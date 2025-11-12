لینک‌های قابل دسترسی

ملا عبدالغنی برادر: راه ها با پاکستان در صورتی بازگشایی خواهند شد که اسلام آباد تضمین بدهد که این راه ها را دوباره بسته نخواهد کرد

معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان می گوید که راه های تجارتی با پاکستان پس از آن دوباره گشوده خواهند شد که اسلام آباد تضمین بدهد که تحت هیچ شرایطی این راه ها را دوباره بسته نخواهد کرد.

ملا عبدالغنی برادر این سخن را امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) در نشستی با تاجران و صنعتکاران در کابل گفت.

این در حالی است که بیش از یک ماه می شود که اسلام آباد گذرگاه ها با افغانستان را پس از افزایش تنش ها بین طالبان و پاکستان و درگیری بین نیروهای دو طرف مسدود کرده است.

معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از تاجران و صنعتکاران خواست که برای تجارت راه های بدیل را جستجو کنند.

این مقام ارشد طالبان همچنان خواهان توقف واردات دوا از پاکستان شده است و گفته که وارد کنندگان دارو سه ماه فرصت دارند تا در صورت قرار داد با تاجران پاکستانی ، حساب های خود را تصفیه کنند.

پاکستان در مورد این اظهارات عبدالغنی برادر هنوز تبصره نکرده است.

دَور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان روز جمعۀ گذشته در شهر استانبول ترکیه بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را به خاطر عدم پیشرفت در گفتگو ها مقصر دانستند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

ترکیه: همه ۲۰ سرنشین طیارۀ نظامی ساقط شدۀ این کشوردر گرجستان جان باخته اند

مقام های ترکیه امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) اعلام کردند که همه ۲۰ سرنشین یک طیارۀ نظامی باربری این کشور که در گرجستان سقوط کرد جان باخته اند.

یاشار گولر ، وزیر دفاع ترکیه در بیانیه ای در شبکۀ ایکس گفت که همکاران «قهرمان» شان در نتیجۀ سقوط طیارۀ نظامی باربری C-130 در نزدیک مرز بین گرجستان و آذربایجان جان باختند.

این طیاره عصر روز دوشنبه از آذربایجان پرواز کرده بود و به ترکیه می رفت.

علت این رویداد هنوز مشخص نشده است.

بسیاری رهبران جهان به شمول آذربایجان و گرجستان و مارک روته سرمنشی ناتو به خاطر این رویداد به ترکیه تسلیت گفته اند.

تام باراک سفیر ایالات متحده در ترکیه ، همبستگی کشورش را با ترکیه ابراز کرده است.

بحران اقتصادی افغانستان؛ سازمان ملل می‌گوید بیشتر خانواده‌ها وعده‌های غذایی‌شان را حذف می‌کنند

کودکان در انتظار کمک؛ آرشیف
کودکان در انتظار کمک؛ آرشیف

سازمان ملل اعلام کرده است که وضعیت اقتصادی در افغانستان بسیار سخت شده و از هر ۱۰ خانواده، ۹ خانواده مجبورند وعده‌های غذایی خود را حذف کنند، اموال خانه را بفروشند یا قرض بگیرند تا نیازهای روزانه خود را تأمین کنند.

برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در گزارش تازه خود گفته است که بازگشت اجباری مهاجران افغان، زلزله، خشکسالی و محدودیت‌های کاری زنان فشار بیشتری بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است.

براسا این گزارش یک نظر سنجی از ۴۸ هزار خانوار نشان می‌دهد که بیش از نیمی از بازگشت‌کنندگان برای خرید غذا از مراقبت‌های صحی خود صرف‌نظر کرده‌اند و حدود ۹۰ آنها قرضدار اند.

از سوی هم زنان بیشترین فشار را تحمل می‌کنند؛ مشارکت زنان در نیروی کار به شش درصد کاهش یافته محدودیت طالبان بر زندگی زنان که سرپرست خانواده شان اند عمیقا تاثیر گذاشته است.

این نهاد سازمان ملل از طالبان خواستند محدودیت‌ها را از کارکنان زن بردارند.

این در حالی است که اخیراً سازمان ملل فعالیت‌های خود در مرز اسلام‌قلعه هرات را به دلیل محدودیت‌های شدید بر کارمندان زن متوقف کرده است.

یونیسف: اسرائیل اجازه انتقال وسایل واکسین و شیر خشک کودکان غزه را نمی‌دهد

کودک فلسطینی در میان ویرانه یک ساختمان
کودک فلسطینی در میان ویرانه یک ساختمان

صندوق کمک‌های سازمان ملل برای کودکان می‌گوید اسرائیل مانع انتقال سرنگ‌های واکسین کودکان غزه و بوتل‌های شیر شده است.

یونیسف روز سه‌شنبه اعلام کرد در حالی‌ که آتش‌بس شکننده در غزه برقرار است، این اداره کمپاین گسترده واکسین کودکان غزه را آغاز کرده، اما اسرائیل اجازه نمی‌دهد ۱.۶ میلیون سرنگ و یخچال‌هایی که با انرژی خورشیدی کار می‌کنند، به غزه منتقل شوند.

ریکاردو پایریس سخنگوی یونیسف گفت این سرنگ‌ها از ماه آگست سال گذشته در گمرک مانده و منتظر اجازه اسرائیل هستند.

بخش مربوط به نظارت بر کمک‌ها در اردوی اسرائیل گفته است که مانع انتقال سرنگ‌های واکسین به غزه نمی‌شود، اما می‌خواهد اطمینان حاصل کند که گروه حماس از مواد کمک‌رسانی استفاده نکند.

پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان مقابل قطر

تیم ملی کریکت
تیم ملی کریکت

تیم ملی کرکت افغانستان سه‎‌شنبه شب در تنها دیدار بیست‌اوور خود با تفاوت ۲۵ دوش تیم قطر را شکست داد.

افغانستان بازی را آغاز کرد و بازیکنان افغان در ۲۰ اوور تعیین‌شده، با از دست دادن ۸ بازیکن هدف ۱۵۰ دوش را برای تیم مقابل تعیین کردند.

بازیکنان قطر هر ۲۰ اوور را بازی کردند و در حالی‌ که ۷ بازیکن‌شان را ازدست دادند، ۱۲۴ دوش به دست آوردند.

درویش رسولی کپتان تیم افغانستان با ۶۶ دوش در ۳۷ بال، بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد.

با شدت گرفتن اخراج افغان‌ها؛ طالبان از جامعه جهانی خواستند به مهاجران بازگشته کمک کنند

اخراج مهاجران افغان
اخراج مهاجران افغان

در سه هفتهٔ اخیر، بیش از دوصد هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به کشور بازگشته‌اند.

به گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان گفته که در میان این افراد، تعدادی زندانی نیز شامل هستند.

آقای حقانی همچنین از جامعهٔ جهانی خواسته است تا با مهاجران بازگشتهٔ افغان کمک کنند.

روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران حدود دو سال پیش آغاز شد.

بنابر اطلاعات ادارهٔ هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا)، از آغاز سال میلادی جاری تا ششم نومبر، ۲.۴ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان خود بازگشته‌اند.

همایون ارشادی بازیگر ایرانی در سن ۷۸ سالگی درگذشت

همایون ارشادی
همایون ارشادی

همایون ارشادی بازیگر ایرانی سه‌شنبه، ۲۱ عقرب در سن ۷۸ سالگی به دلیل بیماری سرطان درگذشت.

ارشادی متولد سال ۱۹۴۷ در مرکز اصفهان بود، تحصیلات خود را در رشتهٔ معماری به پایان رساند و سپس وارد صنعت سینما شد.

ارشادی با بازی در نقش اصلی فیلم «طعم گیلاس» (۱۹۹۷) ساختهٔ عباس کیارستمی، که برندهٔ نخل طلای کن شد، به شهرت بین‌المللی رسید.

این فیلم داستان مردی ناامید را روایت می‌کند که به دنبال کسی است تا پس از خودکشی برنامه‌ریزی شده او را دفن کند.

این اثر باعث شد ارشادی در سطح جهانی شناخته شود و آغازگر یک حرفهٔ بازیگری دیرهنگام اما بسیار مورد احترام بود.

کارهای او همچنین در سطح بین‌المللی دیده شد و در تولیدات هالیوودی از جمله «بادبادک‌باز» (۲۰۰۷) ایفای نقش کرد.

خواجه آصف: اگر ترکیه و قطر درخواست کنند، ما آماده‌ایم دوباره با طالبان گفتگو کنیم

خواجه آصف
خواجه آصف

خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که اگر ترکیه و قطر پیشنهاد میانجی‌گری بدهند، امکان ازسرگیری مذاکرات با طالبان وجود دارد.

او به شبکه پاکستانی جیو نیوز گفت که ترکیه و قطر هر دو از نزدیک‌ترین متحدان پاکستان اند و اسلام‌آباد نمی‌تواند درخواست آن‌ها برای ادامهٔ مذاکرات با طالبان را رد کند.

هفتهٔ گذشته سومین دور مذاکرات هیئت‌های طالبان و حکومت پاکستان با میانجی‌گری ترکیه و قطر در استانبول بدون نتیجه پایان یافت.

خواجه آصف بار دیگر مدعی شد که هیئت طالبان در این مذاکرات به‌طور شفاهی بر برخی مسائل توافق کرده بود، اما حاضر به ارائه تضمین کتبی نبود.

او ادعا کرد که حکومت طالبان «متحد نیست» و اختلافات داخلی آن‌ها مانع از رسیدن دو طرف به توافق می‌شود.

حکومت طالبان اسلام‌آباد را متهم کرده و گفته که خواسته‌های پاکستان «غیر واقعی و غیر عملی» و همچنین «برخی حلقه‌ها در اردوی پاکستان نمی‌خواهند که مناقشهٔ دو طرف از طریق مذاکرات حل شود.»

حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجهٔ حکومت طالبان شب گذشته در توییتر خود نوشت که محمد نعیم معاون وزیر خارجه طالبان در نشستی با مسئولان سفارتخانه‌های مقیم کابل تأکید کرده است که اگر پاکستان با نیت خوب و بر پایهٔ حقایق به مذاکرات ادامه دهد، طالبان نیز آماده‌اند تا مشکلات را از طریق دیپلماسی و تفاهم متقابل حل کنند.

تنش‌ها در روابط طالبان و اسلام‌آباد پس از آن شدت گرفت که پاکستان در یازدهم اکتوبر حملات هوایی بر کابل و پکتیکا انجام داد و طالبان نیز در امتداد خط دیورند حملات تلافی‌جویانه بر پوسته‌های امنیتی پاکستانی انجام دادند که در نتیجهٔ آن ده‌ها نفر در هر دو طرف کشته و زخمی شدند.

سنای امریکا لایحهٔ پایان تعطیلی دولت فدرال را تصویب کرد

۴۰ روز تعطیلی دولت فدرال
۴۰ روز تعطیلی دولت فدرال

سنای امریکا دوشنبه شب، ۱۹ عقرب لایحهٔ موقت تأمین بودجهٔ دولت این کشور را تصویب کرد، اقدامی که سبب از سرگیری فعالیت‌های دولتی می‌شود.

۶۰ سناتور به این لایحه که هزینه‌های دولت را تا پایان جنوری ۲۰۲۶ تأمین می‌کند، رأی مثبت دادند و ۴۰ نفر دیگر رأی منفی دادند.

این اقدام پس از بیش از ۴۰ روز تعطیلی بخش عمده‌ای از دستگاه‌های دولتی انجام شد، که در نتیجهٔ آن ده‌ها هزار کارمند فدرال از حقوق خود محروم و خدمات عمومی مختل شده بود.

این لایحه باید در مجلس نمایندگان نیز تصویب شود و سپس توسط رئیس‌جمهور دونالد ترمپ توشیح خواهد شد.

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، در قصر سفید گفت: «خیلی زود کشور را دوباره باز خواهیم کرد؛ این توافق بسیار خوبی است.»

انتظار می‌رود رأی‌گیری مجلس نمایندگان روز چهارشنبه انجام شود.

با تصویب این بودجه موقت، بودجه سالانه در نشست‌های بعدی کانگرس به بحث گذاشته خواهد شد.

صدرعظم هند می‌گوید که عاملان انفجار در دهلی به محکمه کشیده خواهند شد

پس از انفجار مرگبار دهلی خانواده قربانیان
پس از انفجار مرگبار دهلی خانواده قربانیان

نارندرا مودی صدراعظم هند می‌گوید عاملان انفجار موتر بم در دهلی نو را به عدالت خواهند کشاند.

به گزارش خبرگزاری «پرس ترست» هند، شمار قربانیان این انفجار شام دوشنبه ۱۹ عقرب در دهلی نو به ۱۲ تن رسیده، اما این آمار تاکنون به‌طور رسمی تأیید نشده است. در این رویداد دست‌کم ۱۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این انفجار در یک منطقهٔ پر رفت‌وآمد نزدیک لال قلعهٔ (رید فورت) رخ داده و به گفتهٔ مقام‌ها، بمب در یک موتر هیوندای جاسازی شده بود که به موترها و افراد اطراف نیز آسیب رسانده است.

پولیس هند اعلام کرده که تحقیقات این انفجار خونین را تحت قانون مبارزه با تروریزم آغاز کرده است.

