آنان در صحبت با رادیو آزادی هشدار می‌دهند که در صورت بی‌توجهی نهادهای مسئول، این وضعیت می‌تواند به یک فاجعهٔ انسانی مبدل شود.

یک مهاجر که به‌تازگی از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندهار به‌سر می‌برد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید با اطفالش شب و روز خود را زیر یک ترپال سپری می‌کند:

"اینجا هیچ چیزی نداریم. سه طفل دارم؛ شب‌ها به‌دلیل سرمای شدید نمی‌توانند بخوابند. زیر یک ترپال می‌خوابیم. خانهٔ کرایی پیدا نمی‌شود و اگر هم پیدا شود، کرایه‌اش بسیار بلند است. اگر با ما کمک نشود، از بین خواهیم رفت."

در همین حال، یک مهاجر دیگر که او نیز در این اواخر از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندز زندگی می‌کند، می‌گوید وضعیت خانواده‌های برگشته نگران‌کننده است:

" اینجا زندگی بسیار تلخ می‌گذرد، وضعیت بسیار خراب است؛ خانه و زندگی نداریم. اطفال را در خانهٔ دیگران رها کرده‌ایم و وسایل ما در فضای باز، زیر باران و باد مانده است. به نهادها و نزد طالبان رفتم تا با من کمک کنند و برایم خیمه یا ترپال بدهند، اما به‌خدا دست خالی برگشتم. خانهٔ کرایی پیدا نمی‌شود و اگر هم پیدا شود، فقط یک اتاق با کرایهٔ ده هزار افغانی است که مصرف آب و برق نیز جداگانه بر آن اضافه می‌شود."

نه‌تنها مهاجران برگشته از پاکستان با مشکل نبود سرپناه روبه‌رو هستند، بلکه شماری از مهاجرانی که از ایران نیز بازگشته‌اند، می‌گویند با سرد شدن هوا در شرایط دشواری قرار دارند.

بازمحمد، مهاجر برگشته از ایران که چهار فرزند دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"در همین شبرغان که هستیم، هیچ درآمد و کار و باری وجود ندارد. زمستان هم است؛ همین چند شب می‌شود که اولادها به مسجد برای جمع‌کردن نان می‌روند و چهار–پنج نان می‌آورند."

این مهاجران از نهادهای مسئول حکومت طالبان و همچنان از نهادهای امدادرسان ملی و بین‌المللی می‌خواهند که هرچه زودتر در زمینهٔ فراهم‌سازی سرپناه و کمک‌های اولیه با آنان همکاری کنند.

در همین حال، حکومت طالبان به‌تازگی اعلان کرده است که روند توزیع زمین برای دومین شهرک مهاجران برگشته در ولایت کندهار آغاز شده است.

رادیو حریت، رسانهٔ نزدیک به طالبان، به‌تازگی به نقل از ریاست کار و شهرسازی کندهار گزارش داده است که این شهرک حدود سه هزار جریب زمین وسعت دارد و قرار است برای چهار هزار خانواده توزیع شود.

پیش از این نیز حکومت طالبان از ساخت چندین شهرک رهایشی برای مهاجران برگشته از ایران و پاکستان در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر داده است.

با این حال، روند بازگشت مهاجران افغان بسیار گسترده است و روزانه هزاران مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان بازمی‌گردند؛ موضوعی که نگرانی‌ها در مورد توانایی رسیدگی به نیازهای اولیهٔ آنان را افزایش داده است.

براساس آمار منتشرشده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون حدود ۲ اعشاریه ۸ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که بازگشت گستردهٔ مهاجران به افغانستان، در شرایط بحران اقتصادی و سرمای زمستان، می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری، وضعیت انسانی مهاجران برگشته به‌گونهٔ جدی وخیم‌تر خواهد شد.