حکومت طالبان اعلام کرده است که مذاکرات استانبول بهدلیل «روحیه غیرمسؤولانه و عدم همکاری» هیئت پاکستانی به هیچ نتیجهای نرسید.
ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز صبح در صفحه ایکس خود در بیانیهای نوشته است:
«طرف پاکستانی در جریان مذاکرات تلاش کرد همه مسؤولیتهای مربوط به امنیت خویش را به حکومت افغانستان ارجاع نماید، در حالیکه از سوی خود هیچ آمادگیای را برای پذیرفتن هرگونه مسؤولیت درباره امنیت افغانستان و یا حتی امنیت خودش نشان نداد.»
مذاکرات استانبول در ششم و هفتم نوامبر برگزار شد و ریاست آن را عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان و جنرال عاصم ملک رئیس سازمان استخبارات پاکستان (آیاسآی) برعهده داشتند.
در بیانیه حکومت طالبان تأکید شده است که به هیچ کشوری اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند و همچنان به هیچ کشوری اجازه نمیدهد از خاک خود علیه افغانستان بهرهبرداری کند.
پیشتر، مقامات دولتی پاکستان از جمله خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز گفته بودند که مذاکرات استانبول ناکام شده و به گفته او: «برای مذاکرات بعدی هیچ برنامهای وجود ندارد.»
خواجه آصف هشدار داده بود که اگر از خاک افغانستان بر پاکستان حمله شود، آتشبس پایان خواهد یافت.
دور سوم مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول از ابتدا با مشکلاتی همراه بود. نمونه بارز آن تبادل آتش میان سربازان طالبان و نیروهای پاکستانی در ششم نوامبر در اسپینبولدک بود.
هرچند دو طرف یکدیگر را به آغاز تیراندازی متهم میکنند، اما گزارشهای محلی میگویند که در اسپینبولدک به مردم عادی خسارت زیادی رسیده است.
در آنجا دستکم پنج غیرنظامی که چهار تنشان زن بودند کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.
رسانههای پاکستانی نیز گزارش دادهاند که در نتیجه تیراندازی طالبان در خاک پاکستان دستکم دو نفر کشته شدهاند.
درگیریهای خونین ماه اکتوبر میان پاکستان و طالبان که در آن دستکم ۵۰ غیرنظامی افغان کشته و حدود ۴۵۰ نفر زخمی شدند، با میانجیگری قطر و ترکیه متوقف شد و دو طرف آتشبس اعلام کردند.
پاکستان نیز کشته شدن دستکم ۲۳ سرباز و زخمی شدن ۲۹ نفر دیگر را تأیید کرد.
در اکتوبر پاکستان کابل را نیز هدف حملات هوایی قرار داد.