مریم نواز، وزیر اعلای ایالت پنجاب پاکستان، تصمیم گرفته که علیه خارجیانِ بدون سند اقامت، به‌ویژه اتباع افغانستان، اقدامات قاطع انجام شود.

مریم نواز روز گذشته به مقامات ایالتی دستور داد تا فوراً علیه کسانی که خانه‌ها، دکان‌ها، کارخانه‌ها، هوتل‌ها یا تانک تیل را به‌طور غیرقانونی به خارجیان اجاره می‌دهند، اقدام کنند.

او تأکید کرد که چنین فعالیت‌هایی باید "به‌طور جدی نظارت و گزارشدهی" شوند.

کابینهٔ ایالتی پنجاب به ریاست مریم نواز نیز دستور داد که از طریق مساجد اعلان‌هایی برای شناسایی افغان‌های بدون سند اقامت پخش شود.

حکومت پاکستان در این اواخر اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده است.