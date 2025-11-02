بارک در حاشیه‌ی نشست «گفت‌وگوی منامه» در بحرین به خبرنگاران گفت که امیدوار است در جریان این سفر، سوریه به ائتلافی که به رهبری امریکا برای مبارزه با گروه «دولت اسلامی» یا داعش تشکیل شده، بپیوندد.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع سوری گزارش داده است که احتمال می‌رود این سفر در دو هفته‌ی آینده انجام شود.

براساس فهرست وزارت خارجه‌ی ایالات متحده درباره‌ی سفر رهبران خارجی، تاکنون هیچ رئیس‌جمهور سوریه به‌طور رسمی به واشنگتن سفر نکرده است.

شرع در ماه سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک سخنرانی کرده بود.

پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در ماه دسامبر سال ۲۰۲۴، احمد شرح رئیس‌جمهور جدید این کشور چندین سفر خارجی انجام داده است، زیرا حکومت انتقالی او می‌کوشد روابط خود را با قدرت‌های جهانی که در دوران اسد با دمشق روابط خود را قطع کرده بودند، از سر بگیرد.

بارک گفت که واشنگتن می‌خواهد سوریه به ائتلافی بپیوندد که از سال ۲۰۱۴ میلادی به رهبری امریکا برای مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت می‌کند. داعش در اوج قدرت خود، میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، حدود یک‌سوم خاک سوریه و عراق را در اختیار داشت.

شرع در گذشته رهبری یکی از شاخه‌های شبکه‌ی القاعده در سوریه را بر عهده داشت، اما ده سال پیش گروه او از القاعده جدا شد و سپس درگیر نبرد با گروه دولت اسلامی گردید.

ائتلاف تحت رهبری امریکا و هم‌پیمانان محلی آن در سال ۲۰۱۹ میلادی جنگجویان داعش را از آخرین پایگاه‌شان در سوریه بیرون راندند.

منابعی در ماه جون به رویترز گفته بودند که این گروه تلاش دارد از فروپاشی رژیم اسد بهره‌برداری کند و بار دیگر نفوذ خود را در سوریه و عراق گسترش دهد.

بارک همچنین در نشست سران گفت که سوریه و اسرائیل برای کاهش تنش‌ها، گفتگوهایی را که با میانجی‌گری امریکا انجام می‌شود، ادامه می‌دهند.

او افزود که دو طرف به توافق نزدیک شده‌اند، اما مشخص نکرد که این توافق چه زمانی نهایی خواهد شد.

نمایندگان سوریه و اسرائیل در تلاش‌اند به توافقی دست یابند، و دمشق امیدوار است که این مذاکرات به توقف حملات هوایی اسرائیل و خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق جنوبی سوریه منجر شود.