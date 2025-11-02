در حالی که درگیری‌ میان دو طرف شدت یافته است، دیمتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته که دیدار روسای جمهور روسیه و ایالات متحده «در حال حاضر ضروری نیست.»

خبرگزاری تاس دوم نومبر گزارش داد، که این سخنان تازه‌ترین نشانه از آن است که مسکو مصمم است تهاجم تمام‌عیار خود را که نزدیک به چهار سال ادامه دارد، باوصف تلاش‌های صلح‌جویانهٔ به رهبری امریکا، ادامه دهد.

پسکوف گفت: «آنچه در حال حاضر لازم است، کار دقیق و موشکافانه برای رسیدگی به جزئیات مشخص مشکل است.» او توضیح بیشتر نداد.

حملات راکتی شبانه بر اوکراین

پسکوف این سخنان را در حالی گفت که ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در دوم نومبر گفت که روسیه در طول شب راکت‌های بالستیک اسکندر-ام پرتاب کرده و ۷۹ حملۀ طیارهٔ بی‌سرنشین را انجام داده است.

در نتیجه حمله طیارهٔ بی‌سرنشین روسیه بر شهر اودیسا در اوکراین، ۲ نفر کشته شدند و ۱ نفر زخم برداشت.

به گفتهٔ اولِه کیپر، رئیس ادارهٔ نظامی منطقه، در این حمله «زیرساخت‌های ملکی» آسیب دیده است.

بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده است که یک ساختمان مسکونی در شهر زاپوریژیا هدف حمله قرار گرفته است.

در این رویداد کسی آسیب ندید، اما ۳ نفر در نقاط دیگر شهر زخمی شدند.

در پاسخ، اوکراین یک تانکر نفت و تاسیسات در بندر تو اپسه واقع در منطقهٔ کراسنودار روسیه را هدف قرار داد.

مقام‌های محلی گفتند: «تکه‌های طیاره‌های بی‌سرنشین بر یک تانکر نفت افتاد و به آن آسیب رساند.

به گفتۀ مقامات، آتش‌سوزی در کشتی رخ داد و خدمۀ آن تخلیه شدند.

مقام‌های نظامی اوکراین از ادامهٔ درگیری‌ها در مناطق متعدد در دوم نومبر در خطوط مقدم جنگ، خبر دادند.

اما تمرکز عمده همچنان بر شهر پوکروفسک است، جایی که گفته می‌شود نیروهای اوکراین با حدود ۱۷۰ هزار سرباز روسی روبه‌رو هستند.

نبرد بر سر پوکروفسک

کارشناسان هشدار می‌دهند که سقوط پوکروفسک می‌تواند مسیر پیشروی روس‌ها به سوی دنیپروپتروفسک را باز کند و مناطق جنوبی اوکراین را در معرض خطر قرار دهد.

پوکروفسک پیش از جنگ حدود ۷۰ هزار نفر جمعیت داشت.

جنرال الکساندر سیرسکی، لوی درستیز نیروهای مسلح اوکراین، در اول نومبر در فیسبوک نوشت: «ما روی پوکروفسک کنترل داریم.»

او افزود: «عملیات گسترده برای نابودی و بیرون راندن نیروهای دشمن از پوکروفسک ادامه دارد.»

یک روز پیش از این، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که نبرد برای این شهر تقریباً ویران‌شده «اولویت» شان خواند.

به دنبال گزارش‌های رسانه‌های غربی، کیف تایید کرد که نیروهای ویژه به شهر استراتژیک پوکروفسک اعزام شده‌اند، در حالی که نیروهای روسیه ادعا کردند مدافعان اوکراین را در آنجا محاصره کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین ادعا کرد که تمام ۱۱ عضو یک گروه نیروهای ویژهٔ اوکراین را که با هلیکوپتر در شهر فرود آمده بودند، از بین برده است.

وضعیت در میدان نبرد هنوز نامشخص است و به‌طور مستقل قابل تایید نیست.

برآوردها نشان می‌دهد که بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ سرباز روسیه اکنون در مناطق شرقی شهر پوکروفسک در منطقهٔ دونتسک مستقر هستند.

آنها برای فرار از شناسایی شدن توسط اوکراینی‌ها از زیر زمینی‌ها و لباس‌های ملکی کار می‌گیرند.