واکنشها به مرگ یک نوعروس در کابل

مرگ یک نوعروس ۱۷ ساله در کابل پایتخت افغانستان تحت کنترل طالبان واکنش شماری از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته است.

آنان از چگونگی برخورد پولیس طالبان با این قضیه انتقاد می کنند.

به اساس گزارش برخی رسانه های یک نو عروس هفده ساله حدود یک و نیم ماه پس از ازدواج اش به طور «مشکوک» در کابل به قتل رسیده است.

قوماندانی امینه طالبان در کابل روز گذشته با اشاره با این که این قضیه در شبکه های اجتماعی مشکوک توصیف شده گفته که زنی بنام فرخنده دو روز پیش «به گفته خانواده‌اش دچار سکته مغزی شده است.»

شماری از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه های اجتماعی می‌گویند که شیوه برخورد پولیس طالبان با پرونده‌ مرگ فرخنده ۱۷ ساله بار دیگر نگرانی‌ها درباره شفافیت و نحوه رسیدگی پولیس طالبان به پرونده‌ های خشونت علیه زنان را برجسته کرده است.

آنان می‌گویند که اعلامیه‌ «کوتاه و مبهم» قوماندانی امنیه طالبان در این مورد نه تنها به نگرانی‌ها پایان نداده، بلکه پرسش‌های تازه‌ای را درباره چگونگی رسیدگی پولیس طالبان به این رویداد ایجاد کرده است.

بتازگی برخی رسانه‌ها به نقل از منابع محلی گزارش داده‌اند که فرخنده ۱۷ ساله، که حدود ۴۵ روز پیش با پسر ۱۷ ساله یکی از چهره‌ های بانفوذ محلی و شریک تجارتی و دارای نفوذ گسترده در حکومت طالبان، ازدواج کرده بود، در شرایط مشکوک در آپارتمان خانواده شوهرش در گلبهار سنتر کابل کشته شده است.

ناهید مسعودی فعال حقوق زن دوشنبه ۲۶ عقرب در صحبت با رادیو آزادی مرگ فرخنده را تکان دهنده خوانده گفت:

قتل یک تازه عروس نوجوان که در خانواده شوهرش صورت گرفته خودش برای ما یک فاجعه و پرسش برانگیر است،نظر به تصاویری که در رسانه های اجتماعی نشر شده خشونت و قتل خانوادگی را نشان می دهد یعنی یک حادثه و یک مرگ عادی نیست نشان و علایم خفک شدگی و ضرب و ستم در وجودش دیده می شود

رقیه ساعی یکی دیگر از فعالان حقوق زن در این مورد می گوید:

«تداوم این وضعیت و قتل زنان را عادی جلوه دادن و پنهان کاری در واقعیت ها واقعا نگران کننده است و این به مرد های دیگر این جرات را می دهد که زنان را به راحتی به قتل برسانند و بعد بدون سرو صدا به آرامی دفن کنند چون هیچ پاسخگویی برای شان وجود ندارد و همچنان هیچ نهاد حامی و پیشتیبان در افغانستان برای زنان وجود ندارد.

در سه روز گذشته، تصاویر متعددی منسوب به فرخنده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که برخی مربوط به مراسم ازدواج او است،همچنین تصاویری از جسد او منتشر شده که برخی کاربران می‌گویند آثار ضربه و خشونت جسمی در صورت او دیده می‌شود.

در پی نشر گسترده این تصاویر و افزایش پرسش‌ها، قوماندانی امنیه طالبان در کابل روایت متفاوتی ارائه کرده است.

خالد زدران سخنگوی این قوماندانی دوشنبه ۲۶ عقرب در صفحه ایکس خود نوشته ؛ زنی بنام فرخنده دو روز پیش «به گفته خانواده‌اش دچار سکته مغزی شده است.»

او افزوده که بعدا این حادثه در شبکه های اجتماعی مشکوک توصیف شد، آنان تحقیقات اولیه را انجام دادند و «تا کنون هیچ فردی مشکوک پیدا نشده است.» و «خانواده متوفی نیز به کسی مشکوک نشده و شکایتی ارائه نکرده است.»

به گفته او «تحقیقات در این مورد ادامه خواهد یافت.»

قوماندانی امنیه طالبان در کابل هیچ سند یا جزئیاتی درباره نحوه انجام تحقیقات اولیه ارائه نکرده و مشخص نساخته که خانواده پدر یا خانواده خسر فرخنده این موضوع را گفته‌اند که او در نتیجه سکته مغزی درگذشته و آیا طب عدلی در جریان بوده یا نه.

شماری از کاربران در بخش تبصره‌ها در شبکه ایکس به این اعلامیه ،واکنش نشان داده و خواستار تکمیل هرچه زودتر تحقیقات جدی در این پرونده شده‌اند.

قیس اتل یکی از کاربران این اظهارات را تلاش ناموفق برای پنهان کردن حقیقت خوانده نوشته: «هر زمان که زنی در شرایط مشکوک میمیرد، می‌خواهید زیر پوشش تحقیقات پنهان شوید فرخنده حق دارد حقیقت در مورد مرگش روشن شود.»

اسد خان یکی دیگر از کاربران نوشته که پرونده طبی او باید با مردم شریک شود و افزوده که تصاویر منتشر شده از جسد فرخنده نشان ‌دهنده کبودی زیر چشم‌هایش نشانه آسیب سر است، نه سکته مغزی.

او تأکید کرده جسد باید به طب عدلی تحویل داده شود و اگر خانواده او ادعا می‌کند سکته مغزی رخ داده، نتیجه معایناتMRI یا CT scan سر او باید منتشر شود.

وصیل رحیمی یکی دیگر از این کاربران نوشته که «سکته مغزی در سن ۱۷ سالگی، بدون سابقه بیماری و بدون معاینات طب عدلی، بسیار عجیب است.»

برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی اما نوشته اند که لازم است حریم خصوصی دیگران حرمت گذاشته شود و با درک احساسات خانواده‌های داغدار در برابر روایت‌ های نادرست، مسئولانه برخورد شود.

خانواده پدر فرخنده از ارائه پاسخ به سوالات رادیو آزادی در مورد این قضیه خودداری کرده است.

در این حال شماری از آگاهان امور حقوقی تاکید می کنند که پولیس موظف است حتی بدون شکایت خانواده، مرگ‌ های غیرعادی را به طور کامل بررسی کرده و مدارک طبی و گزارش‌های عدلی را برای روشن شدن حقیقت جمع‌آوری کند.

عبدالواحد سادات یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت :

«این در گام نخست وظیفه پولیس افغانستان است که باید موضوع را تحقیق بکند و همچنان این مساله را به طب عدلی راجع بسازد،قضاوت در این مورد از صلاحیت طب عدلی است و این مسئولیت متوجه پولیس و معلومدار متوجه حراست حقوق می شود.»

هرچند حکومت طالبان همواره گفته که تمامی قضایا را مطابق اصول شریعت اسلام پیگیری می کند ،اما برخی منتقدان حکومت طالبان می‌گویند کهفقدان میکانیزم های نظارتی مستقل و نبود اطلاعات شفاف، مانع جدی در راه دسترسی قربانیان خشونت به ویژه زنان و دختران به عدالت است.