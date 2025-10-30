این سازمان ابراز امیدواری کرده است که دو طرف دوباره به جنگ رو نیاورند.

طالبان و پاکستان یکدیگر را بخاطر بی‌نتیجه ماندن این گفت‌وگوها مقصر می‌دانند.

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویارک در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ملل از ناکامی گفت‌وگوهای افغانستان و پاکستان نگران است، گفت: «البته که نگران هستیم.»

او افزود که با وجود بروز مانع در این گفت‌وگوها، سازمان ملل هنوز امیدوار است که درگیری‌ها دوباره آغاز نشود.

مقام‌های پاکستان روز چهارشنبه گفتند که با ناکام ماندن گفت‌وگوهای شان با هیأت حکومت طالبان در شهر استانبول ترکیه، آتش‌بسی میان طالبان و پاکستان، اکنون در معرض خطر قرار دارد.

عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، گفته است: «در این گفت‌وگوها هیچ راه‌حل عملی به دست نیامد.»

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، نیز به‌دلیل شکست مذاکرات، بار دیگر طالبان را به «انتقام‌گیری شدید» تهدید کرد و آنان را متهم ساخت که به گفتهٔ او «جنگ اقتصادی» را ادامه می‌دهند.

او روز چهارشنبه در صفحهٔ ایکس خود نوشت که طالبان برای حفظ قدرت، افغانستان را به‌سوی یک درگیری تازه سوق می‌دهند.

او افزود: «می‌توانم با اطمینان بگویم که پاکستان مجبور نخواهد شد حتی از بخشی از زرادخانه‌اش برای از بین بردن طالبان و فرستادن شان به پناهگاه‌هایشان استفاده کند.»

وزیر دفاع پاکستان این هشدار را در حالی داده است که دولت اسلام‌آباد تا کنون نتوانسته در داخل کشور طالبان پاکستانی را شکست دهد یا جلو حملات آنان را بگیرد.

او پیش‌تر نیز هشدار داده بود که اگر گفت‌وگوها شکست بخورد، پاکستان جنگ آشکار با افغانستان را آغاز خواهد کرد.

در پاسخ به این سخنان، عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلهٔ حکومت طالبان، روز سه‌شنبه به تلویزیون خصوصی آریانا نیوز گفت: «افغانستان هر حمله‌ای را چنان پاسخ خواهد داد که درس عبرتی برای پاکستان و پیامی برای دیگران باشد.»

او افزود: «درست است که ما سلاح اتمی نداریم، اما نه ناتو و نه ایالات متحده توانستند با وجود بیست سال جنگ، افغانستان را زیر کنترول خود بیاورند.»

مقام‌های ارشد حکومت طالبان تاکنون در مورد این اظهارات تازۀ مقام‌های پاکستان واکنش رسمی نشان نداده‌اند و در بارهٔ گفت‌وگوهای استانبول نیز چیزی نگفته‌اند.

اما تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان که موضع طالبان را بازتاب می‌دهد، روز چهارشنبه گزارش داد که به دلیل «خواست‌های غیرمنطقی پاکستان» در گفت‌وگوهای استانبول پیشرفتی حاصل نشده است.

این تلویزیون گزارش داد که هیئت پاکستان از افغانستان خواسته تا تضمین دهد که از خاک این کشور برای حمله به پاکستان استفاده نخواهد شد.

در ادامه آمده است، در مقابل، هیئت افغانستان گفته است که تحریک طالبان پاکستان (TTP) یک مشکل داخلی و دیرینهٔ پاکستان است، اما حکومت طالبان متعهد است که اجازه ندهد خاکش علیه پاکستان یا هیچ کشور دیگری استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری آلمان، شماری از رسانه‌های افغانستان گزارش داده‌اند که گفت‌وگوها به این دلیل با بن‌بست روبه‌رو شد که پاکستان نمی‌خواهد اجازهٔ استفاده از خاک خود برای عملیات طیاره‌های بی‌سرنشین امریکا در افغانستان را لغو کند.

زلمی خلیلزاد، نمایندهٔ پیشین ویژهٔ امریکا برای صلح افغانستان، اظهارات اخیر مقام‌های بلندپایهٔ پاکستان دربارهٔ افغانستان را متناقض دانسته است.

او شام چهارشنبه در صفحهٔ ایکس خود نوشت: «آیا وزیر داخلهٔ پاکستان، نقوی، و وزیر دفاع، آصف، نقش پولیس خوب و پولیس بد را بازی می‌کنند؟ یا این‌که نقوی هوشیارتر است و می‌داند که آغاز جنگ با افغانستان به سود پاکستان نیست و بی‌احتیاطی بزرگی خواهد بود؟ به هر دلیل که باشد، پاسخ روشن است: در این‌جا دیپلوماسی تنها راه عاقلانه است.»

محسن نقوی، وزیر داخلهٔ پاکستان، روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس‌جمهور ایران، گفت‌وگوهای اخیر میان افغانستان و پاکستان در استانبول را «سازنده» خواند و تأکید کرد که اختلافات باید از طریق گفت‌وگوهای صلح‌آمیز حل شود.

هدف گفت‌وگوهای استانبول که چهار روز ادامه یافت، تحکیم آتش‌بسی بود که در اواخر اکتوبر در دوحه، پایتخت قطر، به دست آمد.

بحران کنونی میان کابل و اسلام‌آباد پس از آن شدت گرفت که پاکستان در ۹ اکتوبر در کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد.

حکومت طالبان این حملات را نقض حریم هوایی افغانستان خواند و در پاسخ، به مواضع مرزی نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند حملات گسترده‌ای انجام داد که در نتیجهٔ آن، ده‌ها نفر از دو طرف کشته و زخمی شدند.

در سال‌های اخیر، روابط کابل و اسلام‌آباد به دلیل تبادل اتهامات به‌شدت تیره شده است. پاکستان می‌گوید طالبان به گروه‌های شورشی پناه داده که بر پاکستان حمله می‌کنند، اما طالبان همواره این اتهام را رد کرده‌اند.