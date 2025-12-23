جهان
پنج پولیس پاکستان در حملهای در خیبرپختونخوا کشته شدند
پنج تن از نیروهای پولیس پاکستان روز سهشنبه در پی کمین بر موتر حامل آنان، در یک حمله انفجاری و تیراندازی در خیبرپختونخواه کشته شدند.
به گزارش رویترز به گفته پولیس محلی، این موتر نخست با مواد انفجاری دستساز هدف قرار گرفت و سپس مهاجمان بر آن فیر کردند که در نتیجه چهار افسر پولیس و راننده موتر جان باختند.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، این حمله را محکوم کرده.
این حمله در ولسوالی کرکِ ایالت خیبرپختونخوا رخ داده است؛ منطقهای که تاکنون نسبتاً از حملات شبهنظامیان در امان مانده بود.
این حمله در حالی رخ میدهد که پاکستان و افغانستان پس از درگیریهای مرزی اکتوبر که دهها کشته برجا گذاشت در تلاشاند آتشبسی شکننده را حفظ کنند.
پاکستان مدعی است جنگجویان مستقر در خاک افغانستان، حملات خود را علیه نیروهای پاکستانی از آنجا طرحریزی میکنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید امنیت پاکستان یک مسأله داخلی این کشور است.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
یک جنرال روس در انفجار بمب در شهر مسکو کشته شد
مقامهای روسیه اعلام کردند که یکی از جنرالان این کشور امروز دوشنبه در نتیجۀ انفجار موتر بمب در مسکو کشته شد.
مسئولان کمیتهٔ تحقیق گفتهاند که دگرجنرال فانیل سروروف در پی انفجار یک وسیلۀ انفجاری که به موتر او نصب شده بود، در جنوب پایتخت کشته شده است.
سویتلانا پیترینکو، سخنگوی این نهاد، گفت که برای روشن شدن علت این قتل تحقیقات آغاز شده و احتمال دست داشتن استخبارات اوکراین در این رویداد نیز بررسی میشود.
جنرال سروروف ۵۶ سال داشت و اخیراً در یکی از بخشهای ستاد کل اردوی روسیه کار میکرد.
در هفدهم دسامبر سال ۲۰۲۴، جنرال ایوان کیریلوف، قوماندان نیروهای دفاع اتمی، بیولوژیکی و کیمیایی روسیه، در یک انفجار بمب در مسکو کشته شد و پس از آن استخبارات اوکراین مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت.
همچنان، یک جنرال دیگر روسی به نام یاروسلاف موسکالیک در ماه اپریل گذشته در یک انفجار مشابه در مسکو جان باخت.
او پیش از این در گفتوگوهای مربوط به حل منازعه با اوکراین نیز سهم گرفته بود.
مذاکرات فلوریدا: ایالات متحده و اوکراین گفتگوها را «ثمربخش و سازنده» خواندند
نمایندگان ایالات متحده و اوکراین، مذاکرات فلوریدا را در راستای تلاشها برای پایان دادن به جنگ در اوکراین «ثمربخش و سازنده» توصیف کردهاند.
هر دو طرف روز گذشته، ۳۰ قوس، در یک بیانیۀ مشترک از این گفتوگوها استقبال کردند، اما هیچ نشانهٔ روشنی از دستیابی به پایان منازعه ارائه نشد.
این مذاکرات به مدت سه روز در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شد و استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای شرق میانه، میزبانی آن را بر عهده داشت.
در جریان این گفتوگوها، مذاکرهکنندگان روسی و اوکراینی بهگونهٔ جداگانه با ویتکاف دیدار کردند.
این دیدارها بخشی از تازهترین تلاشهای اداره دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین بهشمار میرود.
کرملین: مذاکرات صلح اوکراین در ایام کریسمس پیشرفت چشمگیری نخواهد داشت
کرملین میگوید که احتمال دستیابی به توافق صلح در جنگ اوکراین در ایام تعطیلات کریسمس اندک است.
همزمان با برگزاری دومین روز مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و روسیه در ایالت فلوریدای امریکا، یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیسجمهور روسیه، روز گذشته ۳۰ قوس گفت که نباید انتظار پیشرفت جدی از این گفتوگوها داشت.
پیش از این، استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه، با اشاره به تعطیلات کریسمس در امریکا گفت که این تعطیلات میتواند روند دستیابی به پیشرفت سریع را کُند سازد.
ایالات متحده ماه گذشته یک طرح صلح ۲۸ مادهای را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرد.
اوکراین در واکنش گفت که این طرح بیشتر به نفع روسیه است و پس از رایزنیها، اکنون این طرح به ۲۰ ماده کاهش یافته است.
امباپه به ریکارد رونالدو رسید
کیلیان امباپه، ستارۀ تیم فوتبال رئال مادرید با زدن ۵۹ گول در یک سال برای رئال مادرید، به ریکارد کریستیانو رونالدو رسید.
امباپه که در روز تولدش بازی میکرد، تا پنج دقیقه پایانی منتظر فرصت ماند و از نقطه پنالتی گولزنی کرد تا به ریکارد سال ۲۰۱۳ رونالدو برسد برسد.
این مهاجم ۲۷ ساله این لحظه را با انجام حرکت معروفی که معمولاً رونالدو انجام میدهد جشن گرفت.
در این بازی رئال مادرید حریفش سیویا را ٢ مقابل ٠ شسکت داد و موقفش را در رديف دوم جدول مستحکم کرد.
رئال مادرید اکنون با تفاوت يک امتياز و یک بازی بیشتر، پس از بارسالونا، در ردیف دوم جدول لا لیگا قرار دارد.
روسیه میگوید گفتوگوهای فلوریدا "سازنده" بوده و ادامه خواهد یافت
کیریل دیمیتریف، مذاکره کنندۀ ارشد روسیه در مورد جنگ در اوکراین، مذاکرات دیشب در ایالات متحدۀ امریکا را "سازنده" خوانده است.
دیمیتریف که مشاور ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه نیز است، گفته است که مذاکرات دیروز آغاز شد و قرار است فردا نیز ادامه یابد.
این گفتگو ها در شهر میامی ایالت فلوریدای امریکا برگزار شده است.
ستیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه ایالات متحدۀ امریکا و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور دونالد ترمپ نیز از اشتراک کننده های این مذاکرات اند.
این گفتوگوها تازهترین گام در تلاشهای دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ تمامعیار روسیه علیه اوکراین است؛ جنگی که جان دهها هزار نفر را گرفته و به چهارمین سال خود نزدیک میشود.
ترامپ در ماه نوامبر فشار بر کییف را آغاز کرد تا یک طرح ۲۸ مادهای را بپذیرد؛ طرحی که منتقدان میگویند بهگونه چشمگیری به نفع روسیه تنظیم شده است.
در همین حال، مارکو روبیو وزیر خارجۀ امریکا روز جمعه گفت، تنها در صورتی توافق صلح به دست خواهد آمد، که اوکراین و روسیه، هردو آن را بپذیرند.
در پی درگیریهای مرزی میان تایلند و کمبودیا نزدیک به یک میلیون نفر آواره شدند
وزارت داخلۀ کمبودیا روز یکشنبه اعلام کرد که بیش از نیم میلیون نفر در این کشور در پی دو هفته درگیریهای مرزی مرگبار با همسایهاش تایلند، از خانههای خود آواره شدهاند.
به گفتۀ مقامها، درگیریهای مجدد بین این دو همسایۀ جنوبشرقی آسیا در این ماه، از جمله با تانک، طیارۀ بیسرنشین و توپخانه، حداقل ۲۲ نفر را در تایلند و ۱۹ نفر را در کمبودیا کشته است.
این درگیری ناشی از اختلاف ارضی بر سر تعیین مرز ۸۰۰ کیلومتری آنها در دوران استعمار است.
وزارت داخلۀ کمبودیا در بیانیهای گفته است که در حال حاضر بیش از نیم میلیون مردم کمبودیا از جمله زنان و کودکان، به دلیل حملات تایلند مجبور به آوارگی شدند.
تایلند هم اعلام کرده است که به دلیل درگیری مرزی دوباره شعلهور شده، حدود ۴۰۰ هزار نفر در این کشور آواره شدهاند.
پس از پنج روز درگیری در ماه جون که منجر به کشته شدن دهها نفر شد، هر طرف دیگری را به تحریک درگیریهای تازه متهم کرده و اتهاماتی مبنی بر حمله به غیرنظامیان را مطرح کرده است.
زلنسکی میگوید که امریکا پیشنهاد مذاکرات مستقیم با روسیه و اوکراین را مطرح کرده است
رئیسجمهور اوکراین میگوید ایالات متحده پیشنهاد داده است مذاکرات مستقیمی با حضور نمایندگان امریکا، روسیه و اوکراین برگزار شود. همزمان، مذاکرهکنندهٔ ارشد کرملین برای گفتوگو با مقامهای امریکایی وارد میامی شد.
ولودیمیر زلنسکی روز شنبه در یک نشست خبری در کییف گفت که واشنگتن پیشنهاد مذاکرات مستقیم را با مقامهای اوکراینی در میان گذاشته است.
تا کنون، مقامهای امریکایی عمدتاً بهطور جداگانه با همتایان روس و اوکراینی خود دیدار کردهاند، نه اینکه هر سه طرف همزمان در یک اتاق حضور داشته باشند.
تا لحظهٔ انتشار این گزارش، امریکا، روسیه و کشورهای اروپایی بهطور رسمی تغییر در شکل مذاکرات را تأیید نکردهاند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که جنگ اوکراین به پایان چهارمین سال خود نزدیک میشود و در هفتههای اخیر، هم فعالیتهای دیپلوماتیک و هم برخوردهای نظامی شدت گرفته است.
ایالات متحده میگوید که بر ۷۰ هدف داعش در سوریه حمله کرده است
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا این حملات را "تلافی بسیار جدی" برای حملۀ ۱۳ دسامبر که منجر به کشته شدن دو سرباز امریکایی و یک غیرنظامی امریکایی شد، عنوان کرده است.
ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی "تروث" خود گفت که ایالات متحده "همانطور که قول داده بودم، انتقام بسیار جدی از تروریستهای قاتل مسئول" حمله پالمیرا میگیرد.
واشنگتن گفته بود که یک فرد مسلح به تنهایی از گروه دولت اسلامی (داعش) این حمله را در پالمیرا، یکی از شهرهای مرکزی سوریه انجام داده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بیانیهای اعلام کرد که ایالات متحده با جتهای جنگنده، هلیکوپترهای تهاجمی و توپخانه به بیش از ۷۰ هدف در چندین مکان در مرکز سوریه حمله کرد.
این اولین حادثه از این دست از زمان سرنگونی بشار اسد، حاکم دیرینه سوریه، در دسامبر سال گذشته بود و مقامات سوری گفتند که عامل این حمله یک عضو نیروهای امنیتی بود که قرار بود به دلیل "ایدههای افراطی اسلامگرایانه" خود اخراج شود.
رامی عبدالرحمان، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفته که دست کم پنج عضو گروه داعش در استان دیرالزور در شرق سوریه کشته شدند.
داعش در سال ۲۰۱۹ در سوریه شکست خورد، اما همچنان به ویژه در بیابان وسیع این کشور حضور دارد.
نیروهای امریکایی در حال حاضر در شمال شرقی سوریه که تحت کنترل کردها است و همچنین در التنف در نزدیکی مرز با اردن مستقر هستند.
جاشوا حریفاش پال را در روند ششم ناکاوت کرد
انتونی جاشوا، قهرمان پیشین سنگینوزن جهان، در یک مبارزهای جنجالی جیک پال، یوتیوبرِ تبدیلشده به بوکسر، را با ضربۀ فنی شکست داد.
این مبارزه شب گذشته در مرکز «کاسیا» در میامی امریکا برگزار شد و گزارش شده است که هر دو مبارز مجموعاً مبلغ هنگفت ۱۸۴ میلیون دالر از درامد این مسابقه را میان خود تقسیم کردهاند.
پیش از برگزاری، این دیدار به دلیل تفاوت چشمگیر در قدرت فیزیکی و سطح فنی میان جاشوا، قهرمان دو دورهای پیشین جهان از بریتانیا، و پال ــ که بیشتر بهعنوان یک چهره اینترنتی شناخته میشود و از طریق چند مسابقه نمایشی بوکس به شهرت و درآمد رسیده ــ نگرانیهای زیادی را در دنیای بوکس برانگیخته بود.
با این حال، در جریان مسابقه، جاشوا برای شکست دادن حریف بسیار کمتجربهتر از خود کار آسانی نداشت، اما در نهایت برتری او از نظر قدرت و جثه در مراحل پایانی مبارزه هشتراوندی آشکار شد.
در نهایت جاشوا در روند ششم حریفش را ناکاوت کرد.