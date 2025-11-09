شماری از آنان میگویند که احتمال میرود هر از گاهی حملات پاکستان برخاک افغانستان ادامه یابد.
وقت به وقت امکان دارد که حملات پاکستان بر افغانستان ادامه یابد.
طارق فرهادی، آگاه سیاسی به رادیو آزادی گفت:
"وقت به وقت امکان دارد که حملات پاکستان بر افغانستان ادامه یابد که این نقض حریم افغانستان است و از نگاه بین المللی نیز قابل تقبیح است؛ اما حقیقت این است که پاکستان در مناطق خیبرپختنوا و در بلوچستان پروژههای انکشافی را روی دست بگیرد تا مردم در خود پاکستان به حکومت رضایت نشان دهند در این صورت به گروههای مانند تی تی پی اصلاً در بین مردم جا نمیماند."
اما سمیع یوسفزی، دیگر آگاه سیاسی میگوید که انجام عملیات نظامی علیۀ حکومت طالبان برای پاکستان آسان نخواهد بود و میتواند مسائل و پیچیدگیهای فراوانی برای آن کشور ایجاد کند.
اقدام نظامی به پاکستان کار آسان نیست و مشکلات زیاد برایش خلق میکند.
"اقدام نظامی به پاکستان کار آسان نیست و مشکلات زیاد برایش خلق میکند. پاکستان تحت فشار مردمی است و همچنان از عواقب حملات در داخل خاک افغانستان با چالشها مواجه شود، مهم این است که در این وقت حساس تی تی پی دست به حملات بزرگ میزند یا نه، اما به هر حال اقدامات بعدی به ویژه برای پاکستان آسان نه بلکه پر از چالش است."
حکومت طالبان بینتیجه ماندن گفتوگوهای استانبول را ناشی از رفتار غیرمسئولانه و همکاری نکردن پاکستان خوانده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز شنبه در یک نشست خبری آنلاین گفت که باوجود سعی آنان و تلاش میانجیها، پاکستان باز هم تمایلی برای قبول کردن مسؤلیت برای تامین امنیت داخلی خود، نشان نداده و خواسته تا آن را به دوش حکومت طالبان بگذارد.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان هم گفته که گفتگوهای پاکستان با طالبان در استانبول بینتیجه پایان یافته و برنامهای برای ادامۀ آن وجود ندارد.
گفتوگوهای استانبول به تاریخ های ۶ و ۷ نوامبر برگزار شد .
پاکستان مدعی است که تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاههای امن دارد و از آنجا حملاتی را در پاکستان سازماندهی میکند.
اما حکومت طالبان با رد این ادعا میگوید که تی تی پی "مسئلهٔ داخلی پاکستان" است و به آنان ربطی ندارد.
خواجه آصف در صحبت با شبکۀ تلویزیونی جیو نیوز پاکستان گفته که فعلاً آتشبس بین افغانستان و پاکستان برجای خود باقی خواهد ماند، تا زمانی که به گفتۀ او، هیچ حملهای از جانب افغانستان صورت نگیرد.
پیش از این او هشدار داده بود که اگر گفتوگوها به نتیجه نرسد پاکستان در برابر افغانستان جنگ را آغاز خواهد کرد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پس از بینتیجه ماندن گفتوگوهای استانبول در صفحۀ ایکس خود نوشته که حکومت آنان در بخش امنیت با پاکستان همکاری میکند و مثل همیشه اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیۀ آن کشور استفاده شود و تاکید کرده که آنان اما در برابر هرگونه تجاوز دفاع خواهند کرد.
این در حالیست که پس از درگیریهای سنگین وقفهای میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، در ۱۹ اکتوبر بر آتش بس در دوحه و دور دوم مذاکرات در استانبول توافق شد.
به دلیل ادامه تنش، تمام مسیرهای زمینی میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم در امتداد خط دیورند در نزدیک به یک ماه گذشته از سوی پاکستان به روی هرنوع رفت و آمد مسدود شده است.
طالبان باید در حال حاضر برای اقتصاد میوههای خشک و تازه راههای جاگزین را بیابند.
برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که بسته ماندن مسیرها و تنشهای امنیتی تجارت افغانستان را تحت فشار قرار داده است.
نصرتالله وفا یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی اما تاکید کرد که حکومت طالبان باید راههای جاگزین را بیابد.
"طالبان باید در حال حاضر برای اقتصاد میوههای خشک و تازه راههای جاگزین را بیابند، استفاده از راههای تجارتی با ایران، ازبیکستان، تاجکستان و کشورهای آسیای میانه میتواند کمک کننده باشد، همچنان میتواند دهلیزهای هوایی را گسترش دهد، از طریق هوا میتواند میوه و محصولات افغانستان را به دیگر کشور ها صادر کند، همچنان با ایجاد سردخانهها و حمایت از بخش خصوصی میتواند که ستونهای اقتصادی ملی را تقویت کند."
پس از بینتیجه ماندن مذاکرات میان حکومت طالبان و پاکستان، شماری از مردم میگویند که هرگونه ناامنی در دو سوی خط دیورند به مردم آسیب میرساند و هیچکس از جنگ سود نخواهد برد.
آنان در گفتگو با رادیو آزادی تأکید کردند که تنها راه حل مشکلات، ادامه گفتوگوها است.