جهان
زوج فرانسوی از زندان در ایران آزاد شدند
امانویل مکرون رئیسجمهور فرانسه روز سهشنبه ۱۳ عقرب اعلام کرد که ایران زوج فرانسوی را آزاد کرده است؛ زوجی که بیش از سه سال در زندان بودند و به اتهام جاسوسی به حبس طولانیمدت محکوم شده بودند.
سیسیل کوهلر ۴۱ ساله و ژاک پیریس ۷۳ ساله در ماه می سال ۲۰۲۳ در جریان سفر به ایران بازداشت شدند.
خانواده این زوج که هر دو معلم هستند، گفته بودند آنها برای یک سفر توریستی به ایران رفته بودند. مکرون در صفحهٔ اکس (توییتر سابق) خود نوشت که از آزادی این دو نفر از زندان تهران احساس آرامش میکند. او همچنین گفت که این زوج در راه سفارت فرانسه هستند و گفتگوها برای اینکه هرچه زودتر به فرانسه بازگردند، ادامه دارد.
در تهران، اسماعیل باقری سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که این دو فرانسوی با قرار ضمانت بهطور مشروط آزاد شدهاند و تا زمان برگزاری مراحل بعدی محکمه تحت نظارت خواهند بود.
ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه نیز به شبکهٔ تلویزیونی «فرانس ۲» گفت که آنها در محل اقامت سفیر فرانسه هستند و وضعیت جسمیشان خوب است، اما دربارهٔ زمان صدور اجازه خروج آنان از ایران اظهارنظر نکرد
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
سقوط طیاره باربری در کنتاکی امریکا؛ حداقل ۳ کشته و ۱۱ زخمی
یک طیاره باربر ی شرکت یو پی اس روز سهشنبه مدت کوتاهی پس از برخاستن از میدان هوایی بینالمللی لوئیویل در ایالت کنتاکی سقوط کرد و در آتش منفجر شد.
بنا به اعلام مقامهای محلی این ایالت، حداقل سه نفر جان خود را از دست دادهاند و ۱۱ نفر زخمی شدهاند، هرچند احتمال افزایش این آمار وجود دارد.
اداره هوانوردی فدرال امریکا (FAA) اعلام کرد این طیاره مکدانل داگلاس MD-11 که عازم هاوایی بود، حدود ساعت 5:15 عصر سه شنبه به وقت محلی سقوط کرده است.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد که ماشین چپ طیاره در هنگام برخاستن آتش گرفته بود. شدت انفجار بهحدی بود که دود سیاه گستردهای منطقه را پوشاند و بخشی از ساختمانهای تجاری نزدیک میدان هوایی آسیب دیدند.
سازمان هوانوردی فدرال امریکا (FAA) و شورای ملی ایمنی حملونقل در حال بررسی علت حادثه هستند.
لوئیویل مهمترین مرکز حملونقل هوایی UPS در امریکا است و این سقوط در شرایطی رخ داده که دولت امریکا در یکی از طولانیترین تعطیلیهای فدرال بهسر میبرد و کمبود نیرو در بخش کنترل پرواز نگرانیها را افزایش داده است.
رکورد تازه در شمار پناهجویان کشورهای غربی؛ افغانها در میان پنج کشور نخست
گزارش تازهٔ سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی نشان میدهد که شمار پروندههای پناهجویی در کشورهای غربی در سال ۲۰۲۴ به بیش از سه میلیون مورد رسیده و رکورد تازهای را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، شهروندان افغانستان، سوریه، وینزوئلا، کلمبیا و هند بیشترین درخواست پناهندگی را ارائه کردهاند.
تعداد درخواستها در مقایسه با سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۳ درصد افزایش یافته است. نیمی از پناهجویان یادشده به ایالات متحدهٔ امریکا پناه بردهاند.
تقریباً تمام کشورهای اروپایی، بریتانیا، کانادا، امریکا و جاپان از اعضای سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی هستند.
ترمپ: عملیات نظامی در نایجریا میتواند زمینی یا هوایی باشد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، بار دیگر تهدید خود مبنی بر اجرای عملیات نظامی در نایجریا را بهدلیل کشتار مسیحیان تکرار کرد و گفت که این عملیات میتواند زمینی یا هوایی باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که ریاستجمهوری نایجریا پیشنهاد دیدار میان دو رهبر برای حل این مسئله را مطرح کرد.
کارشناسان میگویند درگیریهای گوناگون نایجریا، بدون تمایز، هم مسیحیان و هم مسلمانان را قربانی میکند.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگار فرانس پرس در طیارۀ ویژه ریاست جمهوری امریکا درباره احتمال اعزام نیروهای امریکایی به نایجریا یا انجام حملات هوایی گفت: "ممکن است، یعنی گزینههای زیادی را در نظر دارم. من خیلی چیزها را در ذهن دارم."
ترامپ روز شنبه اول نومبر در پیامی تند در پلتفرم «تروث سوشال» گفت که از پنتاگون خواسته است طرحی احتمالی برای حمله به نایجریا را تهیه کند.
دانیل بوالا، سخنگوی رئیس جمهور نایجریا روز یکشنبه به خبرگزاری فرانس گفت که نایجریا شریک ایالات متحده در مبارزه جهانی علیه تروریسم است.
نایجریا با درگیریهای جهادی در شمال شرق، باندهای مسلح در شمال غرب و نزاعهای مرگبار میان کشاورزان و دامداران در مناطق مرکزی روبهرو است.
بولا احمد تینوبو رئیسجمهور نیجریه، روز شنبه در شبکههای اجتماعی نوشت که توصیف نایجریا بهعنوان کشوری دارای تعصب دینی، بازتاب واقعیت ملی ما نیست.
فرار بیش از ۳۶ هزار غیرنظامی سودانی از شهرها و روستا ها در شرق دارفور
بیش از ۳۶ هزار غیرنظامی سودانی از شهرها و روستاهای منطقهٔ کردفان در شرق دارفور فرار کردهاند.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سازمان ملل متحد گزارش داده است که نیروهای شبهنظامی هشدار دادهاند که قطعات نظامیشان در امتداد یک خط مقدم جدید در حال تجمعاند.
در هفتههای اخیر، منطقهٔ کردفان مرکزی به میدان نبرد تازهای در جنگ دوساله میان اردوی سودان و نیروهای شبهنظامی حمایت سریع (RSF) تبدیل شده است.
کردفان مرکزی از اهمیت راهبردی برخوردار است زیرا میان ایالتهای دارفور و منطقهٔ اطراف خرطوم پایتخت سودان، واقع شده است.
گسترش دامنهٔ جنگ در این منطقه پس از آن صورت میگیرد که نیروهای حمایت سریع کنترل شهر الفاشر و آخرین پایگاه اردوی سودان در دارفور ــ را به دست گرفتند.
سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد در بیانیهای که یکشنبه شب منتشر کرد، اعلام نمود که حدود ۳۶ هزار و ۸۲۵ نفر بین تاریخ ۲۶ تا ۳۱ اوکتوبر از پنج ناحیهٔ کردفان شمالی بیجا شدهاند.
پیش از این پژوهشگران پوهنتون ییل امریکا اعلام کرده بودند که تصاویر تازهی ماهوارهای نشان میدهد که احتمالاً کشتارهای جمعی همچنان در داخل و اطراف شهر الفاشر در سودان ادامه دارد.
در طول این جنگ، هم نیروهای حمایت سریع و هم اردوی سودان به ارتکاب جنایات جنگی متهم شدهاند.
صدراعظم اسرائیل هشدار داده که در صورت عدم خلع سلاح حزب الله توسط حکومت لبنان ، وارد عمل خواهد شد
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل هشدار داده که اگر حکومت لبنان ، گروه حزبالله را خلع سلاح نکند، اسرائیل طبق توافق آتشبس سال گذشته از حق دفاع از خود استفاده کرده و وارد عمل خواهد شد.
نتانیاهو روز یکشنبه (۱۱ عقرب ) در آغاز جلسه کابینۀ اسرائیل ، حزبالله را متهم کرد که در تلاش است تا تسلیحات خود را بازسازی کرده و تجدید قوا کند.
ایالات متحده ، حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است.
صدراعظم اسرائیل افزود که اگر لبنان اقدامی برای جلوگیری از تبدیل خاک خود به جبههای تازه نکند اسرائیل در صورت لزوم اقدام خواهد کرد.
از سوی دیگر ، یسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته تأکید کرد که دولت لبنان باید به تعهد خود برای خلع سلاح حزبالله و خارج کردن این گروه از جنوب لبنان عمل کند.
یک روز پیش از این ، وزارت صحت لبنان گزارش داد که چهار نفر در حملۀ هوایی اسرائیل کشته شدهاند.
اردوی اسرائیل در بیانیهای دیروز اعلام کرد که چهار عضو حزبالله را کشته است.
یک مقام امنیتی پاکستان می گوید که سه پولیس در انفجاری در منطقه هنگو زخمی شدند
در انفجاری در منطقۀ هنگو ایالت خیبرپختونخوا سه پولیس زخمی شدند. عبدالصمد خان یک مقام پولیس هنگو به رسانه ها گفته است که انفجار هنگام عبور یک کاروان نیروهای پولیس روز یکشنبه (۱۱ عقرب ،۲ نوامبر) رخداد.
پیش از این ، در حملۀ بمبی به یک پوستۀ امنیتی در هنگو در ۲۴ اکتوبر سه پولیس به شمول یک افسر کشته شده بودند.
به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی ، انفجارهای بمب و حملات مسلحانه در مناطق مختلف خیبرپختونخوا از جمله هنگو در سال های اخیر افزایش یافته است.
هشدار دونالد ترمپ به گروه اسلامگرا در نایجریا
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرده است که اگر گروه اسلامگرا در نایجریا به گفتۀ او کشتار عیسویان را متوقف نکند ، با تمام قوا وارد عمل خواهد شد.
آقای ترمپ در بیانیه ای روز شنبه (۱۰ عقرب ، دوم نوامبر) گفت که به وزارت دفاع امریکا* دستور داده است تا برای پلان یک حملۀ احتمالی آمادگی بگیرد.
رئیس جمهور ایالات متحده بدون ارائۀ شواهد افزوده است که هزاران عیسوی توسط اسلامگرا های تندرو کشته شده اند.
در نایجریا گروه بوکوحرام فعال است.
این گروه از سال ۲۰۰۹ میلادی به اینطرف در حملاتش دستکم ۴۰ هزار نفر را کشته و بیش از دو میلیون تن دیگر را مجبور به کوچیدن کرده است.
*بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترمپ ،در ماه سپتمبر ۲۰۲۵ از عنوان «وزارت جنگ» برای نام ثانویۀ «وزارت دفاع ایالات متحده» استفاده می شود.
در حمله با چاقو در بریتانیا ده نفر زخمی شدند
پولیس بریتانیا می گوید که بر اثر حمله با چاقو به قطاری در این کشور ده نفر زخمی شده اند.
این قطار شام روز شنبه ۱۰ عقرب از شرق بریتانیا به مقصد لندن در حرکت بود.
پولیس ضد تروریزم بریتانیا تحقیقات را در بارۀ این رویداد آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس ، دو نفر در پیوند به این واقعه بازداشت شده اند.
کایر استارمر ، صدراعظم بریتانیا این رویداد را وحشتناک و نگران کننده خوانده است.
مقامهای نظامی اوکراین: در برابر حملات شدید روسیه مقاومت میکنیم
مقامهای نظامی اوکراین تأکید کردهاند که نیروهایشان هنوز در شهر پوکروفسک در شرق این کشور، در برابر حملات شدید حدود ۱۷۰ هزار سرباز روسی مقاومت میکنند.
الکساندر سیرسکی، قوماندان کل نیروهای اوکراین، روزشنبه اول نوامبر در صفحهی فیسبوک خود نوشت که عملیات همهجانبه برای نابودسازی و بیرونراندن نیروهای دشمن از پوکروفسک ادامه دارد.
این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین نبرد برای این شهر را که بیشتر ویران شده اولویت خوانده بود.
زلنسکی به تاریخ ۳۱ اوکتوبر گفت روسها میخواهند با تمام کشور ما همان کاری را بکنند که با پوکروفسک، کوپیانسک و دیگر شهرها و مناطق انجام میدهند. آنها باید در همانجایی که رسیدهاند متوقف و در همانجا نابود شوند.
برآوردها نشان میدهد که میان ۲۰۰ تا ۴۰۰ سرباز روسی هماکنون در نواحی شرقی شهر پوکروفسک در منطقهی دونتسک جابهجا شدهاند و با استفاده از محیط شهری، زیرزمینها و لباسهای غیرنظامی، تلاش میکنند از شناسایی نیروهای اوکراینی در امان بمانند.
همانند شهرهای بزرگ دیگر اوکراین پوکروفسک نیز اهمیت نظامی زیادی دارد و مسیرهای مهم تدارکاتی را برای نیروهای اوکراینی فراهم میکند.
تحلیلگران هشدار دادهاند که سقوط این شهر میتواند مسیر نیروهای روسیه را به سوی غرب اوکراین باز کند و مناطق جنوبی اوکراین را در معرض خطر قرار دهد.
خبرگزاری «زویوزدا» وابسته به وزارت دفاع روسیه روز شنبه اول نوامبر ادعا کرده بود که نیروهای اوکراینی در پوکروفسک شروع به تسلیم شدن کردهاند.
///////////////////////////////////