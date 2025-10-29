پاکستان از "بی نتیجه ماندن" مذاکرات استانبول خبر داد و تهدید به "اقدامات عملی" کرد

عطاالله تارړ ، وزیر اطلاعات پاکستان، پس از چهار روز مذاکره در استانبول که توسط قطر و ترکیه میانجی‌گری شده بود، در پیامی در شبکهٔ «اکس» نوشت: «متأسفانه طرف افغانستان هیچ تضمینی نداد، از مسئلهٔ اصلی منحرف شد و به بازی مقصر دانستن و حیله‌گری متوسل گردید."

او افزود: "بنابراین، این گفتگو نتوانست هیچ راه‌حل عملی به همراه داشته باشد".

از سوی دیگر، وزیر دفاع پاکستان، خواجه آصف، با اشاره به ناکامی مذاکرات، ادعا کرد که نمایندگان طالبان در استانبول اختیار لازم را نداشتند.

خواجه آصف شام گذشته در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های خصوصی تلویزیونی پاکستان ادعا کرد که هند از طریق افغانستان یک جنگ نیابتی علیه پاکستان آغاز کرده است، ادعای که از سوی هند و حکومت طالبان رد شده است.

طالبان تا کنون در مورد شکست مذاکرات استانبول به‌گونهٔ رسمی اظهارنظر نکرده‌اند.

گفتگوهای استانبول با هدف تأمین صلح، پس از آن برگزار شد که درگیری‌های مرزی میان پاکستان و نیروهای طالبان ده ها کشته به جا گذاشت.

حملاتی منسوب به اردوی پاکستان در کابل و پکتیکا انجام شد و سپس نیروهای طالبان در اطراف خط دیورند بر نیروهای پاکستانی حمله کردند.

پس از اینکه آتش‌بس اولیهٔ ۴۸ ساعته پایان یافت، یک آتش‌بس دوم در ۱۹ اکتوبر در نتیجۀ مذاکراتی در دوحه، پایتخت قطر، برقرار شد.

وزیر اطلاعات پاکستان امروز یکبار دیگر طالبان را به «پشتیبانی بی‌وقفه از تروریستان ضد پاکستان» متهم ساخت.

او افزود: «ما ادامه خواهیم داد تا تمامی تدابیر ممکن را برای حفاظت از مردم‌مان در برابر تهدید تروریزم اتخاذ کنیم».

پیش از آغاز مذاکرات در استانبول، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان هشدار داده گفته بود که اگر مذاکره نتیجه ندهد "جنگ آشکار" بین دو طرف درگیر خواهد شد.

پاکستان ادعا میکند که گروه های تروریستی از جمله، تحریک طالبان پاکستان، در قلمرو افغانستان فعالیت دارند و از آنجا حملاتی را بر خاک پاکستان طراحی میکنند، ادعای که از سوی حکومت طالبان در افغانستان رد شده است.

رادیو و تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که روز، سه‌شنبه ۶ عقرب، در صفحه‌ ایکس (تویتر سابق) منتشر کرده، ادعا کرده است که هیأت طالبان برای "انجام گفت‌وگوهای سازنده و نتیجه‌بخش هرگونه تلاش ممکن را انجام داده است، اما چنین به نظر می رسد که هیأت پاکستانی در تلاش بیرون شدن از گفت‌وگوها است".

در این اعلامیه همچنین ادعا شده است که "برخی از عناصر در اردوی پاکستان" مانع پیشرفت در روند مذاکرات در استانبول می‌شوند.