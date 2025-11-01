سفر یک مقام ارشد وزارت مالیۀ امریکا برای دنبال کردن کمپاین فشار حد اکثری ادارۀ رئیس جمهور ترمپ به شرق میانه و اروپا

هدف این سفر دنبال کردن کمپاین "فشار حداکثری" دولت دونالد ترمپ علیۀ ایران و افزایش تدابیر حفاظتی برای محدود کردن بیشتر دسترسی گروههای تروریستی به سیستم مالی جهانی عنوان شده است.
بر اساس بیانیه، سفر هرلی به اسرائیل، امارات متحده عربی، ترکیه و لبنان روز جمعه به وقت امریکا آغاز میشود.
هرلی در این بیانیه گفت: "رئیسجمهور ترمپ به روشنی اعلام کرده که فعالیتهای بیثباتکننده و تروریستی ایران باید با فشار پایدار و هماهنگ پاسخ داده شود."
او افزود: "من مشتاقانه منتظر دیدار با شرکایمان هستم تا تلاشهایمان را برای جلوگیری از دسترسی مالی تهران و نیروهای نیابتیاش هماهنگ کنیم که برای فرار از تحریمهای بینالمللی، تأمین مالی خشونت و تضعیف ثبات در منطقه به آن متکی هستند."
خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویارک به درخواستش برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است.
هرلی گفته است که در اسرائیل در مورد پیشبرد کمپاین "فشار حداکثری" ترمپ علیۀ تهران، بهویژه علیه گروههای نیابتیاش در منطقه، تبادلنظر خواهد کرد.
فشار علیۀ ایران نیز در دستور کار سفر معاون وزیر مالیۀ ایالات متحده به امارات متحده عربی، در کنار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم است.
در زمان دولت جو بایدن، رئیسجمهور سابق امریکا، ایالات متحده نگرانیهایی را در مورد رعایت ضعیف تحریمها توسط امارات متحدۀ عربی مطرح کرده بود.
دونالد ترمپ در دور اول ریاستجمهوری خود، ایالات متحده را از توافق سال ۲۰۱۵ بین ایران و قدرتهای جهانی موسوم به "برجام" خارج کرد. این توافق محدودیتهای شدیدی را بر فعالیتهای غنیسازی یورانیم تهران در بدل لغو تحریمها اعمال میکرد.
آقای ترمپ در دومین دور ریاستجمهوری خود، کمپاین "فشار حداکثری" بر ایران را از سرگرفته است که شامل تلاشها برای جلوگیری از توسعۀ سلاح هستهای توسط تهران است.
ایالات متحده به تاریخ ۲۲ جون سه تأسیسات هستهای نطنز، فردو و مرکز تولید یورانیم اصفهان را بمباران کرد که به گفتهٔ رئیسجمهور امریکا، آنها را "بهطور کامل و مطلق نابود کرد."
سازمان ملل متحد اخیراً بار دیگر تحریم تسلیحاتی و سایر تحریمها را علیه ایران به دلیل عدول از تعهداتش از برجام اجرایی کرد.
قدرتهای غربی ایران را به داشتن دستور کار مخفیانه برای توسعهٔ قابلیت تسلیحات هستهای با غنیسازی یورانیم تا سطح بالایی از خلوص متهم میکنند. تهران، اما، میگوید که برنامه هستهایش کاملاً برای مصارف صلحآمیز است.