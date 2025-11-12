خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید، در حالیکه اندکی امید به گفتوگوهای موفقیتآمیز با حکومت افغانستان وجود داشت، اکنون پس از حملۀ اخیر در اسلامآباد، دولت پاکستان باید در این شرایط، با دقت و سنجیدگی به این موضوع بیندیشد.
بهگزارش رسانههای پاکستانی از جمله جیو نیوز، خواجه آصف، روز سهشنبه ۲۰ عقرب در گفتوگو با خبرنگاران پس از حملۀ انتحاری در محوطۀ محکمه اسلامآباد، با تأکید بر حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) در کابل، پرسیده است:
"چگونه ممکن است حکومت سرپرست در کابل مسئولیت آنان را نپذیرد؟"
او در همان روز در صفحۀ ایکس خود نیز نوشته است که در چنین فضایی، امید بستن به مذاکرات با «حاکمان کابل» بیفایده است. به گفتۀ وی، حکومت طالبان توانایی جلوگیری از فعالیتهای تروریستی در پاکستان را دارد.
خواجه آصف ادعا کرده است که کشانیدن جنگ به اسلامآباد «پیامی از کابل» است و هشدار داده که پاکستان توانایی پاسخگویی کامل به آن را دارد.
حکومت طالبان تاکنون به این اظهارات واکنشی نشان نداده، اما حمله انفجاری در اسلام آباد را محکوم کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که وزیر دفاع پاکستان پیش از این گفته بود در صورت میانجیگری ترکیه و قطر احتمال ازسرگیری گفتوگوها با طالبان وجود دارد.
حملۀ انتحاری در بیرون از محکمهی در اسلامآباد که پیش از چاشت روز سهشنبه ۲۰ عقرب رخ داد، دستکم ۱۲ کشته و حدود ۳۰ زخمی برجا گذاشته است. بهگزارش خبرگزاری فرانسپرس، مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است.
در همین حال، بهگزارش رسانههای پاکستانی، روز دوشنبه ۱۹ عقرب یک گروه تروریستی با استفاده از موتر بمبگذاریشده بر دروازۀ اصلی یک مؤسسهٔ آموزشی در منطقۀ وانه در جنوب وزیرستان حمله کرده است.
روزنامۀ دان گزارش داده که نیروهای امنیتی پاکستان بلافاصله وارد عمل شدند؛ دو مهاجم کشته شدند و سه تن دیگر وارد ساختمان گردیدند. عملیات پاکسازی تا شام روز سهشنبه ادامه داشت.
عطاالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان، روز سهشنبه ۲۰ عقرب در گفتوگو با جیو نیوز گفت که بدون استفاده از خاک افغانستان یا تسهیل از آنسو، انجام حملاتی چون انفجار اسلامآباد و بمبگذاری در وانه ممکن نبود.
او افزود: "هر زمان که تروریستان یا همکارانشان بازداشت میشوند، اتباع افغان در میان آنان حضور دارند."
به گفتهی وی به نظر میرسد این حملات به دستور طالبان افغان انجام شده باشد.»
پیش از او محسن نقوی وزیر امور داخله پاکستان نیز در گفتوگو با رسانهها با اشاره به حملۀ جنوب وزیرستان گفته بود: «ما بهروشنی اعلام کردهایم که افغانستان بهطور مستقیم در این حمله دخیل است.»
بهگزارش روزنامۀ دان، او افزود که مهاجمان «افغان» شناسایی شدهاند و «تمام شب با افراد خود در افغانستان در تماس بودند.»
پاکستان همواره مدعی بوده است که حملاتی که در این کشور انجام میشود، از خاک افغانستان سازماندهی میگردد.
اما حکومت طالبان همواره این اتهامها را رد کرده و تأکید داشته است که مسألۀ تروریزم و فعالیتهای تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) موضوعی داخلی مربوط به پاکستان است.
این اختلاف یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای صلح میان دو کشور بوده است.
با این حال دور سوم گفتوگوهای صلح میان دو طرف در تاریخ ۶ و ۷ نوامبر در شهر استانبول برگزار شد، اما بینتیجه پایان یافت.
حکومت طالبان در واکنش، اسلامآباد را متهم کرده که خواستههای پاکستان «غیرواقعی و غیرعملی» است و «برخی حلقهها در اردوی پاکستان نمیخواهند که مناقشۀ دو طرف از طریق گفتوگو حل شود.»
تنشها میان طالبان و پاکستان پس از آن شدت گرفت که اسلامآباد در نهم اکتوبر حملات هوایی بر کابل و پکتیکا انجام داد و طالبان نیز در امتداد خط دیورند بر پوستههای امنیتی پاکستانی حملات تلافیجویانه انجام دادند. در نتیجۀ این درگیریها، دهها تن در هر دو طرف کشته و زخمی شدند.