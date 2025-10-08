این آتش‌بس پس از دیدار وزیر دفاع سوریه مرحَف ابو قصره با مظلوم عبدي قومندان نیروهای دموکراتیک سوریه انجام شد.

این دیدار پس از درگیری‌های خونین در شهر شمالی حلب صورت گرفت.

مقامات سوری که پس از سرنگونی بشار اسد در سال گذشته قدرت را به دست گرفته‌اند، درخواست کردها را برای تشکیل یک حکومت غیرمتمرکز و به‌دست‌آوردن خودمختاری بیشتر رد کرده‌اند.

این مسئله موجب افزایش تنش با اداره خودگردان کردها در شمال و شمال‌شرق سوریه شده و اختلافات دو طرف اجرای توافق ۱۰ مارچ را که هدف آن ادغام نهادهای نظامی و غیرنظامی کردها در ساختار دولتی سوریه بود، به تعویق انداخته است.

وزیر دفاع سوریه، مرحف ابو قصره، روز سه‌شنبه (۱۵ میزان) در بیانیه‌ای در ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که در دمشق با مظلوم عبدي دیدار کرده است.

او گفت دو طرف بر سر آتش‌بس سراسری به توافق رسیده‌اند که شامل همه جبهه‌ها و مناطق استقرار نیروهای نظامی در شمال و شمال‌شرق سوریه می‌شود.

یک منبع دولتی به خبرگزاری فرانسه گفته است که این نشست پس از دیدار مظلوم عبدي با احمد الشرع برگزار شده است.