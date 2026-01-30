سه فرد مسلح در یک درگیری در مرز تاجیکستان با افغانستان کشته شدند

به گزارش بخش تاجیکستان رادیواروپای‌آزاد- رادیوآزادی، این رویداد شام پنجشنبه ۹ دلو در منطقهٔ بهارک ولسوالی شمس‌الدین شاهین رخ داده است. مقامات تاجیکستان افراد کشته‌شده را «قاچاقبران افغان» نامیده‌اند.

به گفتهٔ مقامات، پنج قاچاقبر مسلح با عبور از رود پنج وارد خاک تاجیکستان شدند و به هشدار نیرو های مرزی برای تسلیم شدن توجه نکرده‌اند، و دست به مقاومت مسلحانه زدند.

در خبر گفته شده است که این سه تن باشندگان ولسوالی چاه آب ولایت تخار افغانستان بوده‌اند و دو تن دیگر، به گفتهٔ مقامات مرزی تاجیکستان، به خاک افغانستان فرار کرده‌اند.

طالبان تا هنور در این مورد اظهار نظر نکرده اند، اما مقامات مرزی تاجیکستان اعلام کرده که از محل حادثه سه قبضه تفنگ کلاشنیکوف با ۱۵۰ فیر مرمی، یک قایق، چهار بوری مواد مخدر از نوع «حشیش» و «افیون» به دست آمده است.

این درحالیست که پیش از این نیز چنین درگیری های بین نیروهای مرزی تاجیکستان با قاچاقبران رخ داده است.

به تاریخ ۲۸ جدی نیز مقام های تاجیکستان اعلام کرده بودند که نیروهای امنیتی این کشور چهار «تروریست» را از بین برده‌اند که از خاک افغانستان وارد قلمرو تاجیکستان شده بودند.

این رویداد در ولسوالی شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان، در نزدیکی مرز با ولایت بدخشان افغانستان رخ داده بود. در امتداد مرز مشترک تاجکستان و افغانستان که حدود ۱۳۵۰ کیلومتر طول دارد، از ماه نوامبر سال ۲۰۲۵ تاکنون به شمول درگیری دیروز دست‌کم شش رویداد مرگبار گزارش شده است.