خبر تازه
یکشنبه ۱۳ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۲۵

خبر ها

رای‌گیری برای گزینش اعضای جدید پارلمان سوریه برگزار می‌شود

ساختمان پارلمان سوریه
ساختمان پارلمان سوریه

اعضای کالج‌های انتخاباتی سوریه امروز یک‌شنبه گردهم می‌آیند تا برای انتخاب اعضای جدید پارلمان رای دهند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این، نشانۀ از فاصله گرفتن سوریه از رژیم برکنار‌شدهٔ بشار اسد و آزمون بزرگ برای همه‌شمول بودن زیر رهبری کنونی اسلام‌گرایان است.

در این رای‌گیری غیرمستقیم حدود ۶ هزار تن از ۹ صبح به وقت محلی در کالج‌های انتخاباتی منطقه‌ای رای خواهند داد و مراکز رای‌دهی ۵ شام بسته می‌شوند.

کمیسیون تعیین شده از سوی احمد شرع، رئیس جمهور سوریه، ۱۵۷۰ نامزد را تایید کرده است.

آن‌ها در طول هفتهٔ جاری دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را در سمینارها و مناظره‌ها ارائه کردند.

با رای‌گیری امروز دو سوم ۲۱۰ کرسی پارلمان تعیین خواهد شد و یک سوم را احمد شرع خواهد برگزید.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

سازمان عفو بین‌الملل خواستار رهایی فوری مهدی انصاری از بند طالبان شد

مهدی انصاری، خبرنگار افغان
مهدی انصاری، خبرنگار افغان

سازمان عفو بین‌الملل خواستار رهایی فوری مهدی انصاری، خبرنگار افغان، از بند طالبان شده است.

این سازمان روز گذشته در بیانیه‌ای در شبکۀ ایکس نوشت که در چهار سال گذشته نظام قضایی طالبان به ابزار سرکوب افرادی مبدل شده است که از فرمان‌ها، سیاست‌ها و اقدامات سخت‌گیرانهٔ طالبان انتقاد می‌کنند.

در بیانیه آمده است که حکومت طالبان از طریق بازداشت‌های خودسرانهٔ خبرنگاران، فعالان جامعهٔ مدنی و مدافعان حقوق بشر، زندانی‌ کردن غیرقانونی آن‌ها و گرفتن اعترافات اجباری، تلاش دارد صدای آنان را خاموش کند.

مهدی انصاری نزدیک به یک سال پیش از منطقهٔ دشت برچی کابل بازداشت شد و محکمۀ ابتدایی طالبان او را به اتهام «تبلیغ علیه طالبان» به یک‌ونیم سال زندان محکوم کرد.

طالبان هفتهٔ گذشته ویدیویی از انصاری را منتشر کردند که در آن ادعا شده که او با رسانه‌های «مغرض» خارجی همکاری داشته است.

اما به گفتۀ مرکز خبرنگاران افغانستان، اعتراف‌ها زیر فشار و به زور از مهدی انصاری گرفته شده است.

ادامه خبر ...

چهاردهمین پیروزی فرید بشارت؛ در برابر حریف امریکایی‌اش برنده شد

فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان
فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان

فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان، در برابر حریف امریکایی‌اش کریس گوتیرز برنده شد.

آن‌ها ناوقت شب به وقت لاس ویگاس در رویداد ۳۲۰ یو اف سی، معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی وارد قفس شدند.

بشارت، پس از اعلام تصمیم داوران پیروز رقابت دیشب معرفی شد و به این ترتیب او رکورد خود را به ۱۴ برد و هیچ باخت رساند.

فن کشتی و کنترول او نقش اساسی در خنثی کردن ضربات گوتیرز داشت.

ادامه خبر ...

در شهر نیس فرانسه دو تن کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

مقام‌های فرانسوی می‌گویند دو تن در شهر ساحلی نیس در جنوب فرانسه به ضرب گلوله کشته شده و پنج تن دیگر زخمی شده اند.

وضعیت شماری از آنان وخیم است. این رویداد روز شنبه در حالی گزارش شد که جست‌وجو برای بازداشت عاملان آن ادامه دارد.

به گفتهٔ مقام‌ها، بررسی‌ها در پیوند به «قتل عمد توسط یک گروه سازمان‌یافته» آغاز شده است.

کریستیان استروزی، شاروال نیس، گفته است تیراندازی شب جمعه با جرایم مرتبط به مواد مخدر ارتباط داشته و در آن از سلاح‌های خودکار استفاده شده است.

او خواستار افزایش دائمی حضور نیروهای پولیس در این منطقه شده است.

بر بنیاد اعلام مقام‌های محلی، نیروهای کمکی پس از رویداد برای تأمین امنیت در محل اعزام شده‌اند. این منطقه پیش از این نیز از نقاط مشکل‌دار و مستعد جرایم خشونت‌بار شناخته می‌شد.

به گزارش رسانه‌های فرانسوی، عاملان تیراندازی پس از رویداد از محل گریخته‌اند و هنوز تحت پیگرد پولیس قرار دارند.

ادامه خبر ...

یک زن برای اولین بار در تاریخ جاپان در مسیر صدراعظم شدن قرار گرفت

سانائه تاکایچی
سانائه تاکایچی

حزب حاکم جاپان با انتخاب سانائه تاکایچی به عنوان رهبر تازه‌اش، او را در مسیری قرار داده تا به نخستین صدراعظم زن این کشور مبدل شود.

حزب لیبرال دموکرات جاپان، که تقریباً در تمام دوران پس از جنگ جهانی دوم قدرت را در دست داشته، روز شنبه ۱۲ میزان، تاکایچی ۶۴ ساله را به هدف بازگرداندن اعتماد مردم، که از افزایش قیمت‌ها ناراض‌اند، به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرد.

سرنوشت نهایی مقام صدراعظمی جاپان در رأی‌گیری پارلمانی در پانزدهم اکتوبر مشخص خواهد شد.

رهبر حزب حاکم جاپان تنها در صورتی ممکن است به مقام صدراعظمی نرسد که احزاب مخالف بتوانند متحد شده و بر سر نامزد واحدی به توافق برسند؛ اتحادی که رسانه‌های عمدهٔ جاپان شکل‌گیری آن را بعید دانسته‌اند.

بانو تاکایچی یک سیاست‌مدار ملی‌گرای محافظه‌کار است که مارگارت تاچر، صدراعظم پیشین بریتانیا، را از الگوهای خود می‌داند. او همچنان از نزدیکان شینزو آبه، صدراعظم پیشین جاپان، است که ترور شد و طولانی‌ترین دورهٔ رهبری را در تاریخ معاصر این کشور داشت.

تاکایچی، که پیش‌تر وزیر امنیت اقتصادی و امور داخلی بوده و طرح‌های اقتصادی توسعه‌طلبانه‌ای برای چهارمین اقتصاد بزرگ جهان دارد، در یکی از دشوارترین دوره‌های سیاسی رهبری این حزب را به عهده گرفته است.

ادامه خبر ...

متقی روز پنجشنبه به دهلی نو می‌رود: وزارت خارجه هند

امیر خان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان
امیر خان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان

وزارت خارجۀ هند اعلان کرده است که قرار است روز پنجشنبه، نهم ماه اکتوبر، امیر خان متقی وزیر خارجۀ حکومت طالبان به دهلی نو سفر کند.

راندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت خارجۀ هند یروز در یک کنفرانس خبری همچنان گفت که مقامهای این کشور با حکومت طالبان در تماس است و به کمکهای بشری خود با افغانها ادامه میدهد.

پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر بر امیر خان متقی را به خاطر سفر به هند لغو کرد.

متقی و شماری دیگر از مقامهای برجستۀ طالبان در فهرست تحریمهای سازمان ملل متحد قرار دارند.

ادامه خبر ...

دومین شکست پی هم مقابل بنگله دیش

جریان بازی افغانستان و بنگله دیش - تصویر از مسابقات آسیایی
جریان بازی افغانستان و بنگله دیش - تصویر از مسابقات آسیایی

تیم کریکت افغانستان در دومین بازی بیست آوره در برابر بنگله دیش شکست خورد.

این بازی دیروز در امارات متحدۀ عرب برگزار شد.

تیم افغانستان برای حریف ۱۴۷ رنز هدف تعیین کرد و بنگله دیش توانست در آخرین آور به این هدف برسد و پیروز شود.

به این ترتیب افغانستان با تفاوت ۲ ویکیت در این بازی شکست خورد.

بازی نخست این سلسله بین افغانستان و بنگله دیش روز پنجشنبه برگزار شده بود.

انتظار میرود سومین بازی بیست آورۀ این سلسله روز یکشنبه برگزار شود.

ادامه خبر ...

تیم فوتبال دختران پناهجوی افغان برای نخستین سلسلۀ بازی هایش در چوکات فیفا آماده می‌شود

شماری از فوتبالران زن افغان
شماری از فوتبالران زن افغان

تیم ۲۳ نفری فوتبال دختران پناهجوی افغان نخستین سلسلۀ بازی هایش در چوکات فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) را در آخر ماه آکتوبر آغاز می‌کند.

این تیم در یکی از تورنمنت‌های وحدت زنان فیفا از ۲۳ تا ۲۹ اکتوبر در امارات متحدۀ عربی شرکت خواهد کرد.

این پس از آنست که فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) به تازگی ترکیب تیم فوتبال دختران پناهجوی افغان را اعلام کرد و تشکیل این تیم را گام تاریخی خواند.

در این تورنمنت، تیم‌های چاد، لیبیا و امارات متحدۀ عربی نیز حضور خواهند داشت.

بر اساس بیانیۀ فیفا، تیم فوتبال دختران پناهندۀ افغان پس از آن تشکیل شد که فیفا بودجه‌ای را برای امور مالی و عملیاتی آنان تصویب کرد.

بعد از آنکه طالبان در سال ۲۰۲۱ بر افغانستان مسلط شدند، شمار زیادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به کشورهای خارجی به‌ویژه بریتانیا و استرالیا مهاجر شدند و از همان ابتدا تلاش داشتند که فیفا برای آنان یک تیم جدید پناهندگان بسازد و از آن حمایت کند.

ادامه خبر ...

حملۀ گسترده‌ای روسیه بر زیربناهای انرژی اوکراین

UKRAINE-CRISIS/ENERGY-STRIKES
UKRAINE-CRISIS/ENERGY-STRIKES

روسیه حملۀ گسترده‌ای را بر زیربناهای انرژی در بخش‌های مختلف اوکراین در طول شب انجام داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت انرژی اوکراین امروز گفت که روسیه برای هدف قرار دادن تاسیسات انرژی در مناطق خارکیف و پولتاوا ۳۸۱ طیارۀ بی‌سرنشین و ۳۵ راکت پرتاب کرد.

در این مناطق واقع در شرق اوکراین مراکز اصلی تولید گاز اوکراین موقعیت دارد.

مقامات در بارۀ این حمله یا میزان خسارات وارد شده هیچ جزئیاتی ارائه نکرده‌اند.

اوکراین بخاطر ترس از اختلال در تدارکات داخلی، پیشاپیش واردات گاز را افزایش داده است.

حکومت اوکراین تصمیم دارد تا نیمۀ ماه اکتوبر ۱۳.۲ میلیارد متر مکعب گاز را ذخیره کند.

همزمان با نزدیک شدن زمستان مسکو حملاتش را بر بخش انرژی اوکراین افزایش داده است.

ادامه خبر ...

پنج افسر پولیس سویس در ژینو زخمی شدند

پولیس سویس امروز گفت در این درگیری‌ها پولیس بر معترضانی که در حمایت از کاروان بحری غزه راهپیمایی می‌کردند، گاز اشک‌آور و آب‌پاش شلیک کرد.

این کاروان از سوی اسرائیل متوقف شده است.

به گزارش رویترز، تظاهرات در آغاز به‌گونۀ مسالمت‌آمیز با حضور حدود سه هزار نفر آغاز شد.

اما تظاهرات در حالی که رفت‌وآمد را در مرکز شهر ژینو متوقف ساخته بود، شام پنج‌شنبه هنگام نزدیک شدن معترضان به یک پل، به خشونت گرایید.

پولیس روز جمعه در بیانیه‌ای گفت که برای مهار تظاهرات به گاز اشک‌آور و آب‌پاش نیاز بود، زیرا تظاهرکنندگان اشیا پرتاب می‌کردند و به ملکیت‌ها آسیب می‌رساندند.

نیروهای اسرائیل در این هفته حدود ۴۰ کشتی را که هدفش شکستن محاصره غزه و ارسال کمک‌ها به آنجا بود، را متوقف کردند.

بیش از ۴۵۰ فعال خارجی بشمول شهروندان سویس و گرتا تونبرگ، فعال سویدنی توسط این کشتی‌ها منتقل می‌شدند.

ادامه خبر ...

