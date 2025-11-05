زوج فرانسوی از زندان در ایران آزاد شدند

امانویل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه روز سه‌شنبه ۱۳ عقرب اعلام کرد که ایران زوج فرانسوی را آزاد کرده است؛ زوجی که بیش از سه سال در زندان بودند و به اتهام جاسوسی به حبس طولانی‌مدت محکوم شده بودند.

سیسیل کوهلر ۴۱ ساله و ژاک پیریس ۷۳ ساله در ماه می سال ۲۰۲۳ در جریان سفر به ایران بازداشت شدند.

خانواده این زوج که هر دو معلم هستند، گفته بودند آنها برای یک سفر توریستی به ایران رفته بودند. مکرون در صفحهٔ اکس (توییتر سابق) خود نوشت که از آزادی این دو نفر از زندان تهران احساس آرامش می‌کند. او همچنین گفت که این زوج در راه سفارت فرانسه هستند و گفتگوها برای اینکه هرچه زودتر به فرانسه بازگردند، ادامه دارد.

در تهران، اسماعیل باقری سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که این دو فرانسوی با قرار ضمانت به‌طور مشروط آزاد شده‌اند و تا زمان برگزاری مراحل بعدی محکمه تحت نظارت خواهند بود.

ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه نیز به شبکهٔ تلویزیونی «فرانس ۲» گفت که آنها در محل اقامت سفیر فرانسه هستند و وضعیت جسمی‌شان خوب است، اما دربارهٔ زمان صدور اجازه خروج آنان از ایران اظهارنظر نکرد