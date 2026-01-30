لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در مسابقات جام جهانی به مرحلۀ نیمه‌نهایی صعود کرد

فیصل خان شینوزاده، بازیکن تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان در جریان بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶
افغانستان در جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، ایرلند را با تفاوت ۱۹۱ دوش شکست داد و به نیمه‌نهایی راه یافت.

در مسابقه دیروز که در هراره، پایتخت زیمبابوه برگزار شد، افغانستان در ۵۰ آور و با حذف شدن ۷ بازیکنش ۳۱۵ دوش برای ایرلند هدف تعیین کرد.

فیصل خان شینوزاده با کسب ۱۶۳ دوش در ۱۴۲ توپ، نقش کلیدی در پیروزی تیم افغانستان داشت، اما تیم حریف در ۴۱ آور، تمام بازیکنان خود را از دست داد و تنها ۱۲۴ دوش به دست آورد.

تیم انگلستان نیز پس از شکست دادن نیوزیلند به نیمه‌نهایی جام جهانی زیر ۱۹ سال راه یافت. پس از مسابقۀ هند و پاکستان در روز یکشنبه مشخص خواهد شد که کدام یک از آنها به نیمه‌نهایی راه خواهند یافت.

برنامۀ سایر تیم‌های پیشرو متعاقباً اعلام خواهد شد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

استرالیا اعلام کرد که فعالیت سفارت افغانستان در این کشور پس از ماه جون تعلیق می‌شود

ساختمان سفارت افغانستان در استرالیا
وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا روز جمعه، ۳۰ جنوری این موضوع را در اعلامیه‌ای که آن را اعلامیۀ مشترک این وزارت و سفارت افغانستان در استرالیا عنوان کرده، بیان کرده است.

در اعلامیه آمده است، با توجه به شرایط حاکم و در چارچوب محدودیت‌های خارج از کنترل سفارت و اینکه وضعیت جاری نمی‌تواند ادامه یابد، وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا توصیه می‌کند که فعالیت‌های سفارت پس از ۳۰ جون ۲۰۲۶ به حالت تعلیق درآید.

وزارت خارجۀ استرالیا افزوده که این کشور قصد ندارد هیچ دیپلومات و نمایندۀ طالبان را بپذیرد و به عنوان کشور میزبان و مطابق به قوانین بین‌المللی، به نگهداری از ساختمان و اموال سفارت افغانستان ادامه خواهد داد.

سفارت افغانستان در استرالیا تا به حال در این باره به گونۀ رسمی چیزی نگفته است.

این سفارت تا به حال از سوی دیپلوماتان نظام جمهوری پیشین اداره می‌شود.

سه فرد مسلح در یک درگیری در مرز تاجیکستان با افغانستان کشته شدند

آرشیف: نیروهای مرزی تاجیکستان در نزدیک مرز با افغانستان
به گزارش بخش تاجیکستان رادیواروپای‌آزاد- رادیوآزادی، این رویداد شام پنجشنبه ۹ دلو در منطقهٔ بهارک ولسوالی شمس‌الدین شاهین رخ داده است. مقامات تاجیکستان افراد کشته‌شده را «قاچاقبران افغان» نامیده‌اند.

به گفتهٔ مقامات، پنج قاچاقبر مسلح با عبور از رود پنج وارد خاک تاجیکستان شدند و به هشدار نیرو های مرزی برای تسلیم شدن توجه نکرده‌اند، و دست به مقاومت مسلحانه زدند.

در خبر گفته شده است که این سه تن باشندگان ولسوالی چاه آب ولایت تخار افغانستان بوده‌اند و دو تن دیگر، به گفتهٔ مقامات مرزی تاجیکستان، به خاک افغانستان فرار کرده‌اند.

طالبان تا هنور در این مورد اظهار نظر نکرده اند، اما مقامات مرزی تاجیکستان اعلام کرده که از محل حادثه سه قبضه تفنگ کلاشنیکوف با ۱۵۰ فیر مرمی، یک قایق، چهار بوری مواد مخدر از نوع «حشیش» و «افیون» به دست آمده است.

این درحالیست که پیش از این نیز چنین درگیری های بین نیروهای مرزی تاجیکستان با قاچاقبران رخ داده است.

به تاریخ ۲۸ جدی نیز مقام های تاجیکستان اعلام کرده بودند که نیروهای امنیتی این کشور چهار «تروریست» را از بین برده‌اند که از خاک افغانستان وارد قلمرو تاجیکستان شده بودند.

این رویداد در ولسوالی شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان، در نزدیکی مرز با ولایت بدخشان افغانستان رخ داده بود. در امتداد مرز مشترک تاجکستان و افغانستان که حدود ۱۳۵۰ کیلومتر طول دارد، از ماه نوامبر سال ۲۰۲۵ تاکنون به شمول درگیری دیروز دست‌کم شش رویداد مرگبار گزارش شده است.

تیم فوتسال افغانستان با نتیجه ۷ -۰ مالیزیا را شکست داد

تیم فوتسال افغانستان(آرشیف)
تیم ملی فوتسال افغانستان تیم مالیزیا را شکست داد.

این دومین بازی تیم ملی افغانستان در رقابت‌های قهرمانی ملت‌های آسیا بود.

در بازی امروز، افغانستان با نتیجه ۷ -۰ مالیزیا را شکست داد.

پیش از این، تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی خود، عربستان سعودی را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده بود.

انتظار می‌رود آخرین بازی گروهی تیم ملی افغانستان در این رقابت‌ها، روز یکشنبه مقابل ایران برگزار شود.

کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده امریکا لایحه توقف کمک‌های نقدی به افغانستان تحت کنترل طالبان را تصویب کرد

سناتور جیم ریش
سناتور جیم ریش

کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده امریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که هدف آن توقف کمک‌های نقدی امریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است.

جیم ریش، رئیس این کمیته، در بیانیه‌ای پنج‌شنبه، ۹ دلو گفته است که این لایحه تضمین می‌کند «حتی یک دالر از پول مالیه‌دهندگان امریکایی در افغانستان به سازمان‌های تروریستی مانند طالبان نرسد.»

انتظار می‌رود این لایحه برای رأی‌گیری به مجلس سنا ارائه شود.

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) که مأموریت آن در ۳۱ جنوری پایان می‌یابد، در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که ایالات متحده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تاکنون بیش از ۳٫۸۳ میلیارد دالر کمک‌های بشردوستانه و انکشافی به افغانستان ارائه کرده است.

فعالیت ادارۀ "سیگار" فردا رسماً پایان می‌دهد

جان سوپکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان(آرشیف)
ادارۀ سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرده که به فعالیت‌های این اداره رسماً پایان می‌دهد.

سیگار در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که فعالیت‌هایش سر از فردا سی‌ویکم جنوری سال ۲۰۲۶ میلادی خاتمه می‌یابد.
ادارۀ سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در سال ۲۰۰۸ میلادی از سوی کانگرس امریکا ایجاد شد و هدف آن نظارت بر کمک‌ها و مصارف امریکا در افغانستان بود.

سیگار طی این مدت گزارش های متعددی را در بارۀ فساد در پروژه های انکشافی امریکا در افغانستان منتشر کرده، گفته که میلیون ها دالر پول مالیه دهندگان امریکایی در افغانستان حیف و میل شده است.

سیگار در اعلامیه‌ای که به مناسبت ختم فعالیت‌هایش منتشر نموده، از همۀ افراد و نهاد هایی که در هفده سال گذشته از این اداره حمایت کرده‌اند، ابراز قدردانی کرده است.

تیم کرکت زیر ۱۹ سال افغانستان، امروز به مصاف تیم ایرلند می رود

تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان(آرشیف)
به سلسلۀ مسابقات جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال، تیم افغانستان امروز(۳۰ جنوری) یک مسابقۀ مهم را با تیم ایرلند انجام می‌دهد.

اگر تیم افغانستان، امروز ایرلند را شکست دهد، چانس صعود این تیم به مرحلۀ نیمه‌نهایی این جام جهانی بسیار افزایش می‌یابد.
افغانستان در گروه «الف» این جام جهانی از سه مسابقه، در دو بازی برنده شده و با شکست در یک بازی، پس از تیم استرالیا در جایگاه دوم قرار دارد. تیم ایرلند نیز سه مسابقه انجام داده و هر سه مسابقه را باخته است.
جام جهانی کرکت زیر ۱۹ سال، به میزبانی مشترک زیمبابوی و نامیبیا در پانزدهم جنوری آغاز شد و بازی نهایی آن در ششم فبروری برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتسال افغانستان، امروز با تیم ملی مالیزیا، مسابقه می دهد

تیم فوتسال افغانستان(آرشیف)
قرار است امروز(۳۰ جنوری) تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب بازی‌های جام آسیایی، با تیم ملی مالیزیا به میدان برود.

تیم افغانستان در نخستین دیدار خود در این جام، تیم عربستان سعودی را با نتیجه سه در برابر صفر شکست داد.

افغانستان در گروه (D) با تیم‌های مالیزیا، عربستان سعودی و ایران هم‌گروه است

مسابقات جام آسیایی فوتسال به اشتراک شانزده تیم در چهار گروه، بیست‌وهفتم جنوری در اندونیزیا آغاز شد و دیدار نهایی آن در هفتم فبروری برگزار خواهد شد.

امروز، فردا و پس‌فردا در ۱۷ ولایت افغانستان، احتمال بارندگی وجود دارد

شهر کابل، ۲۲ جنوری، ۲۰۲۶(آرشیف)
براساس پیش بینی ادارۀ هوا شناسی افغانستان تحت کنترل طالبان، امروز(۳۰ جنوری) فردا و پس‌فردا در هفده ولایت افغانستان، احتمال بارندگی وجود دارد.

این اداره در خبرنامۀ در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در ولایات هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، ارزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوگر، میدان وردک، پروان و کابل برف و باران خواهد بارید.

بر اساس خبرنامۀ، ادارۀ هوا شناسی افغانستان در برخی مناطق این کشور، احتمال سرازیر شدن سیلاب‌ها نیز وجود دارد.

گفت‌وگوهای دفاعی میان طالبان و روسیه در مسکو

بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، معاون استراتیژی و پالیسی وزارت دفاع حکومت طالبان در دیدار با همتای روسی خود در مورد همکاری‌های دفاعی میان افغانستان و روسیه گفت‌وگو کرده است.

خبرگزاری انترفاکس روز گذشته ۸ دلو، به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد که محمد فرید در این دیدار با همتای خود، واسیلی اسماکوف در مسکو گفت‌وگوهای مشورتی انجام داده است.

براساس خبرگزاری، دو طرف در مورد آغاز همکاری‌های نظامی در زمینه‌های مورد علاقه بحث کرده و توافق نموده‌اند تا اقدامات لازم را برای آغاز کار منظم در این بخش روی دست گیرند.

حکومت طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده‌اند.

روسیه تنها کشوری در جهان است که حکومت طالبان را در بیش از چهارسال بازگشت به قدرت به رسمیت شناخته است.

