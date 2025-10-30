سازمان حمایت از رسانه ‌های افغانستان (AMSO) در نامه‌ای سرگشاده به انتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان ،شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر نهاد های حامی حقوق بشر و رسانه‌ها، از افزایش فشارها و تهدیدها علیه خبرنگاران افغان مقیم پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شده است.

این سازمان در بخشی از نامه که یک نسخهٔ آن روز چهارشنبه، ۲۹ اکتوبر، منتشر شد، هشدار داده است که ده‌ها خبرنگار افغان که پس از تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱ به پاکستان پناه برده اند، اکنون با خانواده‌ های ‌شان در معرض خطر بازداشت، شکنجه، اخاذی و اخراج اجباری قرار دارند.

در نامه آمده که «بسیاری از خبرنگاران افغان در پاکستان بدون مدارک قانونی و بدون هیچ تضمین امنیتی زندگی می‌کنند و حکومت پاکستان از تمدید ویزه های‌ شان خودداری کرده است.

هم مسلکان ما وضعیت اسفبار را در پاکستان سپری می کنند.

بصیر احمد دانشیار معاون سازمان حمایت از رسانه های افغانستان به رادیو آزادی گفت که این نامه پس از جمع آوری امضا ها ، برای سرمنشی سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی ارسال خواهد شد.

«ما گزارش ها و روایت های متعددی داریم که متاسفانه هم مسلکان ما وضعیت اسفبار را در پاکستان سپری می کنند روی همین لحاظ ما خواستیم که صدای آنان باشیم و در حال حاضر نامه دادخواهی را تهیه کردیم و آن را به همه خبرنگاران و گروه های خبرنگاری ارسال کردیم،منتظر می مانیم که پس از آمار بلند از امضای شان آن را برای سرمنشی سازمان ملل متحد و همه نهاد های حامی خبرنگاران ارسال کنیم تا این که وضعیت موجود تغییر پیدا کند.»

سازمان حمایت از رسانه‌ های افغانستان (AMSO) در این نامه از جامعه جهانی به ویژه از سازمان ملل متحد خواسته تا از حکومت پاکستان بخواهند که روند اخراج خبرنگاران افغان از پاکستان را فوراً متوقف کند و برای آنان اقامت موقت و اسناد قانونی فراهم شود.

در ادامه آمده که روند صدور ویزه و اسکان بشردوستانه تسریع یابد، به خبرنگاران در معرض خطر اولویت داده شود و برنامه‌ های فوری حمایت بشری و روانی با همکاری نهادهای بین‌المللی اجرا شود.

کندی روند پروسس پرونده های مهاجرت این موارد باعث نگرانی جدی برای خبرنگاران افغان در پاکستان شده.

یک خبرنگار افغان مقیم اسلام‌آباد که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا، به رادیو آزادی گفت که در ماه های اخیرا پس از عدم تمدید ویزه های اقامت و بتازگی به دنبال تنش ها میان طالبان و پاکستان روند بازداشت افغان ها در این شهر شدت یافته است:

«این وضعیت زندگی همه افغان ها بخصوص خبرنگاران که از افغانستان آمده اند و در اینجا زندگی می کنند است بدترین وضعیت ممکن را سپری می کنند از یک طرف دستیگری و اخراج از سوی پولیس و از طرف دیگر کندی روند پروسس پرونده های مهاجرت این موارد باعث نگرانی جدی برای خبرنگاران افغان در پاکستان شده است.»

به‌ گفتهٔ سازمان حمایت از رسانه‌ های افغانستان (AMSO) بسیاری از خبرنگاران افغان در پاکستان در انتظار پاسخ به پرونده‌ های پناهندگی‌ شان هستند، در حالی که وضعیت اقتصادی و روانی‌ شان به شدت بحرانی است.

پیش از این، نهادهای بین‌المللی از جمله گزارشگران بدون مرز و کمیته حفاظت از خبرنگاران (CPJ) نیز دربارهٔ وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان هشدار داده اند.

بر اساس گزارش ها پس از آن که حکومت پاکستان از ماه به اینسو تمدید ویزه اقامت افغان ها خودداری کرده است اخیرا روند بازداشت افغان های فاقد سند را به هدف اخراج به افغانستان را شدت بخشیده است.

بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان( یو ان اچ سی آر )، از ماه اپریل تا اوایل سپتمبر، پاکستان بیش از ۵۵۴ هزار مهاجر افغان را از آن کشور به افغانستان اخراج کرده است.