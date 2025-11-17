لینک‌های قابل دسترسی

دوشنبه ۲۶ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۲۸

جهان

وزیر خارجه ایران: در حال حاضر غنی‌سازی یورانیوم انجام نمی شود

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با خبرنگاران
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با خبرنگاران

عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، می‌گوید که کشورش پس از حمله‌های ویرانگر اسرائیل و امریکا در ماه جون، در حال حاضر غنی‌سازی یورانیوم انجام نمی شود.

عراقچی روز یک‌شنبه (۲۵ عقرب) در یک نشست گفت که ایران هرچند برای خود حق غنی‌سازی قایل است، اما به گفته او فعلاً این کار را انجام نمی‌دهد و تمام تأسیسات هسته‌ای این کشور زیر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند.

اسرائیل و ایالات متحده امریکا در ماه جون گذشته بر تأسیسات مهم هسته‌ای و نظامی ایران حمله کردند و زیان قابل توجهی وارد نمودند.

مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن، که تصاویر ماهواره‌ای را بررسی کرده، می‌گوید که در سه تأسیسات ویران‌شدۀ ایران در اصفهان، نطنز و فُردو فعالیت بسیار کم دیده می‌شود.

این پژوهشگران گفته‌اند که تنها در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز، در کوه پیکاکس، کارهای بازسازی آغاز شده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

وزیر خارجه آلمان: پایبندی به ارزش‌های مشترک شرط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است

آرشیف، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان
آرشیف، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان

یوهان واد فول وزیر خارجه آلمان، روز یکشنبه در سفرش به شش کشور بالکان غربی که بر روند دراز مدت پیوستن آنان به اتحادیه اروپا متمرکز است، وارد سارایوو شد.

به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، آقای واد فول با کریستیان اشمیت نماینده عالی برای بوسنیا و هرزگوینا دیدار کرد.

وادفول گفت که صلح و ثبات در قلب اروپا یک ضرورت است و از حکومت بوسنیا و هرزگوینا خواست که راه خود به سوی اتحادیه اروپا را ادامه دهد.

وادفول روز دوشنبه قصد دارد از مونته‌نگرو و آلبانیا دیدار کند و شام همان روز به صربستان پرواز نماید.

وی قرار است روز سه‌شنبه از کوزوو و مقدونیه شمالی نیز دیدار کند.

وزیر خارجه آلمان پیش از سفرش، از کشورهای بالکان غربی خواست که اصلاحات بیشتر را عملی کنند.

به گفتۀ او این موضوع برای پیشبرد تلاش‌های طولانی‌مدت آنان جهت عضویت در اتحادیه اروپا و نیز برای مقابله با تلاش‌های روسیه و چین در زمینه نفوذ در منطقه ضروری است.

او گفت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و حفاظت از حقوق اساسی، قابل معامله نیست و افزود که پایبندی به ارزش‌های مشترک شرط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

در سال ۲۰۰۳ اتحادیه اروپا توافق کرد که کشورهای بالکان غربی پس از تکمیل شماری از اصلاحات، واجد شرایط عضویت خواهند بود.

بازداشت سه مظنون دیگر در پیوند به مرگ یک زن آلمانی و دو فرزندش در ترکیه

پولیس ترکیه پس از مرگ یک زن آلمانی و دو فرزندش در اثر مسمومیت مشکوک غذایی در ترکیه، سه مظنون دیگر را بازداشت کرده است.

این زن با شوهر ، پسر شش ساله و دختر سه سالۀ خود روز یکشنبه گذشته وارد استانبول شده بود.

شوهر این زن در بخش مراقبت های ویژه تحت تداوی قرار دارد.

تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد.

آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه روز شنبه (۲۴ عقرب ، ۱۵ نوامبر) گزارش داد که سه مظنون دستگیر شده در هتلی که این خانواده در آن اقامت داشتند کار میکردند.

خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از آنادولو گزارش داده که تعداد مجموعی افراد بازداشت شده در این قضیه به هفت نفر رسیده است.

بر اساس گزارش ، مسمومیت غذایی به عنوان یک عامل مشکوک این رویداد دانسته می شود. نتایج آزمایشات لابراتواری هنوز ارائه نشده است.

به دنبال مرگ این سه عضو خانواده، دو گردشگر دیگر با علایم مسمومیت در شفاخانه بستری شدند.

پوتین و نتانیاهو در بارۀ شرق‌میانه و برنامۀ هسته‌ای ایران گفت‌وگو کردند

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل

خبرگزاری رویترز به نقل از کرملین خبر داد که رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم اسرائیل در بارۀ وضعیت کلی منطقۀ شرق میانه و برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کرده است.

کرملین روز شنبه، ۱۵ نوامبر خبر داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفت‌وگوی تلفنی داشته است.

در بیانیه کرملین بدون اشاره به جزئیات آمده است که این دو مقام در بارۀ وضعیت شرق‌میانه، از جمله تحولات در نوار غزه، برنامۀ هسته‌ای ایران و سوریه گفت‌وگو کرده‌اند.

به گزارش تایمز اسرائیل، دفتر صدر اعظم اسرائیل نیز تنها به اشاره به گفت‌وگوی دو طرف در بارۀ "مسائل منطقه‌ای" بسنده کرده، اما اضافه کرده است که این چندمین گفت‌وگوی آنهاست که اخیراً انجام شده‌ است.

گفت‌وگوی رهبران روسیه و اسرائیل تنها سه روز پس از آن رخ می‌دهد که ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد ایران به بازرسان این نهاد اجازه نداده است تا به تأسیسات‌ هسته‌ایش، که اسرائیل و امریکا آن‌ها را بمباران کرده‌اند، دسترسی پیدا کند.

اختلاف نظر در شورای امنیت ملل متحد بر سر حل مناقشه غزه

شورای امنیت ملل متحد
شورای امنیت ملل متحد

ایالات متحده و روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌های متناقضی را در مورد مناقشه غزه به شورای امنیت ارائه کرده‌اند.

این در حالیست که دیپلومات‌ها می‌گویند شورای امنیت احتمالاً هفتۀ آینده در مورد این موضوع رأی‌گیری خواهد کرد.

پیش‌نویس ارائه شده توسط ایالات متحده، به دنبال تقویت طرح صلح رئیس جمهور ترمپ در شرق میانه است.

دیپلومات‌های امریکایی در سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند: "ما از شورای امنیت می‌خواهیم که از این لحظۀ تاریخی برای هموار کردن راه صلح پایدار در شرق میانه با حمایت از این قطعنامه استفاده کند."

مصر، قطر، امارات متحدۀ عربی، پاکستان، عربستان سعودی، اردن و ترکیه از پیش‌نویس ایالات متحده حمایت کردند.

اما روسیه قطعنامۀ خود را ارائه کرده است که شامل به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور است. چین آمادگی خود را برای حمایت از پیش‌نویس روسیه اعلام کرده است.

روسیه، چین و ایالات متحده در شورای امنیت حق وتو دارند - به این معنی که هر قطعنامه‌ای که آنها به آن رأی منفی بدهند، نمی‌تواند تصویب شود.

رسوایی فساد در شرکت‌های انرژی دولتی اوکران؛ زلنسکی قول بازنگری را داد

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز شنبه پس از رسوایی فساد در شرکت‌های انرژی دولتی از بازنگری در این شرکت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازرسان مبارزه با فساد اعلام کردند که حدود ۱۰۰ میلیون دالر از بخش انرژی اختلاس شده است و این امر باعث خشم در کشوری شده است که حملات روسیه منجر به قطعی برق شده است.

زلنسکی به دو وزیر دستور داد تا به دلیل این طرح فساد استعفا دهند و یک شریک تجاری سابق را که به عنوان مغز متفکر آن معرفی شده بود، تحریم کرد.

زلنسکی در صفحۀ ایکس نوشت: "ما در حال آغاز بازنگری در شرکت‌های کلیدی دولتی در بخش انرژی هستیم."

او افزود: "در کنار حسابرسی کامل فعالیت‌های مالی آنها، مدیریت این شرکت‌ها نیز باید تجدید شود."

رئیس جمهور اوکراین خواستار تشکیل هیئت نظارت جدید در شرکت انرژی دولتی "ظرف یک هفته" شد که امکان "بازنگری کامل در مدیریت شرکت" را فراهم می‌کند.

زلنسکی پیش از این گفته بود که متعهد به همکاری کامل با تحقیقات ضد فساد است.

این رسوایی برخی از متحدان اروپایی اوکراین را بر آن داشت تا از دولت زلنسکی بخواهند که برای مبارزه با فساد اقدامات بیشتری انجام دهد.

ترمپ تا پنج میلیارد دالر از بی‌بی‌سی خسارت می خواهد

لوگوی بی‌بی‌سی
لوگوی بی‌بی‌سی

دونالد ترمپ اعلام کرده است که برای اعادهٔ حیثیت خود و طلب خسارت تا پنج میلیارد دالر از بی‌بی‌سی اقدام قانونی می‌کند.

رئیس جمهور امریکا جمعه شب به خبرنگاران گفت: «ما از آن‌ها بین یک تا پنج میلیارد دالر خسارت خواهیم خواست. احتمالاً هفتهٔ آینده. ما مجبوریم این کار را انجام دهیم.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که بی‌بی‌سی از رئیس‌جمهور ترمپ عذرخواهی کرد، اما درخواست او برای پرداخت غرامت یک میلیارد دالری را نپذیرفت.

بی‌بی‌سی متهم است که سخنرانی ۶ جنوری ۲۰۲۱ ترمپ را به‌گونه‌ای ویرایش کرده که نشان دهد او مردم را مستقیماً به خشونت تشویق کرده است.

بی‌بی‌سی در این مورد اشتباه خود را پذیرفته و به همین دلیل، مدیر عمومی این رسانهٔ دولتی بریتانیا و مدیر بخش خبر آن استعفا داده‌اند.

پیش از این، وکلای ترمپ تا روز جمعه به بی‌بی‌سی فرصت داده بودند که رسماً عذرخواهی کند و بابت خسارت واردشده به حیثیت ا غرامت مناسب بپردازد.

با این حال، بی‌بی‌سی تنها عذرخواهی رسمی کرده و درخواست ترمپ برای پرداخت غرامت یک میلیارد دالری را قبول نکرده است.

حکومت طالبان می گوید، تمرکز خود را بر بندر چابهار ایران افزایش داده است

بندر چابهار در ایران(آرشیف)
بندر چابهار در ایران(آرشیف)

مقامات حکومت طالبان می گویند که آنها تمرکز خود را بر بندر چابهار ایران افزایش داده اند، تا موانع تجارتی با پاکستان را از بین ببرند.

عبدالسلام جواد آخندزاده، سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان روز جمعه(۱۴ نوامبر) گفت که تجارت با ایران در شش ماه گذشته به ۱.۶ میلیارد دالر رسیده، در حالی که حجم تجارت با پاکستان در این مدت ۱.۱ میلیارد دالر بوده است.

آقای آخندزاده گفته که گمرک ایران با تج هیزات مدرن مجهز شده و ۳۰ درصد تخفیف در تعرفه بنادر و ۷۵ درصد تخفیف در حفاظت محموله برای کالاهای تجار افغان در نظر گرفته است.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در سخنرانی در یک گردهمایی در کابل از تجار افغان خواست که به جای پاکستان، راه های بدیل ترانزیت را جستجو کنند.

امریکا و چندین کشور عربی از شورای امنیت خواستند تا مسودۀ ارائه شده در مورد غزه را تصویب کند

غزه(آرشیف)
غزه(آرشیف)

ایالات متحدۀ امریکا و چندین کشور عربی بشمول مصر، عربستان سعودی و ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته اند تا به سرعت یک مسودۀ ارائه شده از سوی امریکا را که پلان صلح دونالد ترمپ برای غزه را تایید میکند، تصویب کند.

این کشورها روز جمعه(۱۴ نوامبر) در یک اعلامیه مشترک گفته اند که"ایالات متحدۀ امریکا، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونیزیا، پاکستان، اردن و ترکیه حمایت مشترک خود را از قطعنامۀ شورای امنیت که در حال حاضر تحت بررسی است، ابراز می کنند" و افزوده اند که به دنبال "تصویب سریع" این اقدام هستند.

یک مسودۀ قطعنامه که روز پنجشنبه خبرگزاری فرانسپرس آن را دیده، از "ایجاد یک هیئت صلح و ادارۀ انتقالی برای غزه که ترمپ از نظر تیوریک رئیس آن خواهد بود، استقبال می کند و برخلاف مسوده های قبلی، در آن به یک دولت احتمالی آیندۀ فلسطین، اشاره شده است.

ایالات متحدۀ امریکا آتش بس را در نوار غزه را "شکننده" خوانده و روز جمعه، در مورد خطرات عدم تصویب مسوده ارائه شده، هشدار داده است.

شرکت تکنولوژی"گوگل" از سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دالری در ایالت تگزاس در امریکا خبر داد

آرشیف
آرشیف

شرکت تکنولوژی گوگل روز جمعه(۱۴ نوامبر) از سرمایه‌گذاری بزرگ ۴۰ میلیارد دالری در ایالت تگزاس امریکا تا سال ۲۰۲۷ میلادی، برای اعمار زیربنا‌های جدید کلاود(cloud) و هوش مصنوعی خبر داد.

این اعلام گوگل، ادامۀ روند سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در تگزاس را نشان می‌دهد.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، شرکت اوپن ای آی(OpenAI) که هوش مصنوعی چت گپت(ChatGPT) را ساخته از یک پروژه ۵۰۰ میلیارد دالری موسوم به «استارگیت» در تگزاس، خبر داده؛ شرکت تکنولوژی متا، مادر فیس‌بوک گفته که میلیاردها دالر در این ایالت سرمایه‌گذاری کرده و شرکت موتر سازی تسلا هم دفتر مرکزی خود را در سال ۲۰۲۱ به آستین در تکزاس منتقل کرد و یک مرکز بزرگ تولید در آنجا ساخت.

شرکت تکنولوژی اوراکل نیز دفتر مرکزی خود را به آستین منتقل کرده و شرکت سامسونگ هم از اعمار یک فابریکۀ ۱۷ میلیارد دالری در تگزاس خبر داده است.

