رویداد ترافیکی در لغمان شش کشته و سه زخمی برجای گذاشت

حکومت پاکستان می‌گوید، چهار عضو گروهی را دستگیر کرده که در حملۀ اخیر در اسلام‌آباد دست داشتند.

در حمله روز سه‌شنبه در خارج از یک محکمه در اسلام‌آباد که شاخه‌ای از تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسئولیت آن را بر عهده گرفت، ۱۲ تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.

حکومت پاکستان امروز(14 نوامبر) در اعلامیه‌ای گفت که این گروه در توقیف قرار دارند، اما محل دستگیری آنها را اعلام نکرده است.

در اعلامیه‌، فرد مهاجم قاری عثمان عارف، باشندۀ ولایت ننگرهار، معرفی و گفته شده که این گروه در جریان حمله، از رهبران شان در افغانستان به طور سیستماتیک راهنمایی دریافت می‌کرد.

در این اعلامیه گفته شده که تحقیقات در مورد این حمله ادامه دارد و انتظار می‌رود جزئیات بیشتر بعداً افشا و افراد بیشتری دستگیر شوند.

حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.