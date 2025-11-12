حکومت طالبان به تجار افغان هشدار داد که تجارت با پاکستان، را متوقف سازند

ملا برادر می گوید تجار افغان باید به ‌جای پاکستان به مسیرها و راه‌‌های جایگزین روی آورند

حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده است که هرگونه تجارت با پاکستان، به‌ویژه واردات دوا، را متوقف بسازند.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز۱۲ چهارشنبه نوامبر، در نشستی با صنعت‌ کاران و تاجران افغان به آنان سه‌ ماه مهلت داد تا قرارداد های تجاری ‌شان با طرف پاکستانی را پایان دهند.

او هشدار داد که اگر پس از این مدت تاجران همچنان کالا از راه پاکستان وارد یا صادر کنند و در نتیجه مشکلاتی به‌وجود آید، حکومت مسئول آن نخواهد بود.

ملا برادر گفت که تاجران افغان باید به ‌جای پاکستان به مسیرها و راه‌‌های جایگزین برای تجارت روی آورند و تهدید کرد که روابط تجاری با آن کشور تا زمانی که اسلام‌آباد تضمین نکند این مسیرها تحت هر شرایطی بسته نخواهند شد، معلق خواهد ماند:

"اگر پاکستان خواهان باز شدن راه‌ها است، این راه‌ها تنها در صورتی باز خواهند شد که آن‌ها تضمین دهند که تحت هیچ شرایطی راه‌ها بسته نخواهند شد. به وزارت مالیه هدایت می‌دهم که پس از سه ماه اجازه واردات دوا از پاکستان را ندهد و اکنون گفته شده که تاجران افغان نباید از پاکستان هیچگونه کالایی به افغانستان وارد کنند."

ملا برادر، پاکستان را متهم کرده است که از مسائل تجارتی استفادهٔ سیاسی می‌کند و این اقدام باعث زیان تاجران افغان و پاکستانی شده است، پس به همین دلیل، تصمیم گرفته شده که راه‌های تجارتی با پاکستان بسته شوند.

پاکستان از بیش از یک ماه، تمام راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان، از جمله گذرگاه‌های تورخم و سپین‌بولدک-چمن را بسته است.

این مسیرها به تاریخ ۱۱ اکتوبر، پس از درگیری‌های شدید میان دو طرف در امتداد خط دیورند، از سوی پاکستان مسدود شدند و تا کنون همچنان بسته‌اند.

هیئت پاکستانی در گفت‌وگوهای ترکیه خواستار آن شد که طالبان جنگ جاری در پاکستان را «ناروا» اعلام کنند

با آن‌که پس از این درگیری‌ها، نمایندگان دو کشور سه‌بار در دوحه و استانبول دیدار کردند، اما جز تمدید آتش‌بس، هیچ توافق مشخصی در این نشست‌ها به‌دست نیامد.

رحمت‌الله نجیب، معین وزارت امور داخله حکومت طالبان و یکی از اعضای هیأت مذاکره‌کننده در نشست استانبول، چهارشنبه (۱۲ نومبر) در یک نشست خبری ادعا کرد که هیئت پاکستانی در گفت‌وگوهای ترکیه خواستار آن شده بود که طالبان جنگ جاری در پاکستان را «ناروا» اعلام کنند، در حالی‌که به گفتهٔ او، صدور فتوا صلاحیت یک دارالافتای شرعی است.

رحمت‌الله نجیب گفت که همین دلیل مذاکرات نتیجه نداد:

"آن‌ها خواسته بودند که امارت اسلامی فتوا بدهد که جنگ‌ های جاری در پاکستان ناروا است؛ در این موضوع ما با آنان سخت موضع گرفتیم که این امر به ما مربوط نیست و هر چیزی که به ما مربوط نباشد، چرا باید در برابرش فتوا صادر کنیم."

پیش از این، وزیر خارجه حکومت طالبان نیز گفته بود که پاکستان می‌خواهد آن‌ها امنیت آن کشور را تأمین کنند و این کاری است که از توان آن‌ها بیرون است.

اما مقامات پاکستانی بارها ادعا کرده‌اند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امن دارد و از آنجا حملات را در پاکستان طرح‌ریزی می‌کند.

به تازگی روز سه شنبه (۱۱ نوامبر) در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان و بر یک کالج نظامی در وانه در وزیرستان جنوبی حملاتی انجام شد.

وزیر دفاع پاکستان می گوید، پاکستان می‌تواند مراکز به‌گفتهٔ او «تروریستی» را در افغانستان هدف قرار دهد

خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پس از این حملات که در آن دست‌کم ۱۵ تن کشته و بیش از ۲۰ تن دیگر زخمی شدند، گفت که پاکستان می‌تواند مراکز به‌گفتهٔ او «تروریستی» را در داخل افغانستان هدف قرار دهد.

او ناوقت سه شنبه در گفت‌وگو با جیو نیوز شبکهٔ پاکستانی ادعا کرد که اسناد و شواهد دخالت افغانستان در رویدادهای اخیر به طرف ثالث ارائه خواهد شد.

شبکهٔ جیو نیوز در گزارشی به نقل از خواجه آصف نوشته است که بیانیه ‌های حکومت طالبان در مورد محکومیت رویدادهای اخیر در پاکستان نمی‌تواند حقیقت را پنهان کندو به ادعای او، در نزدیک به چهار سال گذشته در ۵۵ درصد حملات انجام‌ شده در پاکستان اتباع افغان دست داشته اند.

یک روز پیش از این پس از حملهٔ انتحاری در اسلام‌آباد، محسن نقوی، وزیر امور داخلهٔ پاکستان، به رسانه‌ها گفت که کشورش شواهد مربوط به مراکز «تروریستی» در افغانستان را در اختیار حکومت طالبان قرار داده است و هشدار داد که اگر طالبان نتوانند این مراکز را مهار کنند، پاکستان خود آنها را هدف قرار خواهد داد.

حکومت طالبان حملات انجام‌ شده در وانه و اسلام‌آباد را محکوم کرده است، اما تاکنون در مورد ادعاها و اظهارات اخیر مقام‌های پاکستانی واکنشی نشان نداده است.

با این حال پیش از این، طالبان به‌ شدت وجود مراکز تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان را رد کرده و تأکید کرده‌اند که به هیچ‌کس اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده کند.