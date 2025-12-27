لینک‌های قابل دسترسی

جهان

خداحافظی مردم با یک تعمیر کار چتری در هانگ‌کانگ

تعیمر کار قدیمی چتری
تعیمر کار قدیمی چتری

در هانگ‌کانگ ده ها تن با حضور گسترده در یکی از محله‌های قدیمی این شهر، با یک مرکز تعمیر کاری قدیمی چتری معروف به «شاه چتری ها» خداحافظی کردند.

یاو ییو-وای، ۷۳ ساله می گوید که این کسب‌وکار ۱۸۳ ساله خانوادگی اش را برای همیشه می بندد.

این دکان خانوادگی طی پنج نسل دست‌به‌دست شده است، اما به گفته یاو، تغییر عادت‌های خرید مردم به‌سوی خرید آنلاین و همچنین بالا رفتن سن او باعث شده که دیگر نتواند به کار ادامه دهد.

در حالی که بیشتر فروشندگان ترجیح می‌دهند مشتریان چترهای خراب‌شده را با چتر نو جایگزین کنند، یاو بر حفاظت از محیط زیست تاکید کرده و میگوید، بهتر است چتری های کهنۀ خود را ترمیم کنید.

تعطیلی این کسب‌وکار قدیمی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته و بسیاری آن را پایان یک دوره تاریخی در هانگ‌کنگ دانسته‌اند.

یونان از نجات ۱۳۱ مهاجر در نزدیکی جزیرهٔ کریت خبر داد

مهاجران- یونان
مهاجران- یونان

گارد ساحلی یونان روز شنبه، ۶ جدی، ۱۳۱ مهاجر را در نزدیکی جزیرهٔ کریت نجات داد.

به گفتهٔ یک سخنگوی پولیس، با این عملیات شمار افرادی که طی پنج روز گذشته در این منطقه از دریا نجات داده شده‌اند، به ۸۴۰ نفر رسیده است.

مهاجرانی که صبح شنبه نجات یافتند، در یک قایق ماهی‌گیری به جنوب کریت رسیده بودند.

ملیت مهاجران هنوز اعلام نشده است.

بسیاری از افرادی که تلاش می‌کنند از مسیر خطرناک لیبیا خود را به کریت برسانند، در این راه غرق می‌شوند.

در اوایل ماه دسمبر، پس از غرق‌شدن یک قایق در سواحل کریت، اجساد ۱۷ نفر که بیشتر آنان سودانی یا مصری بودند، پیدا شدند و ۱۵ نفر دیگر نیز ناپدید اعلام شدند. تنها دو نفر از این حادثه جان سالم به در بردند.

بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از آغاز سال جاری تاکنون بیش از ۱۶ هزار و ۷۷۰ نفر که قصد ورود به اروپا را داشتند، به جزیرهٔ کریت رسیده‌اند؛ رقمی که از هر جزیرهٔ دیگر یونان بیشتر است.

هشدار عربستان به جدایی‌طلبان جنوب یمن : مناطق تصرف‌شده را تحویل دهید

عربستان سعودی روز شنبه ۶جدی به گروه اصلی جدایی‌طلبان جنوب یمن موسوم به"شورای انتقالی جنوب" هشدار داد که نیروهای خود را عقب بکشند و کنترول مناطقی را که اخیراً تصرف کرده‌اند، دوباره به دولت مورد حمایت ریاض واگذار کنند.

خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گفت نیروهای شورای انتقالی جنوب باید دو ولایت منطقه‌ای را «به‌گونهٔ مسالمت‌آمیز» به دولت یمن تحویل دهند.

این هشدار یک روز پس از آن صادر شد که عربستان سعودی مواضع شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده عربی را در ولایت حضرموت هدف حملات هوایی قرار داد.

"شورای انتقالی جنوب" در یمن، درخواست عربستان سعودی را رد کرد

شماری از جنگجویان گروه جدایی‌طلبان یمن موسوم به"شورای انتقالی جنوب"(آرشیف)
شماری از جنگجویان گروه جدایی‌طلبان یمن موسوم به"شورای انتقالی جنوب"(آرشیف)

گروه اصلی جدایی‌طلبان جنوب یمن موسوم به"شورای انتقالی جنوب" درخواست عربستان سعودی مبنی بر عقب‌نشینی نیروهای این گروه از ولایات شرقی حضرموت و المهره را رد نموده، تأکید کرده که به تلاش‌های خود برای «تأمین امنیت» در این مناطق ادامه خواهد داد.

شورای انتقالی جنوب که در آغاز بخشی از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان علیه حوثی‌ها بود، در سال‌های اخیر تلاش‌های خود را برای خودمختاری جنوب یمن افزایش داده، این شورا که از حمایت امارات متحده عربی برخوردار است، بارها با حکومت مرکزی مورد حمایت ریاض درگیر شده است.

براساس خبرگزاری رویترز، این گروه روز جمعه(۲۶ دسمبر) در اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس(تویتر سابق) اعلام کرد که عملیات نظامی آن‌ها در حضرموت و المهره به هدف جلوگیری از تهدیدهای امنیتی، از جمله قطع مسیرهای تدارکاتی نیروهای حوثیِ مورد حمایت ایران، انجام می‌شود.

جدایی‌طلبان جنوب یمن همچنان ادعا کرده‌اند که نیروهای هوایی عربستان سعودی صبح روز جمعه مواضع آن‌ها را در شرق یمن هدف حملات هوایی قرار داده‌اند.

جدایی‌طلبان در یمن می گویند، عربستان مواضع آنها را هدف حملات هوایی قرار داده است

شهر صنعا پایتخت یمن(آرشیف)
شهر صنعا پایتخت یمن(آرشیف)

جدایی‌طلبان در کشور یمنِ جنگ‌زده می گوید که عربستان سعودی مواضع نیروهای آنها را در منطقه شرقی این کشور هدف حملات هوایی قرار داده است.

براساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، تلویزیون «عدن ایندیپندنت»، وابسته به شورای انتقالی جنوب امروز (جمعه ۲۶ دسمبر) (STC)گزارش داد که طیارات رزمی سعودی صبح امروز برخی مواضع را در ولایت نفت‌خیز حضرموت در شرق یمن که در اختیار نیروهای وابسته به این شورا قرار دارد، بمباران کردند.

منابع محلی به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته اند که در اثر درگیری‌های جداگانه با گروه‌های قبائیلی، حداقل دو جنگجوی وابسته به STC کشته و ۱۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

تا اکنون عربستان سعودی در این مورد واکنشی نشان نداده است.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ برای حمایت از حکومت به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی یمن، در برابر شورشیان حوثیِ مورد حمایت ایران، مداخله نظامی در آن کشور را آغاز کرد.

شورای انتقالی جنوبی (STC) که از سوی ابوظبی حمایت می شود، اخیراً حکومت تحت حمایت عربستان سعودی و شناخته شده توسط جامعۀ بین المللی یمن را از مقر آن در شهر عدن بیرون کرد.

سازمان صحی جهان: مرگ‌ومیر ناشی از سرخکان، از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۸۸ درصد کاهش یافته است

واکسین سرخکان(آرشیف)
واکسین سرخکان(آرشیف)

سازمان صحی جهان می گوید که مرگ‌ومیر ناشی از بیماری سرخکان بین سال‌های ۲۰۰۰ میلادی تا ۲۰۲۴ میلادی حدود ۸۸ درصد کاهش یافته و تلاش‌های واکسیناسیون در این مدت، جان حدود ۵۹ میلیون انسان را نجات داده است.

این سازمان روز پنج‌شنبه (۲۵ دسمبر) در یک خبرنامه گفت که با وصف این دستاوردهای درازمدت، بیماری سرخکان بار دیگر در سطح جهان در حال افزایش و این موضوع پیشرفت‌های سال‌های گذشته در زمینه کنترل این بیماری را با تهدید روبه‌رو کرده است.

بر اساس این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱ میلیون مورد ابتلا به سرخکان در سراسر جهان ثبت شده که این امر خلاها و کمبودها در پوشش واکسیناسیون و نظام‌های صحت عامه را متبارز می سازد.

سازمان صحی جهان تأکید کرده که برای جلوگیری از شیوع سرخکان، حداقل ۹۵ درصد مردم باید دو دوز واکسین این بیماری را دریافت کنند، اما این هدف تا هنوز در بسیاری از کشورها تحقق نیافته است.

این نگرانی ها درحالی مطرح شده که سازمان ملل متحد در ماه گذشته اعلام کرده که زندگی ۱۲.۹ میلیون کودک در افغانستان به دلیل بیماری سرخکان، اسهالات و سایر بیماری‌ها در معرض تهدید قرار دارد.

زلنسکی از دیدار "قریب الوقوع" با ترمپ خبر داد

ولودیمیر زلینسکی رییس جمهور اوکراین
ولودیمیر زلینسکی رییس جمهور اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز جمعه اعلام کرد که در روزهای آینده برای دیدار با رییس جمهور دونالد ترمپ، به ایالات متحده، سفر خواهد کرد.

زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس (تویتر سابق) نوشت: "حتی یک روز را هم از دست نمی‌دهیم. با رئیس‌جمهور ترمپ در مورد دیداری در بالاترین سطح در آینده نزدیک، توافق کرده‌ایم."

زلنسکی نوشته است: "پیش از سال نو (میلادی) می‌توان تصمیم‌های زیادی گرفت."

روزنامه کی‌یف پُست به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که این دیدار ممکن است در تاریخ ۲۸ دسمبر در اقامتگاه ترمپ در ایالت فلوریدا برگزار شود.

در هفته‌های اخیر، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین شدت گرفته است – جنگی که نزدیک به چهار سال است ادامه دارد و ده ها هزار قربانی گرفته.

تیم مذاکره‌کننده رییس جمهور ترمپ، متشکل از ستیف ویتکوف، نماینده ویژه، و جرد کوشنر، داماد ترمپ، گفت‌وگوهای فشرده‌ای با مقام‌های اوکراینی داشته‌اند.

زلنسکی همچنین روز پنجشنبه با ویتکوف و کوشنر گفت‌وگوی تلفونی کرد.

پس از آنکه یک طرح صلح ٢٠ ماده‌ای برای مدت طولانی محرمانه نگه داشته شده بود، زلنسکی در ٢٤ دسمبر این طرح را علنی ساخت.

این طرح شامل تضمین‌های امنیتی برای اوکراین است.

امریکا به درخواست نایجریا، حملات هوایی را بر شماری از پایگاه های داعش انجام داد

آرشیف(عکس جنبۀ تزینی دارد)
آرشیف(عکس جنبۀ تزینی دارد)

ایالات متحدۀ امریکا می گوید به درخواست حکومت نایجریا حملات هوایی را بر شماری از پایگاه های گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در شمال غرب آن کشور انجام داده است.

بر اساس خبرگزاری رویترز، دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا روز پنجشنبه(۲۵ دسامبر) اعلام کرد که اردوی امریکا عملیات نظامی را علیه شبه‌نظامیان داعش در قلمرو ایالت سوکوتو در نایجریا انجام داده است.

به گفته ترمپ، این عملیات به هدف جلوگیری از حملات داعش علیه مسیحیان در منطقه، صورت گرفته است.

قوماندانی بخش افریقای اردوی امریکا (افریکام) نیز تأیید کرده که این حملات هوایی در هماهنگی با مقامات نایجریا انجام شده و منجر به کشته شدن تعدادی از اعضای داعش شده است.

افریکام، در یک اعلامیه که منتشر و بعداً حذف شد، گفته که این عملیات ها به درخواست رسمی حکومت نایجریا صورت گرفته است.

اسرائیل یک تن را به اتهام همکاری با ایران دستگیر کرد

آرشیف
آرشیف

مقامات امنیتی اسرائیل می گویند که یک تن را به اتهام همکاری با ایران دستگیر کرده اند.

بر اساس اعلامیۀ مشترک پولیس و ادارۀ استخبارات داخلی"شین بت" اسرائیل، این شخص که هویت او افشا نشده، متهم به عکاسی و نقشه برداری از مناطق حساس از جمله اقامتگاه نفتالی بنت، صدراعظم سابق اسرائیل به هدایت"عناصر ایرانی" است.

این در حالیست که اردوی اسرائیل روز پنج‌شنبه(۲۵ دسامبر) در یک اعلامیه گفت که حسین محمود مرشد الجوهری یک عضو «کلیدی» واحد عملیات «نیروی قدس» سپاه پاسداران ایران را در لبنان کشته است.

براساس اعلامیه الجوهری در یک عملیات مشترک ادارات استخبارات و امنیت داخلی اسرائیل، در منطقهٔ نصریهٔ در لبنان کشته شده است.

ایران تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است.

پولیس استانبول ۱۱۵ تن را در تلاش جلوگیری از حملات احتمالی داعش، دستگیر کرد

پولیس استانبول می گوید که ۱۱۵ تن را در تلاش جلوگیری از حملات احتمالی گروۀ دولت اسلامی موسوم به داعش، دستگیر کرده است.

پولیس استانبول روز پنجشنبه(۲۵ دسامبر) در اعلامیه گفت که این افراد پس از دریافت هشدارها در مورد حملات احتمالی داعش در جریان جشن کریسمس و سال نو، دستگیر شده اند.

به گفته ادارۀ سارنوالی استانبول، حکم دستگیری ۱۳۷ فرد مظنون به برنامه‌ریزی حملات صادر شده، پولیس به ۱۲۴ محل در مناطق مختلف این شهر یورش برده که منجر به دستگیری ۱۱۵ تن شد و تلاش‌ها برای دستگیری ۲۲ مظنون باقی‌مانده، ادامه دارد. نیروهای امنیتی در جریان تلاشی‌ها، مقداری سلاح‌های خفیف، مهمات و شماری از اسناد را به دست آورده‌اند.

ادارۀ سارنوالی استانبول همچنین گفته که شماری از افراد دستگیر شده، به دست داشتن در منازعات مسلحانه در خارج از ترکیه متهم اند و حکم دستگیری آنها به اتهام جرایم تروریستی ملی و بین المللی صادر شده است.

پیش از این قوماندانی امنیۀ انقره در ۱۹ دسمبر هشدار داده بود که ممکن است داعش قبل از سال نو در انقره و استانبول حملاتی انجام دهد.

