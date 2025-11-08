در حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان سه نفر کشته شدند

مقام های امریکایی و اسرائیلی گفته‌اند که پلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای قتل سفیر اسرائیل در مکسیکو را خنثی کرده اند.

وب‌سایت اکسیوس روز جمعه ۱۶ عقرب در گزارشی نوشت که این پلان توسط یک بخش ویژه از نیروی قدس سپاه به نام تولی ۱۱۰۰۰ طرح ریزی شده بود.

این تولی در ماه‌های گذشته حملاتی را علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا و استرالیا نیز برنامه ریزی کرده بود.

به گفته مقامات امریکایی، این عملیات از اواخر ۲۰۲۴ آغاز شده و تا نیمهٔ اول ۲۰۲۵ ادامه داشته است.

هدف اصلی این طرح عینات کرانتس نایِگر سفیر اسرائیل در مسکسیکو بوده است.

اکسیوس به نقل از منابع اش گفته است که مسئول اجرای این طرح، یک مامور تولی ۱۱۰۰۰بوده که سال‌ها در سفارت ایران در ونزویلا برای جلب و جذب و آموزش عناصر طرفدار ایران کار کرده و سپس به تهران بازگشته است.

مقامات امریکایی به خبرگزاری‌های فرانس‌پرس و رویترز گفته‌اند این طرح خنثی شده و در حال حاضر هیچ تهدیدی وجود ندارد.

نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک تاکنون از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.