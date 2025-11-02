لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۱۱ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۱۵

خبر ها

سید راشد کاشفی، خبرنگار آزاد پس از سپری کردن حدود هفت ماه در زندان، آزاد شد

مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع آگاه در کابل گفته است که سید راشد کاشفی خبرنګار ازاد در کابل حوالی ساعت ۷ شام روز شنبه ۱۰ عَقرب، از زندان استخبارات کابل آزاد شد.

مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی کاشفی، این خبرنگار تأکید کرده است که حقوق بنیادی این خبرنگار که به اتهام همکاری با رسانه‌های تبعیدی و محاکمه و زندانی شده بود به طور جدی نقض شده است.

سید راشد کاشفی در تاریخ ۲۴ حمل سال جاری به اتهام همکاری با برخی رسانه‌های تبعیدی، توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد و سپس توسط محکمه ابتدایی این شهر، به یک سال زندان محکوم گردید.

کاشفی از زمان بازداشت تا آزادی‌اش، شش ماه و ۱۹ روز را در زندان‌های مختلف از جمله در ریاست ۴۰ استخبارات، زندان پلچرخی و زندان بگرام سپری کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه ای از حکومت طالبان خواسته است که در کنار احترام به حقوق خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌ای، هر چه زودتر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند و اجازه دهد آنان آزادانه از حقوق خود، طبق قانون رسانه‌های کشور بهره‌مند شوند و بتوانند بدون تهدید، فشار و ترس از بازداشت کار کنند.

بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، هم‌اکنون دست‌کم هفت خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان در بازداشت یا در حال گذراندن محکومیت خود هستند.

مقام‌های نظامی اوکراین: در برابر حملات شدید روسیه مقاومت می‌کنیم

آرشیف، یکی از سربازان اردوی اوکراین

مقام‌های نظامی اوکراین تأکید کرده‌اند که نیروهایشان هنوز در شهر پوکروفسک در شرق این کشور، در برابر حملات شدید حدود ۱۷۰ هزار سرباز روسی مقاومت می‌کنند.

الکساندر سیرسکی، قوماندان کل نیروهای اوکراین، روزشنبه اول نوامبر در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشت که عملیات همه‌جانبه برای نابودسازی و بیرون‌راندن نیروهای دشمن از پوکروفسک ادامه دارد.

این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین نبرد برای این شهر را که بیشتر ویران شده اولویت خوانده بود.

زلنسکی به تاریخ ۳۱ اوکتوبر گفت روس‌ها می‌خواهند با تمام کشور ما همان کاری را بکنند که با پوکروفسک، کوپیانسک و دیگر شهرها و مناطق انجام می‌دهند. آن‌ها باید در همان‌جایی که رسیده‌اند متوقف و در همان‌جا نابود شوند.

برآوردها نشان می‌دهد که میان ۲۰۰ تا ۴۰۰ سرباز روسی هم‌اکنون در نواحی شرقی شهر پوکروفسک در منطقه‌ی دونتسک جابه‌جا شده‌اند و با استفاده از محیط شهری، زیرزمین‌ها و لباس‌های غیرنظامی، تلاش می‌کنند از شناسایی نیروهای اوکراینی در امان بمانند.

همانند شهرهای بزرگ دیگر اوکراین پوکروفسک نیز اهمیت نظامی زیادی دارد و مسیرهای مهم تدارکاتی را برای نیروهای اوکراینی فراهم می‌کند.

تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که سقوط این شهر می‌تواند مسیر نیروهای روسیه را به سوی غرب اوکراین باز کند و مناطق جنوبی اوکراین را در معرض خطر قرار دهد.

خبرگزاری «زویوزدا» وابسته به وزارت دفاع روسیه روز شنبه اول نوامبر ادعا کرده بود که نیروهای اوکراینی در پوکروفسک شروع به تسلیم شدن کرده‌اند.

یک شهروند افغان در فرانسه به اتهام داشتن ارتباط با داعش بازداشت شد

آرشیف

نیروهای امنیتی فرانسه یک شهروند افغان را به اتهام داشتن ارتباط با یکی از شاخه‌های گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت کرده‌اند.

خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که اداره‌ی سارنوال مبارزه با تروریزم فرانسه امروز اعلام کرد که این جوان ۲۰ ساله هفته‌ی گذشته در شهر لیون بازداشت شده است.

او متهم است که در چارچوب یک گروه جنایی تروریستی فعالیت می‌کرده و به یکی از نهادهای تروریستی کمک مالی می‌نموده است.

وی تا زمان محاکمه در بازداشت باقی خواهد ماند.

در خبر گفته شده است که این شهروند افغان متهم است که به گروه داعش کمک مالی می‌کرده و از طریق شبکه‌های اجتماعی، از جمله تیک‌تاک و سنپ چت برای این گروه تبلیغ می‌نموده است.

شاخه‌ ای خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به دست داشتن در حملات متعدد در افغانستان و حمله‌ی مرگبار در ماه مارچ سال ۲۰۲۴ در مسکو پایتخت روسیه متهم است.

سومین و آخرین دیدار تیم‌های ملی کریکت افغانستان و زیمبابوی

آرشیف

قرار است تیم‌های ملی کریکت افغانستان و زیمبابوی روز یک‌شنبه یازده عقرب در سومین و آخرین دیدار بیست‌اوره خود با هم روبه‌رو شوند.

این بازی به میزبانی زیمبابوې، فردا ساعت چهار پس از چاشت به وقت کابل، در هراره پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.

تیم افغانستان در دیدار های قبلی این سلسله، بازی نخست را با برتری ۵۳ دوش و بازی دوم را با تفاوت ۷ ویکت در برابر زیمبابوې پیروز شده بود.

وزارت خارجه اوکراین: حملات روسیه تروریزم هسته‌ای است

آرشیف

وزارت خارجه اوکراین حملات روسیه بر تأسیسات ملکی انرژی این کشور را محکوم کرده و مسکو را به «تروریزم هسته‌ای» متهم کرده است.

وزارت خارجه اوکراین روز گذشته در اعلامیه‌ای گفت که حملات عمدی روسیه بر بخش ملکی انرژی، به‌طور مستقیم بر روند فعالیت‌های ایمن انرژی هسته‌ای این کشور تأثیر منفی می‌گذارد.

در اعلامیه ګفته شده که این اقدام معادل با تروریزم هسته‌ای بوده و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

در اعلامیه به بیانیه‌ی اخیر اداره‌ی بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده است که در آن نهاد وابسته به سازمان ملل متحد گفته است، روسیه در این حمله آن سب‌استیشن یا ایستگاه برق را هدف قرار داده که برای امنیت و مصونیت هسته‌ای اوکراین اهمیت حیاتی دارد.

سازمان ملل متحد گفته است که در نتیجه‌ی این حمله، خطوط خارجی برق نیروگاه هسته‌ای «خمیلنیتسکی» در جنوب اوکراین قطع شده است.

همچنین، گروه هفت کشور صنعتی جهان (G7) روز گذشته در بیانیه‌ای دیگر، تجاوز روسیه بر اوکراین و تأثیرات مخرب آن بر بخش انرژی اوکراین را محکوم کرده است.

پژوهشگران پوهنتون ییل: کشتارهای جمعی همچنان در شهر الفاشر ادامه دارد

آرشیف

تصاویر تازه‌ی ماهواره‌ای نشان می‌دهد که احتمالاً کشتارهای جمعی همچنان در داخل و اطراف شهر الفاشر در سودان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پژوهشگران پوهنتون ییل این موضوع را چند روز پس از آن اعلام کردند که این شهر به دست نیروهای حمایت سریع یا RSF سقوط کرد.

نیروهای حمایت سریع که از اپریل ۲۰۲۳ با اردوی منظم در جنگ هستند، روز یک‌شنبه گذشته الفاشر را تصرف کردند و پس از محاصره‌ی ۱۸ ماهه، اردو را از آخرین پایگاه در منطقه دارفور غربی بیرون راندند و کنترل آنرا به دست گرفتند.

پس از سقوط شهر، گزارش‌هایی از اعدام‌های فوری، خشونت جنسی، حمله به امدادگران، چپاول و کشتار افراد منتشر شده، در حالی که ارتباطات در این منطقه تقریباً به‌طور کامل قطع شده است.

در گزارشی که روز جمعه از سوی لابراتوار پژوهش‌های بشردوستانه دانشگاه ییل منتشر شد، آمده است که تصاویر تازه آن‌ها را به این باور رسانده که بخش بزرگی از جمعیت ممکن است کشته، اسیر یا پنهان شده باشند.

این لابراتوار دست‌کم در ۳۱ منطقه اشیایی را شناسایی کرده که با اجساد انسان‌ها مطابقت دارد؛ این مناطق شامل محله‌ها، محوطه‌های دانشگاه و مکان‌های نظامی بین دوشنبه تا جمعه می‌باشد.

در گزارش آمده است که نشانه‌های ادامه‌ی کشتار جمعی به‌وضوح قابل مشاهده است.

بازماندگانی از الفاشر که به شهر نزدیک تَوِیله رسیده‌اند، به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که شاهد کشتارهای جمعی، تیراندازی به کودکان در برابر والدین‌شان، و ضرب و شتم و غارت غیرنظامیان در هنگام فرار بوده‌اند.

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیش از ۶۵ هزار نفر از الفاشر گریخته‌اند، اما ده‌ها هزار تن هنوز در شهر گیر مانده‌اند.

در طول این جنگ، هم نیروهای حمایت سریع و هم اردوی سودان به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده‌اند.

اردوی اسرائیل: سه جسد مربوط به گروگان‌ ها نیست

آرشیف، سربازان اردوی اسرائیل در مرز با قلمرو فلسطین به ساختمان‌های ویران شده در نوار غزه نگاه می‌کنند.

اردوی اسرائیل روز شنبه اول نومبر اعلام کرد سه جسدی را که شب گذشته از طریق صلیب سرخ از غزه دریافت کرده، مربوط به گروگان‌هایی که در قلمرو فلسطینی نگهداری می‌شدند، نیست.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل گفته که بررسی‌های عدلی نشان داده این اجساد متعلق به هیچ‌یک از ۱۱ گروگان درگذشته‌ای که هنوز تحویل داده نشده اند، نمی باشد.

پس از آغاز آتش‌بس در ۱۰ اکتبر، گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته شده است، ۲۰ گروگان زنده‌ای را که هنوز در اختیار داشت آزاد کرد و روند بازگرداندن اجساد گروگان‌های کشته‌شده را نیز آغاز نمود.

این آتش‌بس که به میانجی‌گری ایالات متحده صورت گرفت تاکنون، در مجموع ۱۷ جسد بازگردانده شده که شامل ۱۵ اسرائیلی، یک تبعه تایلندی و یک تبعه نیپالی است.

اسرائیل حماس را متهم می‌کند که با تأخیر در بازگرداندن اجساد، به تعهدات خود عمل نکرده است، اما حماس می‌گوید یافتن اجساد در میان ویرانه‌های غزه به زمان نیاز دارد.

افراد مسلح دو سرباز را در پاکستان ربودند

آرشیف

مقام‌های پولیس در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا، می‌گویند افراد مسلح ناشناس در منطقه‌ی «هوېد» یک سرباز اداره‌ی مبارزه با تروریزم (CTD) و در «سردی خېل» یک سرباز بخش ویژه‌ی پولیس را ربوده‌اند. پولیس افزوده است که هر دو رویداد در تاریخ ۳۱ اکتبر رخ داده و عملیات جستجو برای یافتن آنان آغاز شده است.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت ربودن این دو سرباز پولیس را بر عهده نگرفته است.

در همین حال، پولیس و باشندگان محل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیواروپای آزاد – رادیوآزادی گفته‌اند که در واکنش به این رویداد ها، کمیته‌ی صلح «هوېد» پدر و برادر یکی از افراد مظنون را ربوده و نزد خود نگه داشته است.

رهبران کمیته‌ی صلح طرفدار حکومت به رادیو مشال گفته‌اند تا زمانی که سربازان پولیس آزاد نشوند، پدر و برادر فرد مظنون در نزد آنان باقی خواهند ماند.

در منطقه بنو و مناطق همجوار آن، از جمله وزیرستان شمالی، افراد مسلح بارها بر نیروهای نظامی و پولیس حمله کرده‌اند و گاهی نیز سربازان را به اسارت گرفته‌اند.

اردوی پاکستان و پولیس می‌گویند که به تأمین امنیت در منطقه متعهد هستند و هر از گاهی عملیات نظامی در آنجا انجام می‌دهند.

زمین ۹ شهرک رهایشی از سوی طالبان دولتی اعلام شد

آرشیف

وزارت عدلیه حکومت طالبان امروز دهم عقرب در اعلامیه‌ای گفته است که در این روند، ۹ شهرک به صورت کامل به اساس فیصله شرعی محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده به ګفته آنها امارتی، ملکیت دولت اعلام شده است.

بر اساس اعلامیه، این شهرک‌ها در مجموع بیش از ۵۰ هزار جریب زمین غصب ‌شده را در بر می‌گیرند.

در اعلامیه از شهرک‌های ملا تره‌خیل، سردار محمد داوود خان و ملا عزت در کابل، شهرک خالد بن ولید در ولایت بلخ، شهرک شهرنو در میدان وردک، شهرک‌های حکیم سنایی و نوآباد در غزنی و شهرک‌های حاجی قدیر و اسحاق گیلانی در ننگرهار به‌عنوان شهرک‌هایی یاد شده که به‌طور کامل مسترد گردیده ‌اند.

در اعلامیه همچنان آمده است که زمین‌های برخی دیگر از شهرک‌ها نیز به ‌صورت جزئی یا کامل بازگردانده شده و به‌عنوان ملکیت امارت یا دولت تثبیت گردیده‌اند.

وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌گوید که در سه سال گذشته، علاوه بر شهرک‌های رهایشی، حدود چهار میلیون جریب زمین دیگر نیز در سراسرکشور به‌عنوان ملکیت امارت تثبیت شده است.

پس از بیش از ۲۰ روز بسته بودن، تورخم برای «بازگشت پناهجویان افغان» بازگشایی شد

پس از بیش از ۲۰ روز بسته‌بودن، گذرگاه مرزی تورخم میان پاکستان و افغانستان از اول نومبر برای فعالیت‌های محدود بازگشایی شده است.

به گزارش خبرنگار رادیو مشال رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی از محل، سایر گذرگاه‌های مرزی همچنان بسته هستند.

بر اساس مقررات فعلی، تنها پناهجویان افغان اجازه عبور از مرز را دارند.

در همین حال خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان هم خبر داده است که این دروازه فقط برای پناهندگان افغان که به کشور بازمی‌گردند باز خواهد بود.

در خبر به نقل از مقامات محلی گفته شده که سایر مسافران تا اطلاع ثانوی از استفاده گذرگاه تورخم خودداری کنند.

مقام‌های رسمی می‌گویند این فعالیت محدود امروز و احتمالاً فردا ادامه خواهد داشت، در غیر این صورت، مرز برای تجارت و عبور و مرور عمومی بسته خواهد ماند.

خبرنگار مشال همچنین افزوده است که صدها لاری و هزاران نفر در دو سوی مرز همچنان سرگردان مانده‌اند. این مرز از ۱۲ اکتوبر، پس از درگیری‌های مرگبار میان نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان افغان، بسته شده بود.

