در اعلامیه به مناسبت دوم نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران گفته شده که تداوم فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان، همراه با افزایش تهدیدها، فشارها و محدودیت‌ های روزافزون علیه خبرنگاران و رسانه‌ ها، پیامد های زیان‌باری بر جامعه و روند توسعه کشور داشته است.

در اعلامیه آمده که در چهار سال گذشته از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ اگست ۲۰۲۵،

دست‌کم ۶۴۰ مورد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه ثبت شده است.





در ادامه آمده که در این میان پنج خبرنگار و کارمند رسانه جان باخته‌اند، از جمله دو کارمند رادیو و تلویزیون ملی که در حمله‌ای منسوب به نیروهای پاکستانی کشته شدند و بیش از ۲۶۵ مورد بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای نیز ثبت شده است.

ذبیح ‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این گفته که خبرنگاران در پیوند به وظایف شان بازداشت نشده اند و آنان در چهارچوب ارزش‌ های اسلامی و منافع ملی به حمایت از رسانه‌ ها و خبرنگاران متعهد اند .

حشمت وجدانی سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید؛ اما می گوید که رسانه ها در چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان با کاهش آزادی و محدودیت ‌های گسترده مواجه ‌اند.

او به رادیو آزادی گفت:

« با گذشت هر روز و وضع محدودیت ها و تصویب قوانین یکطرفه از جانب طالبان ، رسانه ها و خبرنگاران را با چالش های گوناگون و متعدد روبرو ساخته است.»

مرکز خبرنگاران افغانستان در ای اعلامیه تازه خود همچنان از حکومت طالبان خواسته تا با لغو دستوراتی که آزادی رسانه‌ ها را به شکل بی‌سابقه‌ای محدود کرده‌اند، اجازه دهد هر خبرنگار، از حقوق بنیادی خود آزادانه استفاده کند و بتواند رویدادها را بازتاب داده و حقیقت ها را بیان کند.

صدیق‌ الله توحیدی، فعال حقوق رسانه‌ ها و مسئول سابق «نی» یا نهاد حمایت از رسانه‌ های آزاد افغانستان، اما می گوید که طالبان باید از طریق فشارهای سیاسی و بین‌المللی وادار به تغییر وضعیت و رفع محدودیت‌ های رسانه‌ای شوند.

«با فشار سیاسی طالبان باید مجبور شوند تا این وضعیت را تغییر بدهند

در غیر آن من مطمئن نیستم که با تقاضای ما از طالب چیزی تغییر کند.»

پیش‌تر، برخی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ ها نسبت به محدودیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان هشدار داده‌ گفته‌اند که ادامه این وضعیت می‌تواند سبب عقبگرد بیشتر آزادی بیان در کشور شود.

بر اساس گزارش این نهاد ها ،خبرنگاران و رسانه‌ ها در افغانستان در بیش از چهار سال گذشته تحت نظارت و مطابق مقررات تعیین‌ شده حکومت طالبان فعالیت می کنند و تعدادی رسانه ‌ها فعالیت خود را متوقف یا محدود کرده ‌اند.