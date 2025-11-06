گفتوگوهایی که یکی از اعضای هیئت طالبان نسبت به نتایج آن ابراز امیدواری کرده، اما وزیر دفاع پاکستان پیشاپیش هشدار داده که اگر این مذاکرات بینتیجه به پایان برسد، "جنگ خواهد شد".
یکی از اعضای هیئت حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز پنجشنبه، ششم نوامبر از استانبول به رادیو آزادی گفت که امیدوار است هر دو طرف در گفتوگوهای امروز به نتایج مثبتی برسند.
اگر علیۀ خاک ما اقدامی شود یا کشور و آبادی ما هدف قرار بگیرد، آنگاه ما هم همان کاری را خواهیم کرد که با ما میشود؛ جنگ خواهد شد.
اما از سوی دیگر، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان در گفتوگوی تازهاش با تلویزیون "جیو نیوز" این کشور گفته است: "اگر این مذاکرات موفق نباشند، وضعیتیکه اکنون هست ممکن است بدتر شود و ما یک راه پیش رو داریم، اگر علیۀ خاک ما اقدامی شود یا کشور و آبادی ما هدف قرار بگیرد، آنگاه ما هم همان کاری را خواهیم کرد که با ما میشود؛ جنگ خواهد شد."
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه، پنجم نوامبر در صفحهٔ ایکس خود نوشته بود که در دور سوم گفتوگوها در استانبول، ریاست هیئت طالبان را عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات آنها به عهده دارد.
منابع آگاه در حکومت طالبان به رادیوی آزادی گفته اند که در ترکیب هیئت طالبان، رحمتالله نجیب، معاون امور اداری وزارت امور داخلهٔ حکومت طالبان، سهیل شاهین، سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در قطر، انس حقاني، یکی از چهرههای سرشناس طالبان، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجهٔ حکومت طالبان و ذاکر جلالی، رئیس دوم سیاسی این وزارت نیز شامل اند.
اگرچه حکومت پاکستان تا کنون به گونۀ رسمی ترکیب هیئت خود را اعلام نکرده، اما برخی منابع آگاه پاکستانی به بخش مشال رادیو اروپای آزاد یا رادیوی آزادی گفته اند که رهبری هیئت آنان را عاصم ملک، رئیس سازمان استخبارات پاکستان (آیاسآی)، بهعهده دارد.
به گفتهٔ منابع پاکستانی، این مذاکرات روز پنجشنبه ساعت چهار بعد از ظهر به وقت استانبول آغاز میشود و در آن، علاوه بر برخی فرماندهان نظامی دولتشان، سید علی حیدر گیلانی، رئیس بخش افغانستان در وزارت امور خارجهٔ پاکستان نیز حضور دارد.
در عین حال، شماری از آگاهان بر این باورند که اگر پاکستان در همین مراحل حساسِ مذاکرات "اظهارات منفی و جنگطلبانه" بدهند، نتایج گفتوگوها از پیش بیثمر خواهد شد.
اگر پاکستان شرایط این منطقه را در نظر بگیرد، احتمال دارد راه سومی برای سازش ایجاد شود و ممکن است طالبان نیز تا حدی در حل آن همکاری کنند.
زردشت شمس، دیپلومات پیشین افغانستان در پاکستان در دورهٔ جمهوری پیشین و آگاه امور به رادیو آزادی گفت:
"پاکستان پیشاپیش از طریق رسانهها موضع تهاجمیِ خود را مطرح کرده که یا افغانستان خواستهای ما را میپذیرد و یا علیه آن عملیات میکنیم. این خود روحیهٔ مذاکرات را تضعیف میکند و بر افغانستان فشار وارد میسازد. در چنین وضعیتی این مذاکرات هیچ نتیجهٔ مثبتی نخواهند داشت، اما اگر پاکستان شرایط این منطقه را در نظر بگیرد، احتمال دارد راه سومی برای سازش ایجاد شود و ممکن است طالبان نیز تا حدی در حل آن همکاری کنند، اما پاکستان باید مشکل خود را خود حل کند."
دور دوم گفتوگوها میان هیئتهای طالبان و پاکستان به تاریخ ۲۵ تا ۳۰ اکتوبر در استانبول ترکیه برگزار شد که پس از سه روز، گفتوگوها بینتیجه ماند و هر دو طرف یکدیگر را به عدم همکاری در پیشرفت مذاکرات متهم کردند، اما بلافاصله این مذاکرات دو روز دیگر ادامه یافت که با توافق بر ادامهٔ آتشبس پایان یافت و بر برگزاری دور سوم مذاکرات توافق شد.
این مذاکرات پس از آن آغاز شد که پاکستان در نهم اکتبر حملات هوایی را در کابل و پکتیکا انجام داد، حملاتیکه به کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان افغان انجامید.
حکومت طالبان این حملات را "نقض حریم هوایی افغانستان" خواند و در واکنش، حملات گستردهی طلافیجویانه را بر مواضع امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند انجام داد، درگیریهایی که تلفات سنگینی از هر دو طرف برجا گذاشت.