پیروز شده و پنج شکست خورده است.
حریف نصرت حقپرست در ۹ مبارزه پیروز شده و یک شکست در کارنامه حرفهای خود دارد.
نصرت حقپرست همچنین جایزه بهترین مبارزه شب UFC را از در آخرین مبارزه از آن خود کرده بود.
اگرچه نصرت در کارت اصلی سیصد و بیست و یکمین دوره UFC قرار ندارد، اما او بازی مرکزی دور مقدماتی را انجام می دهد که انتظار میرود حدود ساعت ۸:۳۰ شام به وقت کابل آغاز شود.
نصرت حقپرست چهار مبارزه آخر خود را پشت سر هم برده و میگوید که شایسته مبارزه با ۱۵ مبارز برتر UFC است.
حقپرست در آلمان زندگی میکند، اما برای این مسابقه و بسیاری از بازیهای دیگر، کمپهای تمرینی در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، مراکش و امارات متحده عربی برگزار کرده است.
فرستادۀ ویژۀ بریتانیا از طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند"
ریچارد لینزی فرستادۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان، در سفری به کابل از مقامهای طالبان خواسته است دسترسی مردم به انترنت را "حفظ کنند".
حکومت طالبان دسترسی مردم به شماری از ویبسایت ها، به شمول برخی از ویبسایت های خبری را، محدود کرده است.
در اعلامیۀ که امروز نشر شد آقای لینزی گفته است که "این سفر فرصتی بود تا با وزرا و مقامهای طالبان در مورد مسائل مهم گفتوگوی سازنده" داشته باشد.
در اعلامیه، بدون آن که تاریخ دقیق سفر ریچارد لینزی ذکر شود، آمده است که او در ماه اکتوبر به کابل سفر کرده است.
به اساس این اعلامیه فرستادهٔ ویژهٔ بریتانیا برای افغانستان همچنان، با رهبران جامعهٔ مدنی، از جمله مدافعان حقوق زن، دیدار کرده و دیدگاههای آنان را "دربارهٔ زندگی زیر محدودیتهای کنونی و نقش زنان در ارائهٔ کمکهای بشردوستانه" شنیده است.
ریچارد لینزی در ماه جون به حیث نمایندۀ ویژۀ بریتانیا برای افغانستان تعیین شد.
حکومت بریتانیا میگوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی نزدیک به ۴ میلیون پوند کمک اضطراری و تا ۱۵۱ میلیون پوند کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است.
استانبول فردا میزبان مذاکرات بین طالبان و پاکستان است
دومین دور گفتوگوها درباره توافق آتشبس میان طالبان و پاکستان، فردا در شهر استانبول برگزار میشود.
دو طرف در تاریخ ۱۸ اکتبر با میانجیگری قطر و ترکیه در شهر دوحه بر سر آتشبس به توافق رسیده بودند.
وزیر دفاع طالبان، که از جانب افغانستان توافق آتشبس را با وزیر دفاع پاکستان امضا کرده است، میگوید در نشست استانبول درباره راههای اجرای آتشبس و سازوکاری که بتواند نهتنها میان افغانستان و پاکستان بلکه در سراسر منطقه صلح و ثبات پایدار ایجاد کند، گفتوگو خواهد شد.
در توافق دوحه، دو طرف بر آتشبس فوری توافق کردند و پس از آن، درگیریهای شدید در امتداد خط دیورند متوقف شد.
در آن توافق، طالبان همچنین تعهد کردند که از گروههای ضدپاکستانی حمایت نکنند.
یوناما در ۸۰مین سالگرد تأسیس ملل متحد: جامعه جهانی باید حمایت از مردم افغانستان را تجدید کند
همزمان با روز ملل متحد و هشتادمین سالگرد تأسیس این سازمان، هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با صدور بیانیهای بر تعهد دوباره خود به صلح، حقوق بشر و توسعه پایدار تأکید کرد و از جامعه جهانی خواست حمایت از مردم افغانستان را تجدید کند.
در بیانیه آمده است که سازمان ملل در دهههای گذشته در کنار مردم افغانستان ایستاده و همچنان برای حاکمیت فراگیر، حمایت از حقوق زنان و ارائه کمکهای حیاتی تلاش میکند.
در بیانیهای که جمعه ۲ عقرب منتشر شد، یوناما گفت این سالگرد فرصتی است برای بازتاب نقش سازمان ملل در حمایت از مردم افغانستان در دورههای دشوار و پیشرفت، از کمکهای بشردوستانه و حمایت از حقوق بشر تا تقویت نهادهای ملی.
جورجت گانین، معاون نمایندۀ ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد گفت: «این هشتادمین سالگرد یادآور قدرت و ضرورت چندجانبهگرایی است. راه ثبات و توسعۀ پایدار افغانستان نمیتواند بهتنهایی پیموده شود.»
او افزود که همکاری منطقهای و تعهد مشترک به گفتوگو و دیپلماسی برای آیندۀ افغانستان حیاتی است.
یوناما هشدار داد که بحران انسانی در افغانستان از شدیدترینها در جهان است و محدودیتهای فزاینده بر زنان و کاهش کمکهای مالی، وضعیت را وخیمتر کرده است.
ایندریکا راتواته، معاون دیگر نمایندۀ سرمنشی ملل متحد، از جامعۀ جهانی خواست حمایت و همبستگی خود را با مردم افغانستان تجدید کند و گفت سازمان ملل متحد «امروز، فردا و در آینده» در کنار آنان خواهد ماند.
افزایش بهای مواد خوراکی پس از بسته شدن راههای رفتوآمد میان افغانستان و پاکستان
پس از مسدود شدن راههای رفتوآمد میان افغانستان و پاکستان، بهای مواد خوراکی در هر دو کشور افزایش یافته است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که در پاکستان، بهای یک کیلوگرام بادنجان رومی به ۶۰۰ کلدار رسیده که پنج برابر بیشتر از بهای پیش از درگیریها است.
یک مقام پاکستانی در تورخم که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفته است که در حال حاضر حدود پنج هزار کانتینر حامل مواد خوراکی در دو سوی مرز متوقف ماندهاند.
راههای رفتوآمد میان دو کشور از ۱۱ اکتوبر به اینسو بسته شده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که پاکستان بر کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد و در پاسخ، نیروهای طالبان با سربازان پاکستانی در امتداد مرز درگیر شدند.
هرچند دو طرف در ۱۸ اکتوبر در دوحه بر سر آتشبس فوری توافق کردند، قرار است نشست پیگیری این آتشبس فردا (شنبه) در ترکیه برگزار شود.