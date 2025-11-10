رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران اخیراً در گفت‌وگو با وب‌سایت دیده‌بان ایران هشدار داده که طرح انتقال آب از طالقان "که مسئولان ذی‌ربط در ماه‌های گذشته بارها از آن به‌عنوان راه‌حلی برای مدیریت بحران آب تهران" یاد کرده‌اند، "سیاستی شکست‌خورده است"، زیرا خود طالقان نیز دچار خشکی کامل شده و آبی برای انتقال وجود ندارد.

همزمان عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، روز شنبه تأکید کرد که شرایط به جایی رسیده است که "مجبوریم‌ محدودیت‌هایی را در میزان مصارف اعمال کنیم."

رئیس فدراسیون صنعت آب ایران با تأکید بر این‌که وضعیت آب تهران به‌صورت تصاعدی رو به وخامت است، گفت: "جیره‌بندی آب باید خیلی زودتر از این شروع می‌شد. اکنون ۶۲ درصد آب تهران از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و سطح آب این منابع به‌شدت پایین رفته است."

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی ایزان نیز روز شنبه اعلام کرد از ابتدای سال آبی جاری میزان بارش‌ها در این کشور در مقایسه با دورۀ بلندمدت نزدیک به ۸۶ درصد و در تهران حدود ۹۶ درصد کاهش یافته است.

او ادامه داد: "اگر مصارف ده درصد کاهش پیدا نکند، اختلال در تامین آبرسانی پایدار تهران حتمی است."

رئیس فدراسیون صنعت آب ایران افزود: "راه نجات تهران تنها با زنجیره‌ای از اقدامات ممکن است؛ از بازچرخانی فاضلاب و اصلاح الگوی مصرف گرفته تا کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی."

در روزهای اخیر، شهروندان تهرانی از قطع چندساعته و مکرر آب در مناطق مختلف شهر خبر داده‌اند؛ قطعی‌هایی که به گفته شرکت آب و فاضلاب تهران، به‌منظور پر کردن مخازن و جلوگیری از فروپاشی شبکۀ آبرسانی انجام می‌شود.

گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی ایران حاکی است که جیره‌بندی شبانۀ آب در برخی مناطق پایتخت آغاز شده و اکنون تا ساعت‌های اولیه بامداد ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس علی‌آبادی، وزیر انرژی ایران روز شنبه گفت: "ممکن است مجبور شویم بعضی از شب‌ها که مردم در آرامش هستند و کمتر آب مصرف می‌کنند فشار آب را تا حد صفر پایین بیاوریم." او از مردم خواست تا "ذخیره‌ساز آب" نصب کنند.

مقام‌های ایرانی با نگرانی از عدم بارندگی‌ها گفته اند که تا ۱۰ روز آینده انتظار بارش را در تهران ندارند.

پیش از این مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران نیز هشدار داده بود که در صورت ادامه نیافتن بارندگی تا پایان خزان، از ماه قوس باید آب تهران را جیره‌بندی کرد و "اگر باز هم نبارد، آبی نخواهیم داشت و باید تهران را تخلیه کنیم."

او این سخنان را در حالی مطرح کرد که بنا بر اعلام شرکت آب و فاضلاب ولایت تهران، میزان پرشدگی سدهای پنج‌گانه تهران به ۱۱ درصد رسیده و در صورت حذف سد طالقان، این رقم تنها پنج درصد است.

علی شریعت، دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران روز جمعه در گفت‌وگو با سایت خبری "رکنا" گفت: "توصیۀ صادقانه من به مردم این است که سخنان اخیر رئیس‌جمهور را بسیار جدی بگیرند. ایشان واقعیت را با صراحت بیان کردند؛ واقعیتی تلخ اما غیرقابل انکار."

دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران حتی افزود که ادامۀ این وضعیت "ممکن است به مهاجرت اجباری از تهران بینجامد."

در همین حال، ویدئویی از سد لتیان که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد کف مخزن سد به دلیل کمبود آب به‌ گونۀ کامل آشکار شده است. مدیر سد لتیان پیشتر گفته بود تنها نیمی از ۱۰ درصد آب باقی‌مانده در این سد قابل برداشت است.

همزمان، مقام‌های آب ولایت البرز نیز از خالی شدن بیش از ۹۰ درصد سد کرج و باقی ماندن تنها هفت درصد از ظرفیت مخزن خبر داده‌اند.

به گفته مدیران وزارت انرژی ایران، تهران اکنون در یکی از خشک‌ترین دوره‌های ۵۰ سال اخیر قرار دارد و در صورت ادامۀ روند کنونی، پایتخت این کشور تنها برای چند هفتۀ دیگر ذخیرۀ آب آشامیدنی خواهد داشت.