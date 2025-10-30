لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

اردوی پاکستان ادعا کرده است که یکی از فرماندهان مهم «تحریک طالبان پاکستان» را کشته است.

بخش مطبوعاتی اردو پاکستان امروز در بیانیه‌ای گفت که قاری امجد یکی از فرماهان طالبان پاکستانی در منطقهٔ باجور کشته شده است.

این بیانیه می‌افزاید که قاری امجد و سه جنگجوی دیگر هنگام ورود به خاک پاکستان از داخل افغانستان، هدف قرار گرفته‌اند.

طبق اعلام اردوی قاری امجد معاون نورولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان (TTP) و عضو شورای رهبری این گروه بود. در بیانیه آمده است که او در چندین حملهٔ مسلحانه دست داشته است.

پاکستان ادعا می‌کند که رهبران طالبان پاکستانی در داخل افغانستان فعالیت دارند، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده‌اند.

یک محکمه در جرمنی مسئولیت کیفری مهاجم افغان را به دلیل «مشکلات روانی» رد کرد

محکمه در جرمنی
محکمه در جرمنی

یک مرد افغان که اوایل امسال در یک پارک در جرمنی به گروهی از کودکان حمله کرده و باعث مرگ دو نفر شد، پس از حکم امروز محکمه، در یک مرکز روان‌درمانی نگهداری خواهد شد؛ زیرا دادگاه تشخیص داده است که او به دلیل مشکلات روانی، مسئولیت جزایی ندارد.

این رویداد، در جریان کمپاین های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی، در ماه جنوری در شهر جنوبی آشافنبورگ رخ داد و بحث‌های گسترده‌ای را دربارهٔ سیاست‌های مهاجرتی در آلمان برانگیخت.

متهم، یک پناهجوی ۲۸ ساله افغان، گفته می‌شود که به‌طور عمدی در تاریخ ۲۲ جنوری با یک چاقوی به گروهی از کودکان در پارک حمله کرده است.

در نتیجهٔ این حمله، یک پسر دو سالهٔ مراکشی‌تبار به گونهٔ مرگبار زخمی شد و یک مرد ۴۱ سالهٔ آلمانی که برای کمک شتافته بود نیز جان باخت.

یک شهروند افغانستان، به اتهام قتل، امروز در محکمۀ در لندن حاضر شد

پرچم بریتانیا - تصویر از آرشیف
پرچم بریتانیا - تصویر از آرشیف

داوود صافی، ۲۲ ساله متهم است که یک شخص ۴۹ ساله به نام وین برادهِرست را روز دوشنبه، ۲۷ اکتوبر، با ضرب چاقو به قتل رسانده است.

او همچنان به اتهام تلاش برای قتل دو نفر دیگر، از جمله یک پسر ۱۴ ساله، محاکمه میشود.

به گفتهٔ پولیس، مرد ۴۵ ساله‌ای که در این رویداد زخمی شده است، هنوز در شفاخانه بستریست، اما پسر نوجوانی که مورد حمله قرار گرفت، از شفاخانه مرخص شده است.

دولت بریتانیا تأیید کرده است که مظنون در سال ۲۰۲۰ در یک لاری وارد این کشور شد و در سال ۲۰۲۲ پناهندگی گرفته و اجازهٔ اقامت قانونی دریافت کرده بود.

پولیس از آغاز تحقیق، احتمال تروریستی بودن قضیه را رد کرده و گفته است که داوود، که در همان محل حادثه زندگی می‌کرد، دو قربانی زخمی را می‌شناخت اما فرد کشته‌شده را نه.

قرار است داوود در ۴۸ ساعت آینده در «محکمهٔ مرکزی جزایی لندن» دوباره حاضر شود.

سومین گروه از افغان‌ها مهاجر از پاکستان راهی جرمنی شد

مهاجران افغان که به جرمنی منتقل شدند
مهاجران افغان که به جرمنی منتقل شدند

سومین گروه از شهروندان افغان که اجازهٔ ورود به جرمنی را دریافت کرده‌اند، امروز از پاکستان راهی این کشور شدند.

این افراد با یک پرواز تجاری از اسلام‌آباد حرکت کرده و پس از توقف در استانبول، وارد جرمنی خواهند شد.

براساس گزارش خبرگزاری جرمنی دو گروه قبلی نیز پس از ورود، به شهر هانوفر منتقل و سپس در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده شدند.

وزارت داخله جرمنی اعلام کرده است که تمام افراد پیش از ورود، از مراحل کامل بررسی امنیتی عبور می‌کنند.

در همین حال، صدها خانوادهٔ افغان ماه‌هاست که در اسلام‌آباد منتظر خروج هستند. دولت جدید جرمنی برنامهٔ اسکان برای افراد آسیب‌پذیر را در ماه می متوقف کرد؛ اما برخی متقاضیان هنوز هم پس از پیگیری‌های حقوقی توانسته‌اند ویزا دریافت کنند.

طبق آمار رسمی، در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار و ۹۰۰ افغان دارای تاییدی ورود به این کشور را دریافت کردند و همچنان در پاکستان زندگی می کنند.

انتظار می‌رود طالبان افغان و پاکستان گفت‌وگوهای صلح را در شهر استانبول از سر بگیرند

ترکیه - استانبول
ترکیه - استانبول

منابع به رادیو آزادی گفته‌اند که انتظار می‌رود طالبان افغان و پاکستان گفت‌وگوهای صلح را در شهر استانبول از سر بگیرند.

پیش‌تر، هیئت‌های دو طرف از عدم پیشرفت در این گفت‌وگوها ابراز ناامیدی کرده بودند.

این حالی است که هیچ نتیجهٔ رسمی اعلام نشده است.

مقام‌های امنیتی گفته‌اند که این گفت‌وگوها به درخواست و تشویق کشور میزبان مذاکرات، ترکیه تمدید شده است.

منابع در حکومت طالبان می‌گویند که طرف پاکستانی به مذاکرات بازگشته است.

برخی منابع دیپلماتیک طالبان که از مذاکرات استانبول آگاه‌اند به رادیو آزادی گفته‌اند که هیئت مذاکره‌کننده پاکستان که عازم پاکستان شده بود، دوباره به گفت‌وگوها بازگردانده شده و امروز، پنج‌شنبه، بار دیگر بر سر میز مذاکرات خواهند نشست.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان و مذاکره‌کنندگان پاکستانی با همکاری کشورهای میانجی قطر و ترکیه، به تبادل دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند.

مقام‌های امنیتی پاکستان نیز به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته‌اند که مذاکرات به درخواست و تشویق کشور میزبان دوباره از سر گرفته می‌شود.

یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان در لندن به قتل متهم شد

لندن
لندن

پولیس لندن روز چهارشنبه یک جوان ۲۲ سالهٔ افغان را به قتل متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس‌پرس، صفی داوود متهم است که روز دوشنبه در یکی از کوچه‌های آرام منطقهٔ مسکونی «اکسبریج» در شمال‌غرب لندن، سه نفر از جمله یک پسر ۱۴ ساله را با چاقو زخمی کرده است.

بر اساس اعلام وزارت داخلهٔ بریتانیا، داوود در سال ۲۰۲۰ در حالی که در داخل یک موتر باربری پنهان شده بود، وارد بریتانیا شد و پناهندگی دریافت کرد.

گفته شده است که دو سال بعد اجازهٔ اقامت دایمی به داوود داده شد.

تیم ملی کریکت افغانستان زیمبابوی را با تفاوت ۵۳ دوش شکست داد

اعضای تیم ملی کریکت افغانستان
اعضای تیم ملی کریکت افغانستان

تیم ملی کرکت افغانستان روز چهارشنبه در نخستین بازی بیست‌آوره، زیمبابوی را با تفاوت ۵۳ دوش شکست داد..

این بازی به میزبانی زیمبابوی در شهر هراره برگزار شد.

افغانستان ۱۸۰ دوش انجام داد، در حالی که تیم زیمبابوی تنها توانست ۱۲۷ دوش انجام دهد

قرار است دو تیم دو بازی دیگر نیز انجام دهند، یکی فردا جمعه و دیگر روز یکشنبه.

هر دو تیم برای مسابقات جام جهانی بیست‌اوره که قرار است در ماه‌های فبروری و مارچ آینده در هند و سریلانکا برگزار شود، آمادگی می‌گیرند.

تیم‌های فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و ایران در دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ روبه‌رو می‌شوند

تیم‌های ملی فوتسال افغانستان
تیم‌های ملی فوتسال افغانستان

دیدار نهایی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ امروز پنج‌شنبه میان تیم‌های ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان و ایران در بحرین برگزار خواهد شد.

افغانستان سه‌شنبه پس از شکست دادن تایلند با نتیجۀ ۹ مقابل ۱ به مرحلۀ فاینل این رقابت‌ها راه یافت.

افغانستان در جریان این رقابت‌ها، ازبیکستان، بحرین و چین را نیز شکست داده است.

تیم‌های ملی فوتسال افغانستان، بحرین، ازبیکستان، چین، ایران، تایلند،‌ عربستان سعودی و قرغیزستان در رقابت‌های فوتسال آسیایی ۲۰۲۵ حضور یافتند.

ملل متحد: قطع اینترنت در افغانستان نشان داد که ارتباط برای زنان تا چه اندازه مهم است

بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که قطع شدن اخیر اینترنت و تماس‌های تلفونی در افغانستان نشان داد که ارتباط برای زنان افغان تا چه اندازه مهم است و وقتی این ارتباط از بین برود، امید نیز از میان می‌رود و جای آن را انزوا می‌گیرد.

این نهاد روز چهارشنبه در صفحهٔ ایکس خود و به مناسبت روز جهانی اینترنت (۲۹ اکتوبر) این موضوع را مطرح کرد.

در گزارشی که این اداره در ۱۶ اکتوبر در وب‌سایت خود منتشر کرد، آمده است: «وقتی طالبان اینترنت را قطع کردند، زنان فرصت آموزش و یاری‌رسانی به یکدیگر را که برای بقا لازم بود از دست دادند.»

در این گزارش آمده است که با قطع شدن اینترنت و تماس‌های تلفونی، میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان دچار سکوت شدند.

همچنین گفته شده است که برای کسانی که به اینترنت دسترسی داشتند، این قطع شدن، آخرین ارتباط آن‌ها با دنیای بیرون را برید، همان ارتباط حساسی که آموزش، کار و امید آن‌ها را زنده نگه می‌داشت.

در آغاز ماه جاری، با قطع دو شبانه روز خدمات اینترنت و تلفون همراه از سوی طالبان در سراسر افغانستان، زنان و دختران فرصت آموزش آنلاین را نیز از دست دادند.

ملل متحد بخاطر ناکامی گفت‌وگوهای صلح طالبان و پاکستان ابراز نگرانی کرد

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد
استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد

سازمان ملل متحد بخاطر ناکامی گفت‌وگوها برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد.

این سازمان ابراز امیدواری کرده است که دو طرف دوباره به جنگ رو نیاورند.

طالبان و پاکستان یکدیگر را بخاطر بی‌نتیجه ماندن این گفت‌وگوها مقصر می‌دانند.

استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویارک در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ملل از ناکامی گفت‌وگوهای افغانستان و پاکستان نگران است، گفت: «البته که نگران هستیم.»

او افزود که با وجود بروز مانع در این گفت‌وگوها، سازمان ملل هنوز امیدوار است که درگیری‌ها دوباره آغاز نشود.

پس از شکست این گفت‌وگوها، مقام‌های پاکستانی هشدار دادند که چون مذاکرات نتیجه نداشته است، آتش‌بس برقرار میان دو طرف در معرض خطر قرار دارد.

