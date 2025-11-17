یک سازمان حقوق بشری: دست کم ۷ پناهجوی افغان در تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته شدند

این سازمان ناوقت روز یکشنبه، ۱۶ نوامبر با نشر ویدیویی در صفحهٔ اینستاگرام خود گفته است که این رویداد روز جمعه، ۱۴ نوامبر در منطقهٔ سراوان رخ داده است.
مقامهای ایرانی تاکنون در مورد این حادثه ابراز نظر نکردهاند، اما پیش از این نسبت به ورود غیرقانونی مهاجران به ایران هشدار داده اند.
حالوش در گزارش خود گفته است که نیروهای ایرانی با شلیک سلاحهای سبک و نیمهسنگین این افغانها را هدف قرار دادهاند و شماری را نیز زخمی کردهاند، اما این نهاد آمار زخمیها را ارائه نکرده است.
سازمان حالوش به پرسشهای رادیو آزادی در مورد چگونگی این رویداد پاسخ نداد، اما در گزارش خود گفته که تلاش میکند آمار دقیق کشتهشدگان و زخمیها را مشخص سازد.
این سازمان ویدیویی را نیز منتشر کرده که در آن اجساد خون آلود دیده میشود، اما رادیو آزادی نمیتواند به گونۀ مستقل درستی این ویدیو را تأیید کند.
حالوش افزوده که نیروهای ایرانی دهها افغان دیگر را که وارد خاک ایران شده بودند، بازداشت کرده و به کمپهای دیپورتی در زاهدان انتقال دادهاند؛ افرادی که ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شدهاند.
منطقهٔ سراوان که با پاکستان مرز مشترک دارد و با چند منطقه سرحدی افغانستان نیز نزدیک است، یکی از مسیرهای عمدهٔ ورود مهاجران افغان به ایران به شمار میرود.
در همین حال، خانوادهٔ شماری از قربانیان گفتهاند که این افراد میخواستند از طریق ایران به گونۀ قاچاقی خود را به ترکیه و از آنجا به اروپا برسانند.
میخواست برای کار کردن از طریق ایران و ترکیه به اروپا برود، اما متأسفانه در مسیر این حادثهٔ مرگبار برایش پیش آمد.
محمد سلیمان، از باشندههای ولسوالی محمدآغهٔ ولایت لوگر به رادیو آزادی ادعا کرد که یکی از نزدیکانش قصد داشت از ایران به ترکیه و سپس به اروپا برود، اما روز جمعه در مرز ایران در تیراندازی نیروهای ایرانی کشته شد.
او گفت، فرد کشتهشده حمیدالله نام داشت و ۲۸ ساله بود :
"او سه خواهر داشت، وضعیت اقتصادیاش بسیار بد بود. میخواست برای کار کردن از طریق ایران و ترکیه به اروپا برود، اما متأسفانه در مسیر این حادثهٔ مرگبار برایش پیش آمد."
او به نقل از همراهان حمیدالله ادعا کرد که در این رویداد چندین نفر دیگر نیز کشته شدهاند، اما شمار دقیق آنها مشخص نیست.
این در حالیست که براساس گزارش حالوش، ۱۰ روز پیش نیز در همین منطقه، در تیراندازی نیروهای مرزی ایران دستکم ۲۰ افغان کشته و زخمی شده بودند.
محمد آغا، باشندهٔ ولسوالی پلخمری ولایت بغلان، نیز به رادیو آزادی ادعا کرد که یکی از نزدیکانش در همان حادثه کشته شده بود.
آنها هشت نفر بودند، در بین شان یکی از نزدیکان خانواده ما هم بود.
محمد آغا بر اساس گفتههای یکی از همراهان فرد کشته شده ادعا کرد که در آن رویداد هشت نفر کشته شدند که یکی از آنان از بدخشان و بقیه از مناطق مختلف افغانستان بودند.
"آنها هشت نفر بودند، در بین شان یکی از نزدیکان خانواده ما هم بود. حادثه میان منطقۀ سراوان رخ داده بود. وقتی که میخواستند از موتر پایین شوند، برایشان کمین گرفته بودند و بالایشان تیراندازی شده بود."
او از حکومت طالبان خواست که از طریق راههای دیپلماتیک موضوع را بررسی کرده و عاملان آن را مجازات کند.
آنان همچنین از حکومت طالبان میخواهند که برای ایجاد زمینهٔ کار در داخل افغانستان تلاش کند تا جوانان افغان مجبور نشوند بخاطر پیدا کردن کار از راههای خطرناک و به گونۀ قاچاقی به کشورهای دیگر بروند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسشهای رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، گزارشهای زیادی از افزایش بیکاری و فقر منتشر شده که این معضل باعث شده شمار زیادی از جوانان افغان برای یافتن کار راهی مسیرهای خطرناک قاچاق شوند.
مسیر ایران و ترکیه یکی از آسانترین راههای قاچاق به اروپا خوانده میشود، اما مرگبارترین مسیرهای رسیدن به اروپاست که به اساس گزارشها، سالانه صدها افغان برای رفتن از این مسیر دل خوش میکنند، اما یک تعداد زیادشان با چنین رویدادهای مرگبار روبهرو میشوند.
سازمان حقوق بشری حال وش در ۱۴ اکتوبر سال ۲۰۲۴ میلادی با نشر گزارشی از تیراندازی و انفجار بر ۳۰۰ پناهجوی افغان در منطقه سراوان توسط مرزبانی مرزی ایرانی خبر داده و گفته بود که دراین رویداد بین ۶۰ تا ۷۰ نفر کشتهاند.
هرچند حکومت ایران این حادثه را رسماً رد کرد، اما حکومت طالبان در ۳۱ اکتوبر سال گذشته با نشر اعلامیهای گفت که یافتههای هیئت آنان نشان داده است که نیروهای ایرانی بر افغانها تیراندازی کرده و دستکم سه نفر را کشته و ۲۳ نفر را زخمی کردهاند.
حکومت طالبان در یک اعلامیۀ رسمی گفت که شماری از کشتهشدگان و زخمیها به افغانستان منتقل شدهاند و روند انتقال دیگران ادامه دارد.
هرچند در اعلامیه از تحقیقات بیشتر در مورد این رویداد خبر داده شده بود، اما با گذشت بیش از یک سال، جزئیات نهایی این رویداد هنوز با رسانهها شریک نشده است.
پیش از این نیز، حکومت پیشین افغانستان در ماه می سال ۲۰۲۰ اعلام کرده بود که نیروهای ایرانی ۴۶ کارگر افغان را که قصد ورود به ایران را داشتند، به دریا انداختهاند که در نتیجه ۱۲ نفر کشته، ۱۷ نفر ناپدید و ۱۷ نفر نجات داده شده بودند، اما مقامات ایرانی این ادعا را رد کرده بودند.
چندی بعد از آن رویداد نیروهای ایرانی بر یک موتر حامل مهاجران افغان تیراندازی کرده بودند، که در این رویداد موتر آتش گرفته و چهارتن کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
ایران آن زمان گفته بود با عاملان این رویداد برخورد قانونی خواهد شد.