دوشنبه ۱۲ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۱۱:۲۱

افغانستان

تیم‌ ملی کریکت افغانستان در سومین بازی ۲۰ اورره در برابر زیمبابوه با تفاوت یازده دوش برنده شد

بازی کریکت بین افغانستان و زیمبابوه
تیم‌ ملی کریکت افغانستان در سومین و آخرین بازی بیست اورره نیز در برابر تیم کریکت زیمبابوه برنده شد.

این بازی روز یکشنبه (۱۱ عقرب ) در ورزشگاه کریکت شهر هراره، پایتخت زیمبابوه برگزار شد و بازیکنان افغان تیم کشور میزبان را با تفاوت یازده دوش شکست دادند.

تیم ‌ملی کریکت افغانستان ۲۱۱ دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرده بود.

افغانستان در نخستین بازی اش روز چهارشنبه هفتۀ گذشته با تفاوت ۵۳ دوش و در دومین بازی روز جمعه با تفاوت ۷ دوش در برابر زیمبابوه پیروز شده بود.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

مرکز خبرنگاران افغانستان: حدود ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه در دو دهۀ اخیر در این کشور جان باخته اند

مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که دو دو دهۀ گذشته حدود ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه در اثر رویدادهای جنگی و جرایم سازمان‌یافته در این کشور جان باخته‌اند.

این مرکز امروز یکشبنه (۱۱ عقرب، ۲ نوامبر) به مناسبت «روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران» در اعلامیه‌ای گفت، از سال ۲۰۰۱ میلادی تا‌ کنون، بیش از ۱۳۰ خبرنگار و کارمند رسانه از جمله ۲۰ زن در افغانستان کشته شده‌اند و در بیش از ۹۰ درصد این موارد، عدالت اجرا نشده است.

بر اساس اعلامیه ، فرهنگ معافیت از مجازات مانع تحقق عدالت برای اکثریت قربانیان شده است.

در اعلامیه آمده است که محدودیت‌ها و فشارها بر فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان تأکید کرده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، حداقل ۶۴۰ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان را ثبت کرده است.

طالبان در مورد اعلامیۀ این مرکز هنوز تبصره نکرده اند ؛ اما در گذشته گفته بودند که به حمایت از فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چهارچوب «ارزش های اسلامی و منافع ملی» متعهد اند.

وزیر دفاع پاکستان: گذرگاه تورخم تنها برای اخراج مهاجران افغان گشوده شده است

خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان
خواجه محمد آصف ، وزیر دفاع پاکستان می گوید که گذرگاه تورخم به هدف برگشتاندن افغان های فاقد اسناد بازگشایی شده است و به گفتۀ او از طریق این گذرگاه فعالیت های تجاری صورت نخواهد گرفت.

آقای آصف این سخن را در مصاحبه با جیونیوز که شنبه شب (۱۰ عقرب) منتشر شد گفت.

او تاکید کرده است که روند اخراج مهاجرین افغان ادامه می یابد.

این مقام ارشد دفاعی پاکستان همچنان گفته که همه مسائل با افغانستان به شمول صدور ویزا به افغان ها به حالت تعلیق در آورده شده است.

آنسو، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته در مصاحبه با خیبرنیوز از پالیسی های پاکستان در مورد مهاجرین افغان به شدت انتقاد کرده و آن را غیرمعقول خوانده است.

آقای مجاهد ، تهدیدات خواجه آصف را در زمان گفتگوهای صلح بین طالبان و اسلام آباد نامناسب دانسته.

سید راشد کاشفی، خبرنگار آزاد پس از سپری کردن حدود هفت ماه در زندان، آزاد شد

آرشیف
مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع آگاه در کابل گفته است که سید راشد کاشفی خبرنګار ازاد در کابل حوالی ساعت ۷ شام روز شنبه ۱۰ عَقرب، از زندان استخبارات کابل آزاد شد.

مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی کاشفی، این خبرنگار تأکید کرده است که حقوق بنیادی این خبرنگار که به اتهام همکاری با رسانه‌های تبعیدی و محاکمه و زندانی شده بود به طور جدی نقض شده است.

سید راشد کاشفی در تاریخ ۲۴ حمل سال جاری به اتهام همکاری با برخی رسانه‌های تبعیدی، توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد و سپس توسط محکمه ابتدایی این شهر، به یک سال زندان محکوم گردید.

کاشفی از زمان بازداشت تا آزادی‌اش، شش ماه و ۱۹ روز را در زندان‌های مختلف از جمله در ریاست ۴۰ استخبارات، زندان پلچرخی و زندان بگرام سپری کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه ای از حکومت طالبان خواسته است که در کنار احترام به حقوق خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌ای، هر چه زودتر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند و اجازه دهد آنان آزادانه از حقوق خود، طبق قانون رسانه‌های کشور بهره‌مند شوند و بتوانند بدون تهدید، فشار و ترس از بازداشت کار کنند.

بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، هم‌اکنون دست‌کم هفت خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان در بازداشت یا در حال گذراندن محکومیت خود هستند.

سومین و آخرین دیدار تیم‌های ملی کریکت افغانستان و زیمبابوی

آرشیف
قرار است تیم‌های ملی کریکت افغانستان و زیمبابوی روز یک‌شنبه یازده عقرب در سومین و آخرین دیدار بیست‌اوره خود با هم روبه‌رو شوند.

این بازی به میزبانی زیمبابوې، فردا ساعت چهار پس از چاشت به وقت کابل، در هراره پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.

تیم افغانستان در دیدار های قبلی این سلسله، بازی نخست را با برتری ۵۳ دوش و بازی دوم را با تفاوت ۷ ویکت در برابر زیمبابوې پیروز شده بود.

زمین ۹ شهرک رهایشی از سوی طالبان دولتی اعلام شد

آرشیف
وزارت عدلیه حکومت طالبان امروز دهم عقرب در اعلامیه‌ای گفته است که در این روند، ۹ شهرک به صورت کامل به اساس فیصله شرعی محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده به ګفته آنها امارتی، ملکیت دولت اعلام شده است.

بر اساس اعلامیه، این شهرک‌ها در مجموع بیش از ۵۰ هزار جریب زمین غصب ‌شده را در بر می‌گیرند.

در اعلامیه از شهرک‌های ملا تره‌خیل، سردار محمد داوود خان و ملا عزت در کابل، شهرک خالد بن ولید در ولایت بلخ، شهرک شهرنو در میدان وردک، شهرک‌های حکیم سنایی و نوآباد در غزنی و شهرک‌های حاجی قدیر و اسحاق گیلانی در ننگرهار به‌عنوان شهرک‌هایی یاد شده که به‌طور کامل مسترد گردیده ‌اند.

در اعلامیه همچنان آمده است که زمین‌های برخی دیگر از شهرک‌ها نیز به ‌صورت جزئی یا کامل بازگردانده شده و به‌عنوان ملکیت امارت یا دولت تثبیت گردیده‌اند.

وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌گوید که در سه سال گذشته، علاوه بر شهرک‌های رهایشی، حدود چهار میلیون جریب زمین دیگر نیز در سراسرکشور به‌عنوان ملکیت امارت تثبیت شده است.

پس از بیش از ۲۰ روز بسته بودن، تورخم برای «بازگشت پناهجویان افغان» بازگشایی شد

پس از بیش از ۲۰ روز بسته‌بودن، گذرگاه مرزی تورخم میان پاکستان و افغانستان از اول نومبر برای فعالیت‌های محدود بازگشایی شده است.

به گزارش خبرنگار رادیو مشال رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی از محل، سایر گذرگاه‌های مرزی همچنان بسته هستند.

بر اساس مقررات فعلی، تنها پناهجویان افغان اجازه عبور از مرز را دارند.

در همین حال خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان هم خبر داده است که این دروازه فقط برای پناهندگان افغان که به کشور بازمی‌گردند باز خواهد بود.

در خبر به نقل از مقامات محلی گفته شده که سایر مسافران تا اطلاع ثانوی از استفاده گذرگاه تورخم خودداری کنند.

مقام‌های رسمی می‌گویند این فعالیت محدود امروز و احتمالاً فردا ادامه خواهد داشت، در غیر این صورت، مرز برای تجارت و عبور و مرور عمومی بسته خواهد ماند.

خبرنگار مشال همچنین افزوده است که صدها لاری و هزاران نفر در دو سوی مرز همچنان سرگردان مانده‌اند. این مرز از ۱۲ اکتوبر، پس از درگیری‌های مرگبار میان نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان افغان، بسته شده بود.

وزیر دفاع پاکستان می‌گوید که افغانستان (حکومت طالبان) باید صلح در پاکستان را تضمین کند

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان گفته که پاکستان تروریسم را از هیچ گروهی، از جمله تحریک طالبان پاکستان و یا ارتش آزادی‌بخش بلوچستان، تحمل نخواهد کرد و حملات مرزی با واکنش شدیدی روبه‌رو می‌شود.

او در گفت‌وگو با یک رسانۀ پاکستان به نام "تلویزیون سما" مدعی شده که حکومت طالبان برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) خواستار ۱۰ میلیارد روپیۀ پاکستانی شده است.

به گفتۀ خواجه آصف، پاکستان آمادۀ پرداخت این مقدار پول است، اما حکومت طالبان آمادۀ ارائۀ هیچ تضمینی نیست.

حکومت طالبان تا به حال به این اظهارات جدید وزیر دفاع پاکستان واکنش نشان نداده است، اما پیش از این ادعاها در بارۀ استفاده از خاک افغانستان بر علیۀ پاکستان را رد کرده است.

خواجه آصف افزوده که در دور بعدی مذاکرات با حکومت طالبان اعضای فعلی هیئت‌شان شرکت خواهد کرد و اگر پیشرفتی حاصل شود، مقامات ارشد می‌توانند به هیئت‌ها اضافه شوند و در ۶ نوامبر یک مکانیزم جدید برای رسیدگی به عبور و مرور مرزی ایجاد خواهد شد.

انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان از مشکلات در روند صدور ویزه برای دانشجویان افغان از سوی پاکستان نگرانی کرده است

گروهی از دانشجویان افغان که فراغت‌شان را در اسلام‌آباد جشن گرفتند. (تصویر آرشیف
انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان روز جمعه، ۳۱ اکتوبر با صدور اعلامیه‌ای گفته که حکومت پاکستان سیاست‌هایش در قمست صدور ویزه به دانشجویان افغان را تغییر داده و شمار زیادی از دانشجویان افغان از حدود هشت ماه به این سو منتظر صدور ویزه هستند.

به گفتۀ انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان، بر اساس این سیاست، دانشجویان افغان باید یک حامی پاکستانی داشته باشند که به گفتۀ این انجمن، چنین امری غیرواقعی است.

انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان می‌افزاید، دانشجویان افغان قبلاً توسط برنامه‌های بورسیۀ دولتی بررسی و تأیید شده‌اند و الزامیت داشتن حامی پاکستانی موانع غیرضروری ایجاد می‌کند.

این انجمن همچنان از راه‌اندازی یک کمپاین جهانی برای افزایش آگاهی و جلب توجۀ دیپلوماتیک و بشردوستانه خبر داده و گفته که تا هنوز تلاش‌هایشان در راستای حل این مشکل دانشجویان افغان بی‌نتیجه بوده است.

این درحالیست که به دلیل درگیری‌های چند هفته قبل میان نظامیان پاکستان و افراد طالبان، پاکستان تمام گذرگاه‌هایش با افغانستان را بسته است و این اقدام مشکلات زیادی را برای افرادی که منتظر عبور از گذرگاه‌ها هستند و تاجران ایجاد کرده است.

پاکستان: آتش‌بس با افغانستان همچنان برقرار است

پاکستان می‌گوید آتش‌بس با افغانستان همچنان برقرار است، زیرا از کابل اطمینان گرفته است

سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان، طاهر حسین اندرابی، روز جمعه ۸ عقرب در نشست خبری هفتگی خود در اسلام‌آباد گفت که آتش‌بس پابرجاست، اما اسلام‌آباد به هرگونه تحریک پاسخ خواهد داد.

او افزود که کابل در این زمینه به آن‌ها اطمینان داده است.

در همین حال، مقام‌های ترکیه اعلام کرده‌اند که گفت‌وگوهای صلح میان طالبان افغان و پاکستان در ششم نومبر در استانبول از سر گرفته خواهد شد.

دو طرف ۱۸ اکتوبر با میانجی‌گری قطر در دوحه به آتش‌بس توافق کردند، اما در دور دوم گفت‌وگوهای استانبول به نتیجه نرسیدند.

