کمیتۀ ملی احصائیه ازبکستان اعلام کرده که از ماه جنوری تا نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی، به ارزش ۱.۳ میلیارد دالر امریکایی به افغانستان صادرات داشته است.

بر اساس این آمار، افغانستان سومین شریک بزرگ تجارتی ازبکستان در بخش صادرات به‌شمار می‌رود.

طبق گزارش این نهاد، ازبکستان در این مدت به‌گونه مجموعی ۳۰.۹ میلیارد دالر به کشورهای مختلف صادرات داشته که از جمله، ۱.۳ میلیارد دالر آن به افغانستان صادر شده است.

صادرات ازبکستان نسبت به همین مدت در سال گذشته، ۲۶.۲ درصد افزایش یافته است.

بیشترین صادرات ازبکستان به روسیه انجام شده و پس از آن به ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، امارات متحده عربی، قرغیزستان، تاجیکستان و پاکستان قرار دارند.

کمیته ملی احصائیه ازبکستان چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که افغان‌ها در سال جاری بزرگ‌ترین گروه شهروندان خارجی بوده‌اند که برای اهداف تجارتی وارد این کشور شده‌اند.

بر اساس ارقامی که در ۲۷ قوس منتشر شده، از ماه جنوری تا اکتوبر سالجاری، ۳۳۹ هزار و ۵۸۵ افغان به منظور تجارت به ازبکستان سفر کرده‌اند.