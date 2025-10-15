خبر ها
منبع: در سفر به مسکو، احمد الشرع «خواستار تحویل بشار اسد» میشود
قرار است احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، در نخستین سفرش به مسکو، خواستار تحویل بشار اسد، رئیسجمهور مخلوع سوریه شود.
خبرگزاری فرانسپرس به نقل از یک مقام حکومتی سوریه که نامش فاش نشده، گزارش داده است که الشرع در سفر چهارشنبه ۱۵ اکتوبر به مسکو از روسیه خواهد خواست که تمامی افرادی را که «مرتکب جنایات جنگی» شدهاند و در روسیه حضور دارند، به ویژه بشار اسد را تحویل دهد.
بشار اسد پس از سرنگونی رژیمش در دسمبر گذشته به مسکو پناهنده شد.
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، گزارش داده که الشرع طی یک سفر رسمی امروز به مسکو میرود و قرار است با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مورد مسائل دوجانبه، منطقهای و بینالمللی گفتگو کند.
دود غلیظ در آسمان کابل؛ مجاهد: تانکر تیل در کابل منفجر شد
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در مربوطات شهر کابل یک تانکر تیل منفجر شده که در نتیجه آن آتشسوزی رخ داده است.
تصاویر که در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، دود غلیظ را در آسمان شهر کابل نشان میدهد.
هنوز روشن نیست که این آتشسوزی در کدام ساحۀ شهر کابل به وقوع پیوسته است.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی نگرانی شان را در مورد احتمال وقوع حملۀ دیگر از سوی پاکستان ابراز کردند.
اما مجاهد در شبکه ایکس، توییتر سابق از مردم خواسته که تشویش نکنند.
پاکستان در یازدهم اکتوبر حملات را در کابل و پکتیکا انجام داد که باعث درگیریهای مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی شد.
ریچارد بنیت در واکنش به درگیریهای مرزی از طالبان افغان و پاکستان خواست غیرنظامیان را محافظت کنند
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در واکنش به درگیریهای مرزی اخیر میان نیروهای طالبان و پاکستانی، خواستار خویشتنداری دو طرف شده است.
بنیت چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر، در شبکه ایکس توییتر سابق همچنان از دو طرف خواست که از غیرنظامیان محافظت کنند.
او نوشت که از گزارشهای متعدد در مورد تلفات غیرنظامیان و همچنان بیجاشدن ناشی از این درگیریها عمیقاً نگران است.
پیش از این، حکومت طالبان گفت که در حملات صبح چهارشنبه نیروهای پاکستانی بر ولسوالی سپین بولدک کندهار، حداقل ۱۲غیرنظامی کشته شدند.
طالبان: شرکتهای روسی آمادهاند در پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل سرمایهگذاری کنند
وزارت آب و انرژی حکومت طالبان میگوید که روسیه آمادگی خود را برای سرمایهگذاری در پروژههای آب و انرژی افغانستان اعلام کرده است.
در اعلامیهای که از سوی این وزارت، چهارشنبه ۱۵ اکتوبر، نشر شد آمده است که نماینده سفارت روسیه در کابل و مسئولان سه شرکت معتبر روسی در دیدار با عبدالهادی یعقوب، معین انرژی وزارت آب و انرژی طالبان برای سهم گیری در اجرای پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل ابراز آمادگی کردند.
پیش از این حکومت طالبان گفته بود که اجرای عملی این پروژه سه سال زمان میبرد و از طریق آن برای حدود دو میلیون ساکن کابل آب آشامیدنی فراهم خواهد شد.
ساکنان کابل از کمبود شدید آب در ساحات مختلف این شهر شکایت دارند.
روسیه یگانه کشوری در جهان است که با گذشت بیش از چهارسال حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.
مجاهد: حد اقل ۱۲ فرد ملکی در حملات امروز پاکستان در سپین بولدک کشته شدند
حد اقل ۱۲ تن در نتیجۀ برخورد میان نیروهای پاکستانی و طالبان در منطقۀ مرزی سپین بودلدک ولایت کندهار افغانستان کشته شده اند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیامی روی تویتر نوشته است "صبح امروز بار دیگر نیروهای پاکستانی حملات خود را با سلاحهای سبک و سنگین بر ولسوالی سپینبولدک ولایت کندهار آغاز کردند، که در نتیجه آن، بیش از ۱۲ تن از شهروندان ملکی شهید و بیش از ۱۰۰ تن زخمی شدند".
مجاهد همچنان افزوده است که نیروهای طالبان سپس حملات متقابل انجام دادند.
در این حال خبرگزاری فرانس پریس به نقل از مقامهای طالبان در سپین بولدک، شمار کشته شده های این درگیری را ۱۵ نفر گزارش داده است.
تا هنوز مقامهای پاکستانی در بارۀ درگیری های صبح امروز در سپین بولدک چیزی نگفته اند، اما پیش از این اردوی پاکستان گفته بود که مناطقی را در نزدیک منطقۀ قبایلی کُرم هدف قرار داده اند.
اجساد چهار گروگان دیگر از غزه به اسرائیل منتقل شد
اردوی اسرائیل میگوید اجساد چهار گروگان دیگر دیروز از غزه به اسرائیل منتقل شد.
مقامهای اسرائیلی گفتند که اجساد این گروگانان به ادارۀ صلیب سرخ سپرده و سپس به اسرائیل انتقال داده شد.
اردوی اسرائیل در بیانیۀ دیروز گفت که اجساد این گروگانان برای تحقیق به طب عدلی سپرده شده اند.
به اساس توافق آتش بس میان حماس، و اسرائیل، پیش از این ۲۰ گروگان زندۀ اسرائیلی به اسرائیل سپرده شده بودند.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا یک گروه تروریستی دانسته میشود.
توافق آتش بس بین دو طرف، جنگ دوساله در غزه را که ده ها هزار کشته به جا گذاشت پایان داد.
پیروزی با تفاوت ۲۰۰ رنز ؛ افغانستان قهرمان سلسله مسابقات ۵۰ آوره در برابر بنگله دیش شد
تیم ملی کریکت افغانستان در سومین بازی یکروزه بنگلادیش را با تفاوت ۲۰۰ رنز شکست داد.
تیم افغانستان برای حریف ۲۹۴ رنز هدف تعیین کرد ولی تمام بازیکنان بنگلادیش در ۹۴ رنز اوت شدند.
ابراهیم زدران با گرفتن ۹۵ رنز در این پیروزی نقش کلیدی بازی کرد.
همچنان محمد نبی با کسب ۶۲ رنز در ۳۷ توپ، بدون آن که اوت شود، درخشش چشمگیر داشت.
به این ترتیب افغانستان در این سلسلۀ مسابقات ۵۰ آوره ۳ مقابل صفر بنگلا دیش را شکست داد.
در سلسلۀ مسابقات ۲۰ آوره که پیش از این بین دو تیم در امارات متحدۀ عرب برگزار شده بود، بنگلادیش توانسته بود افغانستان را ۳ مقابل صفر شکست دهد
سیاستمدار بریتانیایی که توسط یک افغان به مرگ تهدید شده بود از اخراج "مهاجرین مجرم" حمایت کرد
نایجل فراژ، رهبر حزب ریفورم بریتانیا که توسط یک افغان به مرگ تهدید شده بود از سیاست اخراج "مهاجران مجرم" توسط جرمنی حمایت کرد.
فراژ دیروز سه شنبه به خبرنگاران گفت "جرمنی به ما نشان داد که این کار ممکن است".
دیروز یک محکمه در جنوب لندن، فیاض خان، یک مهاجر افغان را به جرم تهدید رهبر حزب ریفورم بریتانیا، در یک ویدیو در تیک تاک، مجرم شناخت و به پنج سال حبس محکوم کرد.
این ویدیوی فیاض خان در ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴، یعنی یک سال پیش، نشر شده بود.
نایجل رهبر حزب ریفورم بریتانیا، پس از صدور حکم محکمه، گفت که فرد مجرم پس از رهایی بازهم در جاده های بریتانیا آزادانه گشت و گذار خواهد کرد.
او پیشنهاد کرد که یگانه راه جلوگیری از حضور فیاض خان در جاده های بریتانیا، این است که توافقی برای اخراج مجرمین با افغانستان، صورت گیرد.
پیش از این جرمنی ده ها افغان را که از سوی محاکم مجرم شناخته شده اند به افغانستان فرستاده است.
این اقدام سبب واکنش سازمانهای مدافع از حقوق مهاجران شد که باور دارند زندگی کسانی که دوباره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان فرستاده میشوند، در خطر است.
یک مرد افغان در بریتانیا به جرم نشر ویدیوی تهدید آمیز در تیک تاک به پنج سال زندان محکوم شد
یک مرد افغان به نام فیاض خان امروز در بریتانیا به پنج سال زندان محکوم شد.
به گزارش رویترز او در یک ویدیوی تیکتاک نایجل فاراژ، رهبر حزب پوپولیست «رفرم یوکی» در بریتانیا را تهدید به مرگ کرده بود.
این ویدیو در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شده بود و خان در آن با حرکات دست شلیک تفنگ را نشان میداد و روی صورتش طرح تفنگ داشت.
فاراژ در محکمه گفته که از تهدید خان «واقعاً نگران» شده و ویدیو را «ترسناک» توصیف کرد.
قاضی کارن استین، خان را به پنج سال زندان محکوم کرد و او همچنین برای تلاش غیرقانونی به ورود به بریتانیا نیز مجرم شناخته شد.
گوگل ۱۵ میلیارد دالر در حوزه هوش مصنوعی و فناوری در هند سرمایهگذاری میکند
گوگل اعلام کرده است که طی پنج سال آینده ۱۵ میلیارد دالر در هند سرمایهگذاری میکند.
این سرمایهگذاری شامل ایجاد یک مرکز بزرگ اطلاعات و مرکز هوش مصنوعی در مقیاس گیگاوات در شهر بندری ویساکاپاتنام ایالت آندرا پرادش خواهد بود.
توماس کوریان، مدیرعامل گوگل کلاود امروز سهشنبه ۲۲ میزان در دهلی نو گفت این پروژه بزرگترین سرمایهگذاری گوگل در حوزه هوش مصنوعی در خارج از امریکا بهشمار میرود و قرار است به ستون فقرات دیجیتال هند تبدیل شود.
این مرکز به هدف پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی و تکنالوژی ایجاد خواهد شد.
نرندرا مودی صدراعظم هند از این اقدام استقبال کرده و آن را گامی مهم برای تقویت اقتصاد دیجیتال و تثبیت جایگاه جهانی هند در عرصه فناوری دانسته است.
این تصمیم در حالی گرفته میشود که شرکتهای بزرگ آمریکایی فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز بهدنبال گسترش فعالیتهای درهند است.