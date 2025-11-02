مرکز خبرنگاران افغانستان: حدود ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه در دو دهۀ اخیر در این کشور جان باخته اند

مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع آگاه در کابل گفته است که سید راشد کاشفی خبرنګار ازاد در کابل حوالی ساعت ۷ شام روز شنبه ۱۰ عَقرب، از زندان استخبارات کابل آزاد شد.

مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی کاشفی، این خبرنگار تأکید کرده است که حقوق بنیادی این خبرنگار که به اتهام همکاری با رسانه‌های تبعیدی و محاکمه و زندانی شده بود به طور جدی نقض شده است.

سید راشد کاشفی در تاریخ ۲۴ حمل سال جاری به اتهام همکاری با برخی رسانه‌های تبعیدی، توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد و سپس توسط محکمه ابتدایی این شهر، به یک سال زندان محکوم گردید.

کاشفی از زمان بازداشت تا آزادی‌اش، شش ماه و ۱۹ روز را در زندان‌های مختلف از جمله در ریاست ۴۰ استخبارات، زندان پلچرخی و زندان بگرام سپری کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه ای از حکومت طالبان خواسته است که در کنار احترام به حقوق خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌ای، هر چه زودتر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند و اجازه دهد آنان آزادانه از حقوق خود، طبق قانون رسانه‌های کشور بهره‌مند شوند و بتوانند بدون تهدید، فشار و ترس از بازداشت کار کنند.

بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، هم‌اکنون دست‌کم هفت خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان در بازداشت یا در حال گذراندن محکومیت خود هستند.

