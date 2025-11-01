زمین ۹ شهرک رهایشی از سوی طالبان دولتی اعلام شد

وزارت عدلیه حکومت طالبان امروز دهم عقرب در اعلامیه‌ای گفته است که در این روند، ۹ شهرک به صورت کامل به اساس فیصله شرعی محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده به ګفته آنها امارتی، ملکیت دولت اعلام شده است.

بر اساس اعلامیه، این شهرک‌ها در مجموع بیش از ۵۰ هزار جریب زمین غصب ‌شده را در بر می‌گیرند.

در اعلامیه از شهرک‌های ملا تره‌خیل، سردار محمد داوود خان و ملا عزت در کابل، شهرک خالد بن ولید در ولایت بلخ، شهرک شهرنو در میدان وردک، شهرک‌های حکیم سنایی و نوآباد در غزنی و شهرک‌های حاجی قدیر و اسحاق گیلانی در ننگرهار به‌عنوان شهرک‌هایی یاد شده که به‌طور کامل مسترد گردیده ‌اند.

در اعلامیه همچنان آمده است که زمین‌های برخی دیگر از شهرک‌ها نیز به ‌صورت جزئی یا کامل بازگردانده شده و به‌عنوان ملکیت امارت یا دولت تثبیت گردیده‌اند.

وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌گوید که در سه سال گذشته، علاوه بر شهرک‌های رهایشی، حدود چهار میلیون جریب زمین دیگر نیز در سراسرکشور به‌عنوان ملکیت امارت تثبیت شده است.