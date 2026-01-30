افغانستان در جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، ایرلند را با تفاوت ۱۹۱ دوش شکست داد و به نیمه‌نهایی راه یافت.

در مسابقه دیروز که در هراره، پایتخت زیمبابوه برگزار شد، افغانستان در ۵۰ آور و با حذف شدن ۷ بازیکنش ۳۱۵ دوش برای ایرلند هدف تعیین کرد.

فیصل خان شینوزاده با کسب ۱۶۳ دوش در ۱۴۲ توپ، نقش کلیدی در پیروزی تیم افغانستان داشت، اما تیم حریف در ۴۱ آور، تمام بازیکنان خود را از دست داد و تنها ۱۲۴ دوش به دست آورد.

تیم انگلستان نیز پس از شکست دادن نیوزیلند به نیمه‌نهایی جام جهانی زیر ۱۹ سال راه یافت. پس از مسابقۀ هند و پاکستان در روز یکشنبه مشخص خواهد شد که کدام یک از آنها به نیمه‌نهایی راه خواهند یافت.

برنامۀ سایر تیم‌های پیشرو متعاقباً اعلام خواهد شد.