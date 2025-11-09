در پی حملات روسیه،بسیاری مناطق اوکراین به شمول کییف با قطع و پرچاوی برق مواجه شده است

شرکت دولتی برق اوکراین هشدار داده که در نظر است جریان برق در بسیاری مناطق امروز یکشنبه (۱۷ عقرب ، ۹ نوامبر) بین ۸ تا ۱۶ ساعت کاهش یابد.

سویتلانا گرینچوک، سخنگوی این شرکت روز شنبه به رسانه هایی اوکراینی گفت که یاد آوری از تعداد زیادی حملات مستقیم بر تاسیسات انرژی از آغاز تهاجم روسیه براوکراین دشوار است.

روسیه حتی پیش از سردی هوا ، کمپاین خود را برای هدف قرار دادن تاسیسات برق و همچنان تاسیسات و خطوط لولۀ گاز طبیعی در سراسر اوکراین در تلاش برای ضربه زدن به اوکراینی ها تشدید کرد.

در حملات روسیه روز جمعه دستکم هفت نفر کشته و شماری هم زخمی شدند.

به دنبال این حملات ، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باردیگر از متحدین کییف خواست که روسیه را مجازات کنند و بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فشار آورند.

آندری سیبیها ، وزیر خارجۀ اوکراین گفته است که روسیه سب ستیشن هایی را که به دو تاسیسات هسته یی برق فراهم می کرد هدف قرار داده است.

او در شبکۀ ایکس نوشته است «این حملات تصادفی نبود، بلکه به خوبی برنامه ریزی شده بود.»

سیبیها افزوده است که روسیه عمداً مصونیت هسته ای اروپا را به خطر می اندازد.»

او خواسته است که نشست فوری ادارۀ نظارت هسته ای سازمان ملل متحد برای پاسخ به «خطرات غیرقابل قبول» برگزار شود.

مقام های اوکراینی گفته اند که روسیه در حملات روز شنبه بیش از ۴۵۰ طیارۀ بی سرنشین و ۴۵ راکت پرتاب کرد.

در همین حال ، وزارت دفاع روسیه گفته است که در واکنش به حملات اوکراین در داخل روسیه، « حملۀ گسترده ای را با سلاح‌های هوایی، زمینی و دریایی دُوربرد با دقت بالا» بر تاسیسات تولید سلاح و انرژی انجام داده.

قطع برق در منطقۀ پولتاوا ، تحت یک برنامۀ قطع اضطراری ویژه که توسط شرکت برق دستور داده شده نیز صورت گرفته است.

در دنیپرو، در یک حملۀ طیارۀ بی سرنشین روسی یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه ای هدف قرار گرفته و دستکم سه نفر کشته شده اند.

یولیا سویردینکو، صدراعظم اوکراین در کییف گفته است که از خسارات و تلفات در خارکیف نیز گزارش شده است.

بر اساس گزارش ، در آنجا خدمات مترو تعلیق و جریان برق و آب مختل شده است.