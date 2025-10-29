چرا در مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول پیشرفت حاصل نشد؟

رادیو تلویزیون ملی تحت ادارهٔ حکومت طالبان چهارشنبه (۲۹ اکتوبر) در صفحهٔ ایکس خود با نشر بیانیه‌ای ادعا کرده است که گفتگوهای استانبول به‌ دلیل «خواسته‌های غیرمنطقی پاکستان» پیشرفت نکرده است.

در این بیانیه آمده است که اسلام‌آباد از طالبان خواسته تا ضمانت دهند که از خاک افغانستان علیه پاکستان هیچ‌گونه حمله‌ای صورت نگیرد، در حالی که بر اساس بیانیه، تحریک طالبان پاکستان (TTP) یک «مسئلهٔ داخلی پاکستان» است و طالبان اطمینان می‌دهد که خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه‌ استفاده نخواهد شد.

در همین حال، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، چهارشنبه (۲۹ اکتوبر) در صفحهٔ ایکس خود نوشته است که حضور پاکستان در گفتگوهای صلح فرصتی برای دستیابی به توافق صلح است، اما بر اساس ادعای او "برخی مقام‌های افغان اظهارات زهرآلودی مطرح می‌کنند".

او جزئیات بیشتری در این ‌باره ارائه نکرده است.

با انکه حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات خواجه آصف واکنش رسمی نشان نداده است، اما یک روز قبل عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلهٔ طالبان، در گفتگوها با رسانه‌های داخلی گفته که هرگونه حمله به گونه‌ای پاسخ داده خواهد شد که به گفته‌ی او "برای پاکستان درس عبرت‌ و برای دیگران پیامی روشن باشد."

با این حال در اوج این تنش ها میان دو کشور، محسن نقوی، وزیر داخلهٔ پاکستان، در حاشیهٔ نشست سازمان همکاری اقتصادی در ایران، با ابراهیم صدر، معاون وزارت داخلهٔ طالبان دیدار کرده است و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار ایرانی گفته است: "در هر خانه اختلاف وجود دارد و ما نیز مشکلات خود را از راه گفتگو حل خواهیم کرد."

تا هنوز هیچ ‌یک از دو طرف در مورد پایان گفتگوهای استانبول و اینکه آیا هیأت‌ های طالبان و پاکستان هنوز در ترکیه هستند و یا دوباره به کشور های شان بازگشته اند، اظهار نظر نکرده‌اند.

اما به تاریخ ۲۸ اکتوبر، عطاالله تارر، وزیر مرکزی اطلاعات پاکستان، در صفحهٔ ایکس خود نوشته بود که "گفت‌وگوهای استانبول هیچ پیشرفتی نداشت."

در عین روز، رادیو تلویزیون ملی تحت ادارهٔ طالبان نیز در بیانیه‌ای در ایکس ادعا کرده بود که هیأت پاکستانی قصد دارد از مذاکرات خارج شود و برخی حلقات در ارتش پاکستان مانع روند گفتگوها می‌شوند.

در این بیانیه تأکید شده بود که طالبان سیاست « گفتگو و واقع‌بینی» را در حفظ کرده اند، اما به اسلام‌آباد گفته اند که این نمی‌تواند امنیت پاکستان را تامین کند و نه صلاحیت نمایندگی از تحریک طالبان پاکستان را دارد.

منابعی در وزارت خارجهٔ طالبان پیش‌تر به رادیو آزادی گفته بودند که محور اصلی اختلاف میان دو طرف، مسئلهٔ تحریک طالبان پاکستان است؛ موضوعی که اسلام‌آباد مدعی است اعضای آن در خاک افغانستان پناهگاه دارند، اما طالبان این ادعاها را بارها رد کرده‌اند.

نشست استانبول در ۲۵ اکتوبر آغاز شد و قرار بود سه روز ادامه یابد.

این نشست در ادامهٔ گفتگوهای دوحه برگزار شد؛ گفتگوهای که در ۱۹ اکتوبر میان هیأت‌های تحت رهبری وزیران دفاع طالبان و پاکستان انجام شد و در آن، بر برقراری آتش‌بس فوری و ادامهٔ مذاکرات در استانبول توافق شد.